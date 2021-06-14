55-летний сосед насиловал 12-летнюю девочку, шантажируя её обнаженными фотографиями

За преступление мужчине грозит до 20 лет тюремного заключения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько месяцев 55-летний сосед держал в страхе 12-летнюю Свету (имя изменено). О кошмаре, в котором всё это время жила девочка стало известно лишь недавно, когда Света не выдержала и рассказала обо всём родителям.

Всё началось год назад во время летних каникул, когда 55-летний Аркадий (имя изменено) подошёл к Свете во дворе. Мужчина сказал девочке, что ему нужно с ней серьёзно поговорить, и об этом разговоре никто больше не должен знать. Аркадий рассказал Свете, что давно за ней следил и у него есть много фотографий и видео, на которых она и её подруга без одежды. Он угрожал выложить всё в интернет и разослать друзьям и знакомым девочки. Мужчина рисовал в воображении ребёнка страшные перспективы, он убеждал девочку, что её после этого выгонят из школы, все друзья от неё отвернутся, а родители возненавидят. Света была в ужасе.

Но Аркадий предложил девочке уладить вопрос мирным путём, для этого она должна была прийти к нему домой. Запуганный ребёнок был готов согласиться на что угодно. Так Света подверглась изнасилованию в первый раз. Рассказать о случившемся девочка никому не решалась. Вскоре Аркадий понял, что всё сошло ему с рук и продолжил психологическое и физическое насилие над девочкой.

Но недавно страшная тайна открылась, Света наконец обо всём рассказала, информация попала в полицию. А за Аркадия взялся Следственный комитет.

На него завели уголовное дело за "Понуждение к действиям сексуального характера".

— Пока известно о трёх эпизодах, произошедших в период с июня по сентябрь 2020 года в квартире подозреваемого. 55-летний мужчина под угрозой распространения видеозаписей и фотографий, на которых предположительно изображена несовершеннолетняя, принуждал её к действиям сексуального характера, — сообщил источник kp.ru

Сейчас Аркадий находится под арестом, а следователи тщательно изучают обстоятельства дела и опрашивают соседей и знакомых. За преступление мужчине грозит до 20 лет тюремного заключения. Возможно, Света окажется не единственной жертвой его шантажа.

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