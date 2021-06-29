В челлендже #странаоткрытий Мостуризма приняли участие более 25 тысяч школьников

Участники рассказывали о любимых туристических локациях в своем регионе Фото: Евгения ГУСЕВА

Участники рассказывали о главных туристических локациях в регионах России

В России завершили прием видео на конкурс «Страна открытий». До конца июня назовут победителей. Более 25 тысяч роликов прислали школьники 15 — 17 лет из 85 регионов страны на конкурс.

Участники представили туристические объекты регионов в рамках одной из десяти номинаций конкурса: урбанистика, гуманитарные технологии, IT и телекоммуникации, транспорт и космос, биотехнологии и биомедицина, экология, энергетика, креативные индустрии, science art и специальная категория «Россия глазами детей».

В общем, для каждого из возможных сюжетов нашлась своя тема.

Чтобы сделать топовый конкурс, команда проекта решилась выйти на новую площадку: ролики надо было выложить в TikTok. В итоге количество просмотров по хештегу #cтранаоткрытий на этой видеоплатформе превысило 265 миллионов.

— Мы рискнули с TikTok и не прогадали. Сейчас это самый актуальный формат, который отвечает времени: динамичные, яркие ролики, которые развлекают и позволяют узнать больше о мире. Челлендж запустил хэдлайнер блогерского движения в России Даня Милохин. Он показал Москву своими глазами, а участники вслед за ним стали снимать про свои города, открывая достоинства малой родины для многомиллионной аудитории TikTok и самих себя, — рассказала заместитель генерального директора по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Мария Киселева.

УЗНАТЬ И ПОЛЮБИТЬ

Есть правило: сложно по-настоящему любить то, что не знаешь. Конкурс «Страна открытий» получился не только про туризм, но и про нашу страну. 25 тысяч школьников со всех регионов России подключились, сами узнали больше про свою малую родину и рассказали другим.

В «Стране открытий» не оставили своих участников один на один с конкурсной задачкой. Для детей сняли обучающие ролики по монтажу, ораторскому искусству и видео трендам.

Конкурс организовал столичный Комитет по туризму совместно с Ростуризмом и ГК "Просвещение", основываясь на инновационной методологии проекта «Город открытий». Представители Мостуризма рассказывают:

— Было важно провести именно всероссийский челлендж, представить туристический потенциал России во всем его разнообразии. Столица вместе с другими регионами активно работает над увеличением взаимного турпотока.

СЛОМАЛ ШАБЛОНЫ

16-летний Кирилл Пушкин - участник «Страны открытий» - живет в Когалыме. С городом ассоциируется холод, тайга и нефть. Откуда здесь взяться туризму? Своим видео Кирилл ломает шаблон. Парень носится по музеям на скейте, идет на громкую премьеру в театр, бродит по тропической оранжерее и едет в родовые угодья хантов.

— Пока туристы у нас только из ближайших городов. Иногда встречаются путешественники из Москвы. Хочу, чтобы мою родину посмотрели люди со всей России. Они просто не знают, что у нас есть чем заняться. Узнал про конкурс «Страна открытий» и понял — вот шанс рассказать россиянам про настоящий Когалым, — делится Кирилл Пушкин.

На съемки и монтаж Кирилл потратил две с половиной недели. Парень так горел идеей, что помочь ему вызвались местные бизнесмены: дали камеры, квадрокоптер, возили по региону — лишь бы получилось круто.

— Материала сняли много, но формат Tik Tok ограничен тремя минутами. Например, у хантов мы снимали семь часов, а взяли только 10 секунд материала. Моя задача была влить всю энергетику, чтобы этот короткий отрезок вызывал «Вау!». Кажется, получилось: шлют много отзывов в личных сообщениях.

Сейчас жюри, в состав которого вошли известные телеведущие, тревел-блогеры, представители делового и культурного сообщества, выбирают победителей. Один из экспертов конкурса основательница балета TODES Алла Духова рассказывает:

— С большим удовольствием согласилась участвовать в проекте. Меня очень вдохновляет и безмерно радует детское творчество. А еще я турист с большой буквы. Обожаю путешествовать не только за рубежом, но и по нашей стране. В России так много прекрасных мест и городов! У страны огромный потенциал для развития внутреннего туризма: замечательная природа, необъятные культурные богатства. Будет прекрасно, если «Страна открытий» станет ежегодной традицией

КСТАТИ

Что получают победители «Страны открытий»

Главная награда — звание амбассадора своего региона. Это своего рода народный избранник, лидер мнений, новая звезда, которой поручена важная миссия - продвигать туристический имидж своего края. Амбассадоры получат поддержку местных властей, ответственных за развитие туристического сектора.

Но перед этим 85 победителей конкурса отправятся на детском поезде РЖД в образовательно-туристическое путешествие с популярными блогерами и артистами в сопровождении профессиональных тьюторов. Свои подарки участникам есть и у партнеров конкурса.

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