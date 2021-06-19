Шампанское, голуби и табачные клизмы: средства из арсенала медицины прошлого

Врачи, медсестры, санитары и фельдшеры умеют и всегда умели работать с огромной самоотдачей в любых условиях и не боялись идти на риск ради спасения здоровья пациентов.

Современные знания и технологии облегчили жизнь медицинских работников, но даже сейчас они иногда сталкиваются с чем-то новым и необъяснимым. В таких ситуациях им приходится полагаться на свой ум и храбрость. Их коллеги из прошлого шагали в неизвестность еще чаще –тогда информации было гораздо меньше. Приходилось либо рисковать, либо применять то, что однажды уже сработало у других.

В честь профессионального праздника расскажем о необычных, но удивительным образом работавших методах лечения, которые применялись в прошлом.

Спасти жизнь ценой голубя

О многих заболеваниях и сейчас нет полной информации. К таким относится эклампсия, которая иногда возникает у женщин во время беременности, родов и в послеродовой период. Смертельно опасные судороги и высокое артериальное давление – то, что может ожидать любую маму. Причина эклампсии до сих пор неизвестна.

До конца 19-го века схожее состояние у детей тоже называли эклампсией. В частности, термин «эклампсия детей» употребил врач Карл Фридрих Канштатт в своем медицинском справочнике, опубликованном в 1841 году.

В книге он предложил довольно странный способ лечить эклампсию у детей – приложить анус голубя к анусу ребенка во время припадка. При этом птица погибала, но конвульсии прекращались.

Несколько врачей успешно опробовали способ, но, когда новости о методе дошли до медицинских экспертов в Лондоне, метод был поднят на смех.

Кто болеет, тот не пьет шампанское

Пиемия, или гноекровие, возникает при поступлении в кровь бактерий из гнойного очага в организме. Один из признаков этой болезни – появление абсцессов по всему телу.

До появления антибиотиков пиемия часто заканчивалась смертью пациента. Вся надежда оставалась на хирургическое вмешательство – абсцессы вскрывали и выкачивали гной, в котором размножались микроорганизмы.

В начале 20-го века известный медицинский журнал The Lancet опубликовал доклад доктора Фредерика Дэйли – он утверждал, что смог вылечить пациента с гноекровием. Чудо-лекарством оказались огромные дозы шампанского.

Как говорилось в докладе, в марте 1873 к доктору Дэйли пришел мужчина, которого беспокоил небольшой карбункул на задней части шеи. Его удалось вылечить, но спустя неделю пациента начал беспокоить, как тогда считалось, ревматизм.

Состояние мужчины ухудшалось – через несколько недель на спине образовался абсцесс, из которого выкачали более полулитра гноя. Тогда врач и принял решение давать больному не только хинин, но и алкоголь – шампанское, ром, вино и бренди.

В отдельные моменты, когда пациенту становилось еще хуже, применялись и другие методы – среди них было средство из мела и ртути, но терапия неизменно включала алкоголь. Доза выпитого могла доходить до четырех бутылок шампанского в сутки.

Довольно интересная диета для человека, который находился на волоске от гибели. Но врач оставался непоколебим и увеличил количество портвейна – до полутора литров в сутки. В июле доктор Дэйли ушел в отпуск на несколько недель – по возвращению выяснилось, что самочувствие пациента улучшилось. Правда, не исключено, что причиной этого стал не алкоголь, а его отсутствие.

Табачные клизмы

История знает случай, как один мужчина смог спасти свою захлебнувшуюся жену с помощью проходившего мимо моряка.

По его совету он обмотал чашу раскуренной трубки бумагой, проделал в ней отверстия, вставил мундштук в анальное отверстие супруги и дунул в чашу. Удивительно, но после такой импровизированной табачной клизмы женщина пришла в себя.

На самом деле, эта методика уже тогда была не нова – табачный дым в качестве лекарства уже использовали представители коренного населения Америки.

До середины 19 века табачные клизмы были настолько популярны, что Королевское гуманное общество в Лондоне размещало вдоль Темзы специальные наборы со всем необходимым для проведения процедуры, а население учили ими пользоваться. Метод сошел на нет после того, как была обнаружена токсичность никотина.

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