В Клину восьмилетний мальчик упал в карьер и утонул

По данному факту проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: Олег ЗОЛОТО

Жуткий случай произошел в воскресенье, 14 июня, в городе Клин Московской области. Восьмилетний Дима (имя ребенка изменено прим. ред.) в обед отпросился у мамы с папой на прогулку. Мальчишка обещал, что будет кататься на велосипеде вокруг дома вместе с друзьями. Сначала так и было, но потом кто-то из ребят потянул всю компанию на карьер, расположенный в 300 метрах от многоэтажек. Когда-то тут добывали песок, а сейчас - небольшое озеро. Дима с друзьями расположился на берегу и, по словам ребят, и не собирался купаться.

- Ребенок поскользнулся и упал в воду. Плавать он не умел, - сообщил kp.ru собственный источник в следствии.

Дима успел крикнуть: «помогите» и начал тонуть. Друзья, которые в отличие от мальчика умели плавать, бросились в воду. Через несколько минут мальчишки вытащили друга на берег, но к тому времени он был уже мертв. Вызвать скорую школьники не догадались, но один из них добежал до квартиры родителей Димы. Отец мальчика бросился к озеру, но шансов спасти сына уже не было.

Как удалось выяснить «КП», семья погибшего мальчика благополучная. Дима был единственным ребенком.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

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