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В мире17 июня 2021 0:08

Депутат Бундестага: Саммит в Женеве — это точечная победа Путина

Член партии АдГ Пётр Быстрон прокомментировал для kp.ru главное политическое событие июня
Эдвард ЧЕСНОКОВЭдвард ЧЕСНОКОВ
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Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Пётр Быстрон

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Пётр Быстрон

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Женевская встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена приковала внимание всего мира — например, к автору этих строк в исторический день 16 июня обратились за комментарием даже коллеги-журналисты из далёкой Руанды.

Но наиболее интересна, пожалуй, реакция из Германии. Именно эта страна сильнее всех в Западной Европе пострадала от противостояния сверхдержав: под нажимом США окончание строительства российско-немецкого газопровода «Северный поток»-2 задержалось более чем на год.

— После многих лет нарастания напряжённости — это сигнал к нормализации, — сказал в беседе с kp.ru депутат Бундестага Пётр Быстрон (партия «Альтернатива для Германии»). — Затронутые на встрече темы: совместные шаги по кибербезопасности и дальнейшая адаптация договора СНВ-3 [об ограничении стратегических ядерных вооружений между РФ и США — ред.] — это точечная победа Путина.

Также, по словам собеседника «КП», теперь, когда США вернулись за стол переговоров, они должны прекратить навязывать правила поведения и «красные линии» для других стран.

— Уже удача — что они [Путин и Байден] в принципе пообщались, — резюмировал свои впечатления Пётр Быстрон.

Ранее его однопартиец Александр Гауланд с трибуны Бундестага отказался возлагать на СССР «равную ответственность за начало Второй мировой вместе с нацистской Германией» и призвал Европу быть толерантной к России.

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