Как целый город в России уплыл в прошлое. И этим спасся

Директор департамента архитектуры Рыбинска Виктория Нелидова: «Секрет в том, что город полюбил свою историю» Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Продолжение. Часть 1. Часть 2. Часть 3.

Спецкоры «Комсосмолки» продолжают свою Экспедицию, открывая новый туристический маршрут по русской глубинке. Он идет параллельно знаменитому уже «Золотому кольцу», за бортом которого на самом деле множество удивительных мест. И их надо видеть! Это наше новое «Серебряное кольцо»!

«ВАУ!» «МАНИФИК!»

Ровно три года назад один из участников сегодняшней Экспедиции «КП» проплывал Рыбинск насквозь, сидя в четырехметровой резиновой лодчонке. С воды Рыбинск выглядел невнятно: промзоны, краны и баржи. Плоский прибрежный городишко без ярких пятен. «Я там был, нечего смотреть в этом Рыбинске, в центре – «пьяные лавки», сразу за ними – девятиэтажки, плакать хочется, поплыли дальше!» - авторитетно заявил тогда кто-то в лодке. И мы поплыли дальше. Лишь здание Хлебной биржи, исполненное в неорусском стиле, как-то зацепило глаз, и только.

Но в этом году, узнав о нашей Экспедиции по «Серебряному кольцу» разные добрые и модные люди про этот Рыбинск говорили уже совсем противоположное, постоянно нашептывая: «Вау!» или «Манифик!». Реакция интриговала. Действительно, как городишко с населением под 200 тысяч душ смог пройти этот великий путь от «поплыли дальше» до «обязательно съездите» всего за 4 года? Как даже в санитарно-карантинный 2020 год они умудрились вдвое (!) увеличить число туристов? И мы решили разобраться в этом явлении.

Вроде бы машины проезжают мимо современные, а все что вокруг – из века позапрошлого, 19-го Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ЖИЗНЬ - ДЕКОРАЦИЯ

Объективно, старый Рыбинск спасла советская власть. Город в СССР считался закрытым благодаря режимным предприятиям. Теплоходы проходили мимо – в развеселый Ярославль. Турфирм не было и никто не предлагал согражданам обменять в Рыбинске свои кровные на эмоции и расширение кругозора.

Даже «сталинский ампир» обошел город стороной. Как-то мимо Рыбинска проехал и строительный бум начала 21 века. И потому 47 (вдумайтесь в эту цифру) кварталов старинной купеческой застройки остались тут в первозданном, но изрядно обветшалом виде. И это был бесценный ресурс! Но как использовать его, додумались лишь недавно.

47 кварталов старинной купеческой застройки остались тут в первозданном, но изрядно обветшалом виде Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Первая реакция человека, оказавшегося в центре Рыбинска – сверить время в часах или в телефоне. Решительно невозможно понять, в каком времени ты оказался. То есть, тебя болтает туда-сюда: вроде бы машины проезжают мимо современные, а все что вокруг – из века позапрошлого, 19-го. Отсутствие проводов над головой и главная фишка, которая заставляет туристов умиляться и беспрестанно щелкать фотоаппаратами, - вывески в дореволюционном стиле и орфографии, как и положено - с Ъ и Ь на конце. Они тут кругом! «Питейное заведенiе», «Торговый домъ», «Авторскiя картины», «Банкъ», «Готовыя платья для дамъ», «Гастрономическiй магазинъ», «Регистрацiя фирмъ» и даже «Электронныя подписи» - никакой пластмассы, только металл и сусальное золото.

Вывески в дореволюционном стиле и орфографии, как и положено - с Ъ и Ь на конце Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Старинными домами вроде никого и не удивить, особенно одного участников Экспедиции «КП», выросшего в Питере. Но фасады в Рыбинске не привычно грязно-желтые, а лазоревые, охряные – иные, в общем. Совершенно другая «визуальная среда», как говорят спецы по дизайну. И лишь тепло одетый Ленин, в пальто с меховым воротником и ушанке, по-прежнему стоящий на здешней Красной площади, помог нам зацепиться за реальность.

- Здесь киношники должны пастись толпами! На такой-то натуре, - заметил Овчинников.

- Они пока просто не знают. Мы сами десять минут назад узнали, - вздохнул Стешин. - Хорошо бы выяснить, кто тут баловался с «машиной времени»…

«ВООБЩЕ БОМБА!»

Известный в области (и не только) музыкант Митя Кузнецов усаживает нас на лавки и поит авторским чаем. Собственно, это и не лавки вовсе, а места в зрительном зале. Есть и сцена, которую сразу не разглядеть – она красиво заросла плющом. Несколько лет назад Митя выкупил эту заволжскую дачу, когда-то принадлежащию рыбинскому почтмейстеру, назвал все это «Этно-кузней» («Я же Кузнецов»!) и превратил свой двор в частную филармонию, где проводит «усадебники» - вечера этномузыки под открытым небом. Кого здесь только не было - музыканты из Африки, Америки, Молдавии, Украины. Из-за пандемии мир временно сузился до российских фольклористов, которые выступают бесплатно для всех желающих, ибо Митя выиграл «президентский грант».

Идея украсить весь город новыми «старыми» вывесками принадлежала известному в городе музыканту Мите Кузнецову Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Собственно, эти вывески из музыки и вышли, - улыбается он. - Пригласил выступить друга из Москвы со спекталем по «Онегину» и мысль - а сделаю-ка я афишу в стиле века, в котором жил Пушкин!

И Митя, обложился дореволюционными учебниками по грамматике. Попутно исследовал старинные фото русских городов. Да и влюбился в эти «еры», «яти» да прочие «ижицы».

За эти вывески судились Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Подумал тогда — а как было бы здорово в Рыбинске такое зафигачить! - вспоминает он. - В это время в городе сменилась власть, которая задумалась о реконструкции исторического центра, но не знала, в какую сторону идти. И я как раз - с эскизами. Замглавы города увидел это и аж подпрыгнул: «Вообще бомба!»

ЗА ЭТИ ВЫВЕСКИ СУДИЛИСЬ С ЯРОСЛАВЛЕМ

Митина идея «снизу» набирала обороты. Мэрия уже разработала правила по оформлению новых вывесок и готовилась запустить проект, но…

- Область вдруг ввела единые правила благоустройства. Это был крест на всей нашей идее... Но отдам должное властям — они стали судиться! За право быть уникальными. И выиграли!

И новые-старые вывески в Рыбинске одна за другой стали появляться над входами в парикмахерские, магазины, кафе. В игру стали включаться даже федеральные бренды, плюнув на свои фирменные логотипы, стоившие миилионы («А что — необычно», - друг за другом соглашались их начальники). И вот вам в старорусском стиле вывеска сетевого магазина и даже известного банка, который рекламирует актер Безруков… Правда, были и те, кто по началу решительно восстал против старовведения. Но сдались. На общем фоне 19 века их бренды смотрелись «бледной вороной».

В игру стали включаться даже федеральные бренды, плюнув на свои фирменные логотипы, стоившие миилионы Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Митя же шел дальше. Мэрия дала ему полный карт-бланш на оформление фасадов. Он выискивал натуральные краски, которые использовались в те времена, перерыл весь интернет и обнаружил в Ярославле старый завод, что до сих пор производит оксиды железа. Друзья разыскали запасы охры и сурика и вскоре «историческая» краска была создана. Получилось, как на старинных цветных снимках Прокудина-Горского.

А рыбинская история вывесок уже пошла шагать по России. Экспериментировать начали Тульская и Липецкая области, а недавно заинтересовался и уральский город Ирбит.

- Там же была вторая после Нижегородской ярмарка в России! - ликует от предстоящей работы музыкант-дизайнер. - В Ирбите целые улицы купеческие сохранились!

Но, конечно, одних вывесок и одного Мити для воссоздания исторического духа города было мало. Подключились и другие горожане, у которых вдруг загорелись глаза.

«И БРАЛ КАМНИ, И ГОВОРИЛ С НИМИ»

В Рыбинске мы выяснили один любопытный закон или принцип «возрождения туризма». Власть может страстно желать туристов. Власть может призывать их посетить. И даже раздавать гранты «на привлечение». Но если нет «запроса на туризм снизу», его не будет. Все уйдет в песок. Краевед и волонтер Алексей Алексашин ведет нас по набережной - к новому историческому объекту, открытому с помощью пресловутого «гражданского общества» Рыбинска. Это часть старинной мостовой – центральный путь, по которому волжские крючники спускали на пристань или поднимали в город грузы. Беседуем по дороге. По мнению Алексея, в Рыбинске сработало несколько факторов и получился «взрывной рост». Люди наездились по заграницам, а пандемия перенаправила их интересы во внутрь страны.

Краевед и директор туристско-информационного центра Рыбинска Алексей Алексашин ведет нас по набережной к новому историческому объекту, открытому с помощью пресловутого «гражданского общества» Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Власть же не дремала, а вкладывалась. Иногда используя совершенно нестандартные приемы. Под культурные проекты старинные здания сдавались в аренду за … 1 рубль. Только коммуналку плати. Так в Рыбинск заманили из Москвы уникальный музей фортепьяно.

«СРОКИ СРЫВАЕТЕ! НО КРАСИВО!»

- И все это наложилось на частную инициативу, - продолжает экскурсию Алексей. - Затеялась у нас реконструкция улицы Стоялой (там бурлаки стояли, нанимались. – Авт.). Экскаватор снял асфальт, а там - деревянная мостовая!.. Я рабочих спрашиваю: «Что будете делать?» А они: «Сейчас все снимем и плиткой замостим, красиво будет, как в Москве!» (смеется). Но тогда было не до смеха. Сфотографировал, выложил в соцсети: «Ребята, смотрите, это мостовая, по ней бурлаки ходили, надо спасти!». Ночью, с налобными фонариками, собрались энтузиасты и мы расчистили фрагмент мостовой. Долбили ломами асфальт, мели метлами… и нашим взорам открылась уже мостовая-каменка.

Власти было отнеслись к открытию с прохладцей, но на улицу Стоялую заглянули. Вздохнули: «Вы нам все сроки реконструкции срываете... Но черт побери! Это красиво!».

Волонтерам выдали экскаватор, привезли песок и молотки-киянки. В соцсети ушел очередной клич: помогайте!

- Как всегда, самыми активными были молодые мамы с колясками, - опять смеется Алексей. - Но до холодов мы успели.

Сейчас делается еще один фрагмент мостовой. Власти подумали и отдали подряд на укладку камней волонтеру всей этой движухи Анатолию Чулю. Мы застали его за странным занятием: подобно Тамерлану из одной старой рекламы он «поднимал тяжелые камни и говорил с ними».

- Каменку эту перекладывали много раз. Советский камень видно сразу, он некрасивый и кривой, - объяснил он занятие. - Вот, сортирую…

И показал нам бесформенный булыган с одной идеально-ровной поверхностью.

На прощание, Алексей Алексашин заметил важное:

- Я мог бы наговорить казенных слов о туризме. Не буду. Туристу просто должно быть интересно. Вот вывески. Да, это возможность перенестись во времени, а с другой стороны это фан, веселье. Совокупность эмоций. И все!

Власти отдали подряд на восстановление каменных мостовых камней волонтеру и организатору Анатолию Чулю Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ГОСТИНИЦ МОЖЕТ НЕ ХВАТИТЬ

А рыбинцы фонтанируют все новыми идеями по привлечению туристов. Не так давно, например, запустили проект «Один день из жизни Усть-Шексны», с которой и начинался город. С народным вече и древней кухней. По Волге ходит «Jazz boat”, - теплоход, по полтора часа услаждающий гостей живым джазом. Вот-вот запустят экскурсии на электросамокатах. А на одной из крыш, откуда видно историческую часть города и реку, дают концерты и перфомансы. И выдают винтажные одежды туристам, чтобы заснять их на фоне «еров» и «ятей» - где еще такое фото получишь?..

Тепло одетый Ленин Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Власти тоже думают, как бы еще-то поглубже, да пооригинальнее вернуться в прошлое. На последних общественных слушаниях, например, обсуждали идею сделать все оконные рамы в старой части города «под дерево». Чтобы было совсем уж «аутентично». Бизнес напрягся. Менять все стеклопакеты на деревянные? Они и так нестандартные, обойдутся в копеечку! Одновременно сетуют, что турист пошел уже не прежний, «однодневный». А все больше семейный, с ночевкой, и при таких темпах номерного фонда в 1000 гостиничных мест скоро не хватит. Значит, надо заманивать в город сетевые отели. И надеются, что благодаря туризму Рыбинску удастся обратить вспять печальную статистику, в которой город за последние 20 лет потерял 55 тысяч жителей, почти четверть.

Ведь туристический потенциал-то у Рыбинска, оказалось, неисчерпаемый! Практически не освоена большая вода в виде Волги и Рыбинского водохранилища. Где, в числе прочего, открылось новое, доселе невиданное туристическое направление – археодайвинг. Вода укрыла и сохранила для нас затопленные древние монастыри и даже города — взять печально известную Мологу, полностью ушедшую под воду в 1946-м. И аквалангисты-краеведы готовы показать эти сокровища людям. Проехать мимо «Волжской Атлантиды» было просто невозможно. И мы снова резко меняем утвержденный маршрут.

Продолжение следует...

туристический потенциал-то у Рыбинска, оказалось, неисчерпаемый! Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Прямая речь

Виктория НЕЛИДОВА, директор департамента архитектуры Рыбинска: «Просто город полюбил свою историю»

- Идеи общественников в свое время поддержала власть, так что это командная работа. Был разработан целый ряд актов, что позволило реализовать проект. В 2017 году была проведена полная реконструкция Красной площади. Проект был отмечен Минстроем России, как один из лучших муниципальных практик. Все делалось при помощи средств городского бюджета при софинансировании бизнеса, точки которых расположены на этой территории. Дальше больше — в 2018 году мы разработали правила благоустройства, где прописали все требования к внешнему облику фасадов и вывесок. Часть затрат бизнеса на это возмещается. Весь город поделен на три зоны информационного контроля: особо строгая, строгая и общего контроля. В первой и второй зонах, исторических, самые жесткие требования. Например, вывески должны быть изготовлены исключительно из натурального материала. С соблюдением орфографии и оборотами речи, соответствующими 19 веку. Комплексно отремонтировали исторические улицы. Кроме того, установлены дорожные знаки меньшего размера, чтобы они не препятствовали восприятию красот города. Секрет в том, что город полюбил свою историю, мы осознали свой исторический и культурный потенциал. И это только начало — благоустройство продолжается.

ИЗ ДОСЬЕ КП

Сколько туристов приезжают в Рыбинск

Сколько туристов приезжают в Рыбинск.

Число музеев в городе