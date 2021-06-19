Почему одинокие секс-символы Ален Делон и Юрий Антонов посвятили себя животным

В доме Алена Делона живут трехногая кошка, кролик и 35 собак. Фото: Кадр из фильма

- Собаки меня никогда не кусают. Только люди, - с горечью говорила незадолго до своей кончины секс-символ мирового кино Мэрилин Монро.

В глубине души она была одинока, как и многие звезды, и считала, что ее искренне любят лишь домашние питомцы. Так и 85-летний Ален Делон доживает сейчас свой век не в женской компании, а с 35 собаками. Артист на протяжении последних лет живет затворником в своем швейцарском поместье на берегу озера Леман. Все свое многомиллионное состояние артист тратит на четвероногих питомцев. Плюс ко всему легендарный артист открыл пять приютов для бездомных животных.

- Собаки напоминают мне больных детей, которым жизнь отмерила всего десять - четырнадцать лет, - рассказывал актер. - В моем доме всегда живет много собак, я даже самостоятельно вывел особую породу. Они совсем как люди, только обладают меньшим числом недостатков. Человек может быть садистом и даже хуже. Животное - что оно способно сделать плохого, кроме как помочиться на клумбу? Собаки верны своему хозяину и дарят ему абсолютную любовь, кем бы он ни был - бездомным нищим, президентом Франции или актером. Разве это не чудесно? У меня живет кролик на трех лапах и трехлапая кошка. Я даю приют всем животным, кому могу.

Артист объясняет: за годы карьеры в кинематографе он устал от того, что люди видят в нем лишь суперзвезду. Именно из-за дефицита искренности он нашел душевное спасение, окружив себя животными.

- Вы думаете, что мои собаки знают, что я - Ален Делон? Им все равно! Мои собаки меня любят, они не знают, кто я, что я делаю, - говорит артист. - Это полная и настоящая любовь!

На территории поместья Делона находится и кладбище его домашних животных, где похоронены 45 собак. Там же Ален построил часовню и получил разрешение властей на то, что, когда он уйдет в мир иной, его прах захоронят рядом с его питомцами.

- Однажды меня и Брижит Бардо спросили: кем бы вы хотели стать в следующей жизни? Я ответил: «Я хотел бы быть собакой у Алена Делона или мулом у Брижит! Это идеальная жизнь, потому что собаки у меня счастливы», - говорит актер.

Брижит Бардо предпочла бы родить щенка

В поместье Брижит Бардо на Лазурном Берегу Франции обитают собаки, кошки, лошади, свиньи, гуси и другие животные. Фото: Charly Hel/Prestige/Getty Images

Вышеупомянутая 86-летняя Брижит Бардо тоже посвятила себя животным. Она ушла из кино достаточно рано - в 39 лет. Актриса хотела, чтобы экран запомнил ее красавицей, а не увядающей дивой. Первые морщины внушали ей такой ужас, что она даже подумывала о самом страшном... Пока не обрела новую цель - спасение и помощь животным.

Артистка признается, мол, даже со своим сыном Николя она не так близка, как со своими питомцами. С внуками и сыном она видится максимум один раз в год. А собакам и котам посвящена вся ее жизнь в последние годы.

- Я предпочла бы родить щенка, - шутила артистка в своих мемуарах. - Я давно уже разочаровалась в людях. Многие из нас надменные, кровожадные и подчас способны лишь причинять зло. А животные придали смысл моей жизни. Они видят, что я старуха, и это их абсолютно не волнует. Животные дают все и ни о чем не просят. У меня есть собаки, кошки, свиньи, козы, овцы, гуси, куры, утки, один осел, одна кобыла, пони... В свое время я их спасла от бойни или насильственного усыпления. Все они живут вместе, свободно и счастливо в моем доме в Сен-Тропе. Я хотела бы, чтобы однажды при упоминании моего имени говорили: «Она была феей животных».

Особняк для хвостатых

Любимец Юрия Антонова - кот Пашка.

Впрочем, и в наших краях знаменитые артисты порой предпочитают обществу людей компанию своих питомцев. Так, 76-летний Юрий Антонов живет в своем подмосковном особняке холостяком.

Досуг мэтра эстрады скрашивают его многочисленные животные, которых он в последние годы не показывает журналистам. Мол, сглазите еще, не могу смотреть спокойно, когда животные болеют.

- Я создал свой маленький мир. Летом у меня парк прекрасный, там бегают животные, - рассказывал «КП» Антонов. - Забор высокий: ни сюда пробраться, ни отсюда. Кругом деревья, белки прыгают и зимой, и летом, рыбки плавают. Что еще нужно простому советскому композитору?

Артист признается: животные сами нашли его, начали приходить к нему на подкорм.

- У меня на Маросейке была студия. Там во дворе стояло полуразрушенное здание, где жило много бездомных котов, - вспоминает в беседе с «КП» Антонов. - Студия находилась в полуподвале, и часто там были открыты все форточки. Как-то захожу в студию: сидит на форточке кот и смотрит на меня. На следующий день я взял с собой еду и бросил на подоконник. Кот спустился, покушал колбаски. После смотрю, уже двое сидят. И вот так они начали ко мне ходить по очереди. Сейчас у меня много котиков. Но есть и любимец - одноухий Пашка. Живет со мной в доме.

Остальные животные артиста живут в соседнем с его особняком доме. Эту избушку музыкант специально построил для своих любимцев.

Не мыслит свою нынешнюю жизнь без котиков и 73-летняя Наталья Варлей.

- После того, как Наташа сыграла в фильме «Вий», у нее появились видения, поэтому она и ушла из профессии, - рассказывает продюсер Евгений Морозов. - Она всегда была очень красивой женщиной, но так и не устроила свою личную жизнь. Живет с шестью котами, дети ей помогают.

- Когда у меня начинают ныть суставы или позвоночник, мои питомцы, не сговариваясь, принимаются мягко журчать, «петь» и мять меня бархатными лапками, - рассказывает о своих любимчиках Варлей. - Вскоре начинаю чувствовать, что силы возвращаются. Не зря говорят, что котики - самые лучшие домашние лекари, - считает артистка.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Билан нашел у кота ВИЧ

Дима Билан лечил своего питомца от ВИЧ-инфекции. Фото: Instagram.com

На недавней презентации новой подопечной Филиппа Киркорова, молдавской певицы Натальи Гордиенко, 39-летний холостяк Дима Билан поделился с репортерами несчастьем. У кота певца обнаружили ВИЧ.

- Животные болеют всем тем же, что и люди. Я своего кота Соломона лечу. Вожу на терапию. Для людей кошачий ВИЧ не опасен, - рассказал артист.

Выяснилось, что после недавнего переезда артиста в новый особняк его «гнездо» превратилось в «кошкин дом».

- Попросил у Вселенной, чтобы мое животное само пришло ко мне. В итоге теперь у меня дома живут четыре кота, - смеется артист.

А недавно Дима подобрал у своей дачи слепого котенка. Сейчас малыш находится в ветклинике, но после, когда врачи его немного подлечат, «кошкин дом» Билана пополнится еще одним питомцем.