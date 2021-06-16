Путин - Александру Гамову о встрече с Байденом: Никакого давления мы не испытывали

Александр Гамов спросил у президента Путина на пресс-конференции по итогам встречи с Джо Байденом о том, с каким счётом завершились переговоры

Обозреватель KP.ru Александр Гамов спросил у президента Путина на пресс-конференции по итогам встречи с Джо Байденом о том, с каким счётом завершились переговоры.

- До нашей встречи президент США сказал, что это не какие-то спортивные соревнования. Эта встреча была результативной, предметной, конкретной. И главное - результат, а это зарницы доверия, - ответил Владимир Путин.

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