«Простор для сотрудничества»: Финансовый университет подписал соглашение с университетом им. Хамада бин Халифа

Александр Линников

Финансовый университет при правительстве России и катарский вуз им. Хамада бин Халифа планируют активно обмениваться опытом. Договор о сотрудничестве подписан в рамках Петербургского международного форума. О деталях партнерства проректор по международному сотрудничеству Финансового университета Александр Линников рассказал в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда», размещенной на ПМЭФ.

«ОБРАЗОВАНИЕ – САМОЕ МОЩНОЕ ОРУЖИЕ»

- Александр Сергеевич, в рамках Питерского экономического форума Финансовый университет подписал соглашение с катарским университетом им. Хамада бин Халифа. В чем суть документа?

- Как говорил Нельсон Мандела, образование – это самое мощное оружие, которое позволяет изменить мир вокруг нас. Так вот, сегодня мы с катарскими коллегами подписали соглашение, которое открывает широкую дорогу для сотрудничества в сфере образования, в сфере совместных научных исследований, в сфере обмена студентами. Сегодня очень важный день, поскольку мы приступаем к реализации договоренностей, которые мы вырабатывали на протяжении последних полутора лет.

- Что это за университет, насколько он серьезен в научной среде?

- В Катаре университет им. Хамада бин Халифа является одним из наиболее серьезных и уважаемых. Хотя основан он не так давно, в 2010 году, сегодня он представляет авангард науки и образования в государстве, которое является одним из стратегических партнеров России. Россию и Катар, несмотря на географическую отдаленность и, казалось бы, несхожесть культур и социального устройства, очень многое объединяет. Россия и Катар отвечают очень похожим вызовам и угрозам, и сегодня сотрудничество в сфере образования и науки является, пожалуй, одним из важнейших направлений нашего взаимодействия с катарскими партнерами.

Знаете, образование и наука лежат в основе всех видов человеческой деятельности. И все, что мы видим вокруг нас - эти замечательные павильоны, современные города, люди, которые занимаются самыми разными делами, все это было бы невозможно, если бы когда-то нас всех не обучили, не дали нам образование, предоставляющее, что называется, путевку в жизнь. Образование и наука сегодня определяют облик завтрашнего дня. И мы рады тому, что разделяем с катарскими коллегами этот подход, это видение завтрашнего дня.

Университеты сегодня находятся в очень непростой ситуации. Да, мы сумели успешно ответить всем вызовам и угрозам пандемии коронавируса. Ведущие университеты России и мира успешно перестроились, перешли на онлайн-обучение, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий.. Но теперь перед нами стоит новый вызов, а именно, как готовиться к завтрашнему дню, что мы должны сделать для того, чтобы сбалансировать консервативные образовательные подходы, которые мы, без всякого сомнения, должны сохранить, с применением новых технологий, с новыми задачами. Сегодня образовательная сессия, на которой были представлены ведущие университеты Катара и России, была посвящена именно этому – обсуждению того, как мы видим завтрашний день, и что мы должны сделать для сохранения преемственности учебного процесса и для прогресса нашей науки.

СООТНОШЕНИЕ КОНСЕРВАТИЗМА И ИННОВАЦИЙ

- Эксперты считают, что университетское образование уже не будет прежним, предполагая некий симбиоз из офлайна и дистанционных технологий.

- Безусловно. Нам остается только определить разумную пропорцию между онлайном и офлайном. Я считаю, что это очень важно. Университеты по своей природе консервативны, и именно этот здоровый консерватизм позволяет сохранять не только образовательную, научную преемственность, строить научные школы, но и передавать социальные, общественные и духовные ценности новому поколению. И от здорового консерватизма в образовании отказываться ни в коем случае нельзя. Но на фундаменте этого консерватизма должна стоять надстройка из новых технологий, современных методов обучения и, конечно, инновационных научных исследований. Поэтому я абсолютно согласен с тем, что облик образования, да и не только завтрашнего, а уже сегодняшнего дня будет определять правильное соотношение консервативных ценностей и инновационных методов развития.

- Возвращаясь к истории вашего партнерства с университетом Катара. Какой образовательный и научный опыт достаточно далекой от нас страны можно было бы использовать в первую очередь на российской земле?

- Перед многими университетами России, в первую очередь отраслевыми, такими как Финансовый университет при правительстве, стоит задача расширения сфер деятельности, специализации и спектра научных исследований. Поэтому мы всегда открыты к тому, чтобы реципировать опыт наших иностранных коллег. Университет Хамада бин Халифа накопил существенную экспертизу в сфере технических и социальных наук. И именно на стыке гуманитарных наук, в которых традиционно силен Финансовый университет, и технических специальностей, которые на высоком уровне освоил Катарский университет Хамада бин Халифа, мы и видим простор для сотрудничества.