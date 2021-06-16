Официальных государственных рекомендаций о ревакцинации на сегодня нет. Потому что этот вопрос пока находится в стадии исследований Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент «Спутника V». Чувствую себя хорошо, - написал на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин. И тем самым подтвердил: ревакцинация (то есть повторная вакцинация от коронавируса) возможна и официально признана. Но вот кому, при каких конкретно условиях она нужна и как происходит на практике? В Интернете море противоречивой информации и еще больше вопросов. Мы связались с авторитетным врачом-вакцинологом, инфекционистом, кандидатом медицинских наук, главврачом медицинского центра «Лидер медицина» Евгением Тимаковым. А также обратились за комментарием в Минздрав России.

СОЗДАЕМ КОПИЛКУ ИНФОРМАЦИИ

- Официальных государственных рекомендаций о ревакцинации на сегодня нет. Потому что этот вопрос пока находится в стадии исследований, - сразу предупреждает эксперт. - Чтобы получить точные ответы - когда, кому и при каких условиях требуется повторная вакцинация, нужно будет накопить и проанализовать определенные данные. В первую очередь - выяснить: в течение какого срока на самом деле сохраняется эффективная иммунная защита у привитых. Думаю, окончательно удастся прояснить наиболее важные моменты и утвердить инструкции по ревакцинации разными видами прививок в течение ближайших 2-3 лет. Хотя, до этого могут появиться предварительные (временные) рекомендации.

- Евгений Юрьевич, но жизнь, как мы видим, обгоняет выпуск официальных правил. По словам врачей из «красных зон» ковидных больниц на нас, похоже, напал более агрессивный штамм-мутант SARS-CoV-2. Страх тяжело заболеть усиливается. Если к вам на прием сейчас придет пациент, который уже прививался, скажем, в начале января этого года, и попросит проконсультировать: нужно ли ему вакцинироваться еще раз?

- Тогда расскажу все, что известно на сегодня по этой теме.

«НЕ МЕНЕЕ ЧЕТЫРЕХ НОРМ АНТИТЕЛ»

- Сегодня на практике решающим критерием для ревакцинации (или первичной вакцинации переболевших людей) будет уровень антител, - поясняет Евгений Тимаков. - До нынешней волны инфекции, вызванной, по всей видимости, распространением нового штамма, принято было считать: если титр антител превышает две нормы (по любой системе тестирования. - Ред.), то человек защищен. То есть пока можно не прививаться.

Например: вы протестировались, и в бланке результата анализа указано: «при показателе >1 антитела обнаружены». Значит, в данном случае норма это единица. Соответственно, показатель выше 2-х (это две нормы) уже означает, что есть иммунная защита, которая позволит в случае заражения перенести ковид в легкой форме, без опасных для жизни осложнений. Точнее, так было до прихода штамма-мутанта, который сейчас зверствует в Москве, уточняет доктор Тимаков.

- Коронавирус эволюционирует и учится обходить наши иммунные барьеры. Сейчас в научной среде обсуждается вопрос о том, что двух норм антител может быть мало. Предполагается, что титр антител для защиты от тяжелого ковида, вероятнее всего, должен быть не менее четырех норм, - говорит врач.

Для справки: в бланке результатов анализов бытовое понятие норма может называться «референсное значение» или «референсный интервал».

И подчеркнем еще раз: пока это научные предположения. Общепризнанного понятия «хороший» или «высокий» уровень антител с научно-медицинской точки зрения на сегодня нет.

«БЛИЖАЙШИЙ ГОД БЕСПОКОИТЬСЯ НЕ СТОИТ»

- На практике бесплатное тестирование на антитела кроме мегаполисов мало где доступно, - продолжает Евгений Тимаков. - А платные обследования нескольких членов семьи для жителей регионов по нынешним временам могут быть слишком обременительны. Что делать? Если человек переболел ковидом в легкой форме или без симптомов, то у него, как правило, не наблюдается полного каскада иммунных ответов, способных сформировать долгосрочную иммунную память. Поэтому сейчас уже признано: после таких форм болезни спустя полгода можно и нужно делать прививку. Если же заболевание было в среднетяжелой или тяжелой форме, то, скорее всего, иммунной защиты хватит минимум на 9-10 месяцев.

- А что бы вы посоветовали тем, кто сделал прививку на заре массовой вакцинации в нашей стране, зимой 2020-2021 года?

- Исходя из имеющихся данных, тем, кто вакцинировался «Спутником V» нынешней зимой, ближайший год беспокоиться не стоит. Скорее всего, вопрос о ревакцинации для них встанет к концу этого - началу следующего года. Это предварительный вывод, который можно сделать на сегодня.

- А ведь у мэра Москвы так и получается! Он сообщил, что вакцинировался «Спутником» в мае прошлого года, и прошел ревакцинацию в июне нынешнего. То есть примерно через год.

- Да. Уточню: чувствовать себя более-менее защищенными в течение года после вакцинации «Спутником» могут те, у кого была какая-либо реакция после прививки. Хотя бы минимальное недомогание, повышение температуры, боли в мышцах, слабость. Это подтверждает, что организм боролся с антигенами (то есть компонентами прививки. - Ред.), и, соответственно, шла выработка иммунитета. Если не было совсем никаких постпрививочных реакций, то желательно все-таки сдать анализ и посмотреть: выработались ли антитела. У некоторой части привитых (до 10% при любых вакцинах. - Ред.) иммунная защита не формируется. Тогда надо обсудить с врачом вопрос о ревакцинации в ближайшие возможные сроки.

КСТАТИ

Чем лучше прививаться повторно

- Этот вопрос должен решать только врач в каждом случае индивидуально, - говорит Евгений Тимаков. - Мое личное мнение - лучше менять вакцинные платформы. Скажем, после «Спутника» (это аденовирусная векторная вакцина) я бы советовал ревакцинироваться «КовиВаком» (вакцина на основе убитого цельного вируса. - Ред.).

ВОПРОС-РЕБРОМ

Не будет ли хуже, если ревакцинироваться «поверх» сохранившихся антител?

Судя по тому, что мы знаем из всей истории вакцинации, ни иммунной системе, ни здоровью в целом это никак не навредит, поясняет доктор Тимаков. Кстати, в США согласно официальным рекомендациям прививают всех переболевших, вообще не измеряя уровень антител, напоминают эксперты.

- Единственное исключение, когда я рекомендую обязательно проверить уровень антител перед вакцинацией - это случаи людей, тяжело переболевших ковидом с цитокиновым штормом (смертельно опасным гипервоспалением в организме. - Ред.), - предупреждает Евгений Тимаков. - Для них стимуляция выработки антител вакциной при сохранении собственных антител после болезни может дать неблагоприятный эффект.

НА ЗАМЕТКУ

Что нас ждет дальше

Для каждой из вакцин будут свои сроки ревакцинации, отмечает Евгений Тимаков. Будут свои противопоказания. Будут корректироваться сами сроки и схемы вакцинации. Так, уже объявлено, что привитым «ЭпиВакКороной» пожилым людям понадобится третий укол. А разработчики «КовиВака» говорят, что планируют продлить минимальный интервал между двумя уколами в рамках одной вакцинации с 2-х до 3-х недель для повышения эффективности. И так же предположили, что людям старшего возраста с большой вероятностью для укрепления иммунитета понадобится третий укол.

Кроме того, в дальнейшем будет решаться вопрос об оптимальном уровне выработки антител. И еще одна важная тема текущих исследований - изучение клеточного иммунитета, его роли в защите от инфекции и доступных анализов на показатели состояния этого звена иммунитета.

В ТЕМУ

Как пройти ревакцинацию на практике

Поскольку официальных инструкций по ревакцинации на сегодня нет, то при попытке повторно записаться на прививку через портал Госуслуг или другие электронные системы человек получает отказ. В московском Департаменте здравоохранения советуют такой алгоритм:

1) сделать анализ на антитела к S-белку коронавируса,

2) если результат отрицательный (означает полное отсутствие антител), явиться с этим бланком в любой из прививочных пунктов в городских поликлиниках. Это будет основанием для повторной вакцинации. Важно: она допускается не ранее, чем через два месяца после предыдущей вакцинации.

Далее - неофициальная рекомендация. Если антитела есть, но их уровень лишь едва-едва превышает референсное значение (норму), то на практике проще всего пройти ревакцинацию во временном прививочном пункте в каком-либо из торгово-развлекательных центров, делятся личным опытом посетители соцсетей.

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА

«Ожидаем результатов исследований»

- В настоящее время продолжаются исследования продолжительности иммунитета, формируемого в результате вакцинации от новой коронавирусной инфекции, - пояснил «КП» помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. - Что касается переболевших, то на сегодняшний день мы можем констатировать, что случаи повторных заражений очень редки и составляют менее 0,5%.