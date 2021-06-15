Победитель забирает все

Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил о своей готовности поддержать на внеочередных парламентских выборах, которые пройдут 20 июня, блок Роберта Кочаряна. Усиление блока статусными политиками — явный признак электорального перелома: Кочарян стал безоговорочным лидером в предвыборной гонке. Об этом свидетельствуют и свежие данные Gallup International, где второй президент Армении уверенно обходит и.о. премьер- министра.

Экспертный взгляд

В своем обращении, опубликованном 14 июня, Карен Карапетян обозначил несколько ключевых вызовов, которые стоят перед страной, и выразил поддержку блоку «Армения». Он выразил уверенность, что опыт в сочетании с личностными и управленческими качествами позволит Роберту Кочаряну вывести страну из кризиса и обеспечить ей достойное будущее. По мнению Карапетяна, Кочарян сможет создать условия, где максимально будет реализован потенциал армянского общества.

Карапетян возглавлял Правительство Армении с сентября 2016-го по апрель 2018-го, то есть как раз перед силовым приходом Никола Пашиняна. За время его руководства кабмином Армения обеспечила самый высокий экономический рост среди стран ЕАЭС. ВВП вырос с 7,5% до 9,6%. Взрывной рост показали экспорт и внешнеторговый оборот, двукратный подъем зафиксировали в туристической отрасли. Благодаря экономической политике Карапетяна Армения смогла продемонстрировать успешное развитие, которым так гордился на старте Пашинян, приписав себе заслуги предшественника.

Нет права на ошибку

Поддержка Кареном Карапетяном блока «Армения» очень важна с точки зрения смыслов. Экс-премьер-министр выделил ряд пунктов, из-за которых действующая власть не заслуживает доверия. Во-первых, существенно снизилась боеспособность армии, была ослаблена вся система безопасности Армении и Арцаха. Параллельно с этим обострились серьезнейшие социальные и экономические проблемы. Это повлекло за собой «кризис отношений с диаспорой, системы ценностей и национальной идеологии».

«Наша сегодняшняя реальность – минное поле, через которое страна должна пройти. Альтернативы этому нет. Этот путь нужно пройти эффективно и с минимальными потерями. Необходимо осознавать цену каждой ошибки и недопустимость авантюризма», - заявил Карапетян Он призвал армян пойти на выборы и со всей ответственностью отнестись к выбору команды, которая будет выводить Армению из кризиса.

Человек с молоточком

Никол Пашинян ведет активную агитацию, пытаясь провести больше встреч, чем политические соперники. При этом его риторика становится все более агрессивной. Независимый депутат парламента Армении Наира Зограбян даже обратилась к руководителю наблюдательной миссии ОБСЕ Йонасу Мерфи. Она призвала европейские структуры обратить внимание на предвыборные заявления Пашиняна, содержащие элементы ненависти и вражды, призывы к расколу в обществе и стравливанию разных его групп.

«Сегодня на встрече с избирателями в Котайкской области Никол Пашинян приехал с молоточком. "Это очень важный символ. Кого-то, кого надо, можно снять. А кого надо – прибить"», - заявил он. Мы требуем от ОБСЕ отреагировать и публично осудить действия кандидата в премьер-министры от "Гражданского договора"», - написала Зограбян.

Социологические опросы показывают, что за последние месяцы рейтинг правящей коалиции неоднократно снижался, ставя все новые рекорды по недоверию граждан. А на первое место среди всех кандидатов вышел именно Роберт Кочарян. С учетом его внятной программы по выводу республики из кризиса, которая была составлена при участии отраслевых экспертов, сомнений в том, кто именно одержит победу на выборах, остается все меньше.