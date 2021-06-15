Рыбное место избавили от пятен

Экологи облетают на вертолете место разлива нефтепродуктов. Фото: Денис ФЕДОРОВ

ОЧИЩЕНИЕ

Месяц произошел с момента инцидента на Ошском месторождении в Республике Коми. Тогда в результате разгерметизации трубопровода в природную среду вытекло около девяти кубометров нефтесодержащей жидкости. Часть из этого объема осталась в почве, часть – попала в реку Колва.

Что происходит сейчас на месте аварии и насколько велик ущерб, нанесенный окружающей среде? В поисках ответов на эти вопросов на место инцидента выехала группа федеральных и региональных экспертов. По результатам инспекции, они, в целом, остались удовлетворены тем, как ведутся работы по восстановлению природного баланса. Так, уже сейчас полностью очищена от загрязнения река Колва.

Река Колва. Фото: Денис ФЕДОРОВ

- Всё планово и в штатном режиме ликвидировано. Остались небольшие мероприятия по зачистке территории, но они уже носят локальный характер. Один из ключевых вопросов - поведение компании в таких ситуациях. Тут крайне важно как действует механизм оперативного реагирования. В данном случае нефтяники сработали быстро и профессионально, - подтвердил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Экологи совершили вертолетный облет места аварии, а затем на катере исследовали водоем и прибрежную зону.

- Визуально река чистая. Мы не увидели ни каких-либо пятен, ни пленок. Сейчас есть остатки на берегах, их активно убирают, поэтому в принципе ситуация штатная. Работа ведется и это видно, - рассказал руководитель республиканского отделения «Всероссийского общества охраны природы» Василий Смирнов.

На сегодняшний день компания «Лукойл» практически завершила работы по замене грунта, загрязненного мазутом. В дальнейшем будет проведена дополнительная рекультивация земель в районе города Усинска. Также в бассейне Печоры – в реку Уса «Лукойл» выпустил три миллиона мальков сига (кстати, ее приток Колва с языка манси переводится как «рыбное место»).

УЩЕРБ – НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ

Отработка экологического инцидента прошла эффективно, отметили экологи. Были оперативно развернуты силы реагирования на произошедшее ЧП. С первых дней в ликвидации аварии участвовало 370 сотрудников «Лукойла» и 150 единиц техники, выставлено 2,5 километра боновых заграждений. Рашид Исмаилов поставил в пример и режим информационной открытости: он позволил, с одной стороны, незамедлительно и под контролем общественности приступить к очистке наиболее загрязненных участков, а с другой стороны – противодействовать ложным слухам о том, что масштабы ЧП могут быть многократно больше того, что произошло в действительности.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов убедился в том, что река Колва очищена от загрязнения. Фото: Денис ФЕДОРОВ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Опыт ликвидации разлива нефтепродуктов в Коми возможно использовать на территории всей страны в случае повторения подобных инцидентов.

- Один из основных экспертных выводов очевиден: в первую очередь необходима организация системы прогнозирования и учета рисков и предотвращения аварийных ситуаций, в основе которой лежит профобразовательная и профилактическая деятельность, - прокомментировал председатель правления Российского центра экологической политики и культуры, член Торгово-промышленной палаты РФ Михаил Буденков.

Но, разумеется, главная задача – свести к минимуму саму возможность повторения подобных аварий. И здесь могут помочь современные технологии, которые сегодня применяются при добыче и транспортировке нефти. Это цифровой мониторинг состояния трубопроводов, прогнозирование рисков возможных утечек и своевременное их предупреждение, инспектирование месторождений при помощи беспилотных аппаратов и спутников. Таким образом, работа над ошибками после форс-мажорной ситуации приведет к качественному повышению уровня безопасности нефтяных артерий страны.