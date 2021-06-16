Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня 2021 года: прямая онлайн-трансляция переговоров президентов России и США

Следите за прямой онлайн-трансляцией встречи Владимира Путина и Джо Байдена на нашем сайте. Фото ТАСС/ Валерий Шарифулин

16 июня Владимир Путин встречается с Джо Байденом на вилле La Grange в Женеве. Президентское рандеву может стать главным политическим событием года. Последний раз лидеры двух стран лично общались в 2018-м — в тот раз Путин попытался договориться с Трампом об улучшении отношений России и США. Тогда разрядка так и не наступила, но многие надеются, что потепление может начаться сейчас.

Официально названы темы, которые планируют обсудить Путин и Байден на встрече в Женеве 16 июня 2021 года: тут и Украина, и Нагорный Карабах, и ограничение вооружений. Вместе с нашим президентом летит начальник генштаба Валерий Герасимов, главный российский переговорщик по Донбассу Дмитрий Козак, спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев — видно, что мы готовимся к обсуждению самого важного.

Политологи предостерегают: слишком много от женевского саммита ждать не стоит. Для по-настоящему серьезных решений необходима предварительная дипломатическая подготовка, а ее нет. Но возможно получится договориться о возвращении виз, чтобы россияне снова могли летать в США.

Заранее никто не знает, как пойдет и чем закончится общение президентов. Следите за прямой онлайн-трансляцией встречи Владимира Путина и Джо Байдена на сайте kp.ru — мы первыми сообщим о самом важном из Женевы!