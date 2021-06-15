«Мы сначала подумали, что это шутка»: Сбежавшие из частных зверинцев медведи и волки ходят по улицам Москвы

Если вы заметили в городе опасного лесного хищника - тут же звоните на номер 112. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это видео, облетевшее соцсети, на первый взгляд - настоящая клюква про Россию, где, как известно, «медведи по улицам ходят». Но в данном случае - и не поспоришь. Это действительно Россия и действительно медведь. Взрослый косолапый промчался 8 июня неподалеку от пансионата «Клязьминское водохранилище» в Мытищах и его сняли камеры наблюдения. Судя по всему, медведь сбежал из домашнего зверинца на территории одного из местных закрытых поселков - здесь, на берегу, много улиц с огромными богатыми домами.

Медведя ищут уже больше недели. А если он выйдет к людям?! А если нападет на кого? По видео совершенно точно видно, что животное - взрослый хищник, не малыш.

УШЕЛ В ЛЕС, НО ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ?

Но самое интересное, что об исчезновении зверя никто до сих пор не заявил. Впрочем, тут как раз логику нерадивых хозяев понять можно - если животное кого-то ранит, к ответу призовут именно владельца.

После того, как мытищинский мишка попал в новости, появились сигналы, что его видели в других местах.

- Сначала нам пришлось несколько сигналов из Королева (округ граничит с Мытищами, - Ред.). Мы подумали, что медведь побежал в ту сторону, - рассказал корреспонденту kp.ru один из сотрудников местного охотхозяйства, который участвует в поисках медведя. - Хотя это было странно, потому что тогда зверю пришлось бы перебегать через трассу и села, а там густонаселенные районы. Оказалось, что люди в Королеве видели животное ночью. Есть нечеткие видео и, вероятно, это очень крупный кабан, который вышел с Лосиного…

Собеседник также рассказал, что были еще пару звонков от жителей поселков, стоящих на берегу водохранилищ канала имени Москвы).

- 9 июня мы с товарищем ездили в гаражи между Фабричным проездом и стадионом «Урожай», - рассказал «КП» житель Пирогово Дмитрий Мизаев. - Потом заехали в лес в сторону Юдино - там есть участок бездорожья, хотели джип протестировать. Остановились в лесу посидеть в машине. Тут и заметили, как 20 метрах от капота медведь бежит. Снять не успели - он промелькнул и скрылся между деревьев.

Специалисты считают, что зверь ушел в лес. Но если до этого он действительно содержался в неволе и разучился самостоятельно добывать пищу, рано или поздно он все равно выйдет к людям. Поиск опасного животного продолжают.

Разгуливающий по улицам бурый мишка попал на камеры наблюдения.

Главное, о чем говорят сейчас охотоведы и спасатели - при встрече с диким животным не нужно воспринимать его как плюшевого персонажа из мультика, не нужно пытаться его накормить или, не дай бог, приласкать. Если вы заметили медведя - тут же звоните на номер 112!

ЛЬВИЦА ОЛИГАРХА

- К нам постоянно привозят диких животных, в том числе хищников, выловленных на улицах Москвы, - рассказывает «КП» директор Центра передержки диких животных «Простар-Плюс» Виталий Ратнер.

Учреждение уже много лет сотрудничает со столичным Департаментом природопользования. Сейчас здесь содержатся около 600 питомцев. По словам Ратнера, все здешние обитатели делятся на два типа - одни сами сбежали от хозяев, державших в городских условиях опасную экзотику, других просто «выпустили» (да, зачастую прямо на городские улицы).

- Это все человеческое разгильдяйство и снобизм, - возмущается специалист. - Многие, заводя хищника или опасную змею, уверены, что справятся. А потом выясняется, что за животным нужно ежедневно ухаживать, кормить его. У нас в центре уже несколько лет живет львица, которую когда-то подарили одному олигарху, не буду называть его фамилию. Он поначалу обрадовался, что у него целый лев теперь жить будет. Но скоро понял, что хищник не ест бутерброды с сыром и другую пищу со стола.

Виталий Ратнер объясняет, что за последние годы число хищников, которых отлавливают на московских улицах, не уменьшается. Хотя сами виды животных время от времени меняются - видимо, это от неких модных трендов зависит.

Например, если пару лет назад привозили много кошачьих (львы, пумы и даже тигры разного возраста), то последний год чаще всего отлавливают лис. Другие традиционные «клиенты» Центра передержки - волки.

- Около года назад нас вызвали ловить волка, который бегал в районе Красной площади, - говорит Ратнер. - Мы удивились. Приехали - действительно волк. Черный канадский волк. Понятно, что в наших краях этот вид в дикой природе не водятся. Значит, кто-то в центре города держал его в квартире?! Если животное с рождения живет в неволе, конечно, у него исчезают навыки самостоятельно убивать свою пищу. Но многие инстинкты сохраняются. Да, тот же медведь, которого видели в Мытищах, пойдет к людям, когда проголодается, но как на него отреагируют? Представьте, что на вас ни с того ни с сего медведь пойдет? У нас в Зеленограде был случай - два молодых медведя пришли на детскую площадку и начали отбирать у детей еду. Судя по всему, они жили у какого-то фотографа, позировали с детьми, а когда начали подрастать, тот просто выпустил их, чтобы избавиться от проблемы.

ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ

А если кто-то из подобных «дикушей»-брошенок в итоге нападет на человека, кто отвечать будет? Закон об ответственном обращении с животными вступил в силу еще в конце 2018 года. В середине 2019-го был утвержден перечень животных, которых запрещено держать в квартирах. Помимо нескольких видов ядовитых змей, ящериц и паукообразных в этом списке и хищники: медведи, моржи, волки, тигры, львы, пумы, рыси, гепарды, медоеды, гиены. Но при этом если животное было куплено до введения закона, претензий к нему как бы и нет.

«Комсомолка» несколько раз писала о пумах и рысях, которых москвичи держат в обычных хрущевках и даже выгуливают их на поводке во дворе. Многие читатели этих заметок в комментариях впадают в «мимими»: как здоровое, тоже себе такую хочу! А вот многим соседям не до шуточек и не до умиления. Всерьез переживают, что если вдруг - не дай бог - хищник сорвется с поводка и нападет на взрослого или ребенка?!

Как стало известно, в Министерстве природопользования России готовят новый пакет поправок к закону об ответственном обращении с животными. В частности, там планируют ввести положение о «диком животном в неволе». Как объясняют чиновники, это закроет лазейку, когда опасных диких животных содержат под видом домашних питомцев. Кроме того, в документах собираются прописать конкретные условия содержания всех этих «экзотов». Если жилище хозяина не соответствует - будьте добры… Правда, и в этом случае открытым остается вопрос: а кто все это будет проверять? До поры до времени о существовании пумы или львенка в одной отдельно взятой квартире могут не догадываться даже соседи. Опасное животное материализуется, только когда от него решат избавиться, выпустив в ближайший парк…

«Комсомолка» несколько раз писала о пумах и рысях, которых москвичи держат в обычных столичных квартирах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ВОПРОС - РЕБРОМ

Куда смотрит закон?

Несколько лет назад в России приняли долгожданный закон «Об ответственном обращении с животными». Он регламентирует много сфер: и выгул собак, и цирки, и тех же диких животных в домах и квартирах.

Современную редакцию закона руководитель центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова называет фикцией. В зоозащите она уже 27 лет, принимала участие в слушаниях закона. Рассказывает, что многие положения не учтены в итоговом документе. Закон так и не защищает животных и не карает тех, кто допускает безответственное обращение.

Штрафов по этому закону до сих пор нет. Их должны принять только в 2021 году. Депутаты предлагают ввести для частных лиц ответственность до 50 тысяч рублей, для компаний - до 200 000 рублей.

- Регламентировать некоторые сферы, связанные с животными, невозможно. Нужно просто запрещать их, - считает Ирина Новожилова. - А современный закон говорит, что диких животных нельзя держать в домах, но если они куплены до 2020 года, то можно. В конце 90-х должен был быть закон, который бы пресек индустрию незаконного разведения диких животных. Но его не приняли, он так и пролежал на полке. Сейчас нужно создавать приюты для конфискованных диких животных. Этого не делают. Но рано или поздно их содержание запретят. А куда денем зверей?

В действенные запреты на содержание диких зверей в неволе, Ирина Новожилова не верит. Ведь животные - огромный бизнес. Тут цирки, зверофермы, притравки для охотничьих собак и фармацевтика. Руководитель центра «Вита» предлагает пойти по другому пути:

- В мире закрываются цирки и океанариумы. Контактные зоопарки в ТРК, фотобизнес с животными, содержание зверей в кафе существует только у нас. И тут человек может только рублем голосовать. Людям не должен закон запрещать что-то делать. У человека должен быть такой уровень культуры, чтобы он понимал, что дикое животное в неволе - это аномалия.