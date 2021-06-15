Лига “Золотых талантов”: Как конкурс юных музыкантов перерос в масштабный проект поддержки талантливых детей из регионов России

Лауреат “Золотых талантов”-2020 года Михаил Казаков Фото: Предоставлено организаторами

Сыграть на большой сцене с настоящим симфоническим оркестром. Поучиться у лучших музыкальных преподавателей страны. Перенять опыт победителей конкурсов, которым удалось выйти на европейскую сцену. А главное - стать на шаг ближе к мечте. Все это могут обычные девчонки и мальчишки из самых разных уголков России.

164 юных таланта стали участниками уникальной Летней школы «Золотые таланты», которая в эти дни проходит в Старом Осколе.

Молодые музыканты выходят на международный уровень

«Золотые таланты» - это культурно-образовательный проект платформы АРТ-ОКНО, учрежденной Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт». Когда-то он начинался с фестиваля в Железногорске Курской области, в котором принимали участие дети, играющие на самых разных музыкальных инструментах.

А с 2017 года проект получил новую жизнь. Сегодня его сердце - Международный конкурс “Гран-при “Золотые таланты”. В этом году он пройдет с 9 по 12 декабря в Курске. Номинации 2021 года: «скрипка», «виолончель», «фортепиано».

Каждый год этот конкурс проводится по разным - но четко определенным - специализациям. Победители определяются в каждой из них, а в финале лучшие музыканты, играющие на самых разных инструментах, соревнуются друг с другом за звание обладателя Гран-при конкурса.

- Ребята выступают вместе с Московским государственным симфоническим оркестром. Это очень значимо - редко, когда у детей есть возможность выступать с настоящим симфоническим оркестром, с известным государственным коллективом, - рассказывает артистический директор культурно-образовательного проекта «Золотые таланты», пианист Иван Рудин.

Артистический директор культурно-образовательного проекта «Золотые таланты», пианист Иван Рудин Фото: Предоставлено организаторами

С 2018 года проект поддерживается фондом президентских грантов. Так что помимо бесценного опыта победители получают солидные денежные премии. А еще - возможность выйти на крупнейшие международные площадки. Ведь организаторы не оставляют талантливых музыкантов и дальше.

- Это одно из ноу-хау нашего проекта, - рассказывает Иван Рудин. - Так, этой весной учредители поддержали лауреата “Золотых талантов”-2020 года Михаила Казакова. Он принял участие в одном из наиболее престижных конкурсов среди саксофонистов в мире - VII Andorra International Competition Solo Saxophone. И получил Гран-при этого конкурса. Таким образом, участие в нашем проекте помогает талантливым молодым музыкантам двигаться дальше и выходить на европейский уровень. А победительница предыдущего года, виолончелистка Мария Зайцева, сегодня является студенткой Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова. Ее заметил, будучи у нас в жюри, ректор этого учебного заведения.

Участники Гран-при «Золотые таланты» получают возможность выступить с симфоническим оркестром Фото: Предоставлено организаторами

Стимул для развития культуры в городах России

С 2019 года параллельно с Гран-при “Золотые таланты” проходит региональный конкурс детского и юношеского творчества “Золотые таланты ПЛЮС”. В нем участвуют детские любительские коллективы по направлениям “Вокальный ансамбль”, “Хореография”, “Инструментальный ансамбль”. Но самое главное - что на площадке выступают юные артисты именно из того региона, в котором проходит конкурс.

- Таким образом мы даем возможность именно региональным детским коллективам проявить себя, завоевать победу, и, что немаловажно для них - получить поддержку в виде денежного гранта победителю, - объясняет Иван Рудин.

Участники конкурса “Золотые таланты ПЛЮС” Фото: Предоставлено организаторами

Он отмечает, что организаторам важно дать поддержку именно тем небольшим региональным музыкальным коллективам, которые наиболее остро в ней нуждаются.

- Москва в каком-то смысле переполнена событиями. Мы не боимся конкуренции, но видим огромную потребность в подобных проектах именно в регионах. Выезжая в разные города, мы даем возможность развиваться местной культуре в целом. Так, например, параллельно с конкурсами у нас проходят мастер-классы, в которых принимают участие и педагоги. Это важно для повышения качества образования в регионе. Ведь если детский коллектив и его педагоги оказываются отрезаны от межрегиональных, федеральных событий - то очень быстро начинают чувствовать себя в “медвежьем углу”, оторванными от культурной жизни. Начинается стагнация качества образования. А подобные проекты помогают придать динамику культурной жизни в самых разных городах страны.

Начало большого пути музыканта

И наконец, третья составляющая проекта - Летняя творческая школа “Золотые таланты”. В июне 2021 года она проходит впервые. Сюда приглашены участники конкурсов “Золотые таланты” прошлых лет, а также талантливые ребята из регионов, подавшие заявки организаторам.

Первая смена школы прошла с 9 по 12 июня, вторая продолжается с 13 по 16 июня. Ребята живут на живописной базе отдыха в Старом Осколе, на берегу водохранилища. График занятий - очень насыщенный. Преподавателями стали лучшие педагоги страны - сотрудники Московской и Петербургской консерваторий, Гнесинки…

Летняя творческая школа “Золотые таланты” дарит юным артистам бесценный опыт Фото: Предоставлено организаторами

- Важно, что дети изучают не просто свой инструмент - например, скрипку, фортепиано, виолончель. Мы даем участникам возможность получить очень широкий спектр знаний и умений. Так, педагоги школы-студии МХАТ преподают сценическое мастерство. Ведь зачастую самым талантливым юным музыкантам не хватает умения держаться на сцене. А преподаватели МГУ приглашены читать научно-популярные лекции о биологии и антропологии. Почему это важно? Я часто вижу на своих концертах, знаковых мероприятиях известных ученых, академиков. Для нас естественно, что умный интеллигентный человек интересуется культурой, разбирается в ней. Но и людям искусства крайне важно разбираться в чем-то за пределами своих партитур и мольбертов. Такая беседа поможет ребятам расширить кругозор за пределы школьной программы, - рассказывает Иван Рудин.

Еще одно актуальное направление занятий - правила безопасного общения в социальных сетях. О них студентам рассказывают популярные блогеры и представители конкурса АНО “Россия -страна возможностей” “ТопБлог”. Навестят учеников летней школы и победители гран-при “Золотые таланты” прошлых лет. Они поделятся опытом: расскажут и о своем участии в конкурсе, и о дальнейшей карьере музыкантов. А завершатся смены отчетным концертом, на котором юные музыканты смогут сыграть с симфоническим оркестром.

Участники первой смены школы “Золотые таланты” Фото: Предоставлено организаторами

- Особенность проектов в сфере поддержки культуры и искусства в том, что с одной стороны важно создавать условия для всех участников. Чтобы как можно больше людей благодаря проекту могли расширять кругозор, совершенствовать профессиональные навыки. Но с другой стороны - есть работа с лучшими, с победителями, с самыми талантливыми артистами. И это очень тонкое, индивидуальное дело, оно не может быть шаблонным, - объясняет Иван Рудин. - В рамках проекта “Золотые таланты” мы стараемся совместить оба направление. А главное - донести до наших ребят, что участие в проекте не закончится одним лишь конкурсом и победой в нем. Это лишь начало большого пути музыканта, артиста. Приходя к нам, они попадают в большую лигу “Золотых талантов”.

«Золотые таланты» - масштабный проект поддержки талантливых юных артистов из регионов Фото: Предоставлено организаторами

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

Видео проекта «Золотые таланты» вошло в число лучших по итогам обучения.

Истории всех проектов-победителей с видео мы опубликуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.