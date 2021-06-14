Американский аналитик спрогнозировал поражение НАТО в случае войны Россией

Танк Т-72Б3 во время военного парада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По роду своей работы я давно и внимательно слежу за тем, что пишут и говорят о Российской армии иностранные военные аналитики. Ну интересно же знать, что думают они о состоянии наших вооруженных сил и как оценивают их боевые возможности.

Вот есть в США такой известный военный эксперт Питер Сучиу. Его материалы часто публикуют популярные американские издания. Например, The National Interest. Несколько месяцев назад Сучиу опубликовал в этом журнале материал, который похож на похоронный марш российским танковым войскам. Они, утверждает автор статьи, оказались обескровленными, Россия растеряла огромный парк техники, который достался ей в наследство от Советского Союза. Более того, Москва не в состоянии модернизировать до приемлемого уровня даже те крохи, что остались от некогда могучего «стального кулака». Далее следует пассаж о древности российских танков Т-72, которые были приняты на вооружение еще во времена президентства Ричарда Никсона (1969—1974 – ВБ).

Тут Сучиу ехидно заметил: «Возможно, разумнее всего отправить их в музеи или использовать их на парадах, как это делают с танками Т-34». После этой публикации не прошло и полгода.

И вот совсем недавно в американском издании 19FortyFive появилась статья того же Сучиу, в которой он на все лады расхваливает российские вооружения. В том числе и танки.

В пример он привел… Т-72Б3, «который уже имеет мало общего с базовым вариантом, превратившись после всех улучшений в грозную современную боевую машину. Этот танк еще очень долго будет нести службу в рядах вооруженных сил РФ». Вот-те и на! Получается, что всего за полгода «древняя» боевая машина превратилась в современную. Так, конечно, не бывает. Т-72 наши конструкторы и инженеры улучшали больше 15 лет. Как, впрочем, и другую боевую технику «родом из СССР».

Ну а в итоге своего материала в 19FortyFive Сучиу заливает оснащение наших вооруженных сил сладкой патокой комплиментов и делает выводы, которые уже наделали шума в иностранной прессе: «Боевой потенциал армии РФ значительно превосходит силы НАТО. Причиной тому умение ВС РФ продуманно и успешно модернизировать свою проверенную временем боевую технику»… (а кто там еще в конце 2020 года утверждал, что «Москва не в состоянии» делать это?). А теперь вот – «Российское вооружение не оставит Западу шансов на победу… В случае войны с Россией Североатлантический альянс ждет поражение»…

Что тут сказать? За комплименты, коллега, конечно, спасибо, но кто в таком случае выйдет победителем – это все-таки лишь предположение. Хорошо, чтобы оно так и осталось всего лишь прогнозом…

Правда, когда на Западе раздается вот такая безудержная похвальба могуществу Российской армии и ее превосходству над НАТО, между строк всегда читается, - «надо срочно увеличивать военные бюджеты стран блока, чтобы противостоять растущей российской военной угрозе».

Напоследок не могу удержаться от еще одной реплики. Сучиу утверждает, что «Россия растеряла огромный парк техники, который достался ей в наследство от Советского Союза, что ей «остались крохи от некогда могучего стального кулака».

К сведению американского эксперта: во времена СССР наша армия насчитывала 5 миллионов человек и 66 тысяч танков. Российская армия сегодня в 5 раза меньше и по личному составу, и по танкам. Пока больше нам и не надо.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

НАТО уже у России «под балконом»: Чем Путин может ответить в Женеве на предложение Байдена

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец — о возможном сценарии встречи двух президентов (подробности)

Как США и их союзники по НАТО планируют сокрушить Россию в случае войны

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец - о возможностях альянса (подробности)