Развитие соцсферы и поддержка регионов: В «Единой России» рассказали об итогах работы в Госдуме VII созыва

В Москве 19 июня пройдет XX съезд «Единой России», участники которого утвердят основные направления предвыборной программы партии. Накануне этого события единороссы рассказали об итогах работы в Госдуме VII созыва. За пять лет партии удалось полностью реализовать программу 2016 года. Ее основными приоритетами стали социальная политика и повышение уровня жизни россиян. В соответствии с задачами, которые поставил президент РФ Владимир Путин, «Единая Россия» обеспечила развитие системы социальных гарантий, направленных на решение проблемы бедности населения.

- «Единая Россия» в 2016 году шла на выборы с ясной, четкой, развернутой программой, прошедшей широкое общественное обсуждение. Главной ее составляющей было решение социальных проблем, - рассказал на брифинге 17 июня первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Госдума VII созыва приняла беспрецедентные по своим масштабам решения о социальных выплатах и мерах поддержки семей с детьми. Инициаторами многих из них стала «Единая Россия».

- Увеличены пособия, введены новые, расширен круг их получателей. До 640 тысяч вырос размер материнского капитала, и назначать его стали сразу после рождения первого ребенка. Было принято решение об организации качественного горячего питания для всех школьников младших классов по всей стране, - подчеркнул Андрей Исаев.

По инициативе единороссов Госдума начала совершенствовать трудовое законодательство, чтобы гарантировать защиту прав всех работников. Особое значение, по мнению Исаева, имеет система социального контракта.

- Она не просто оказывает помощь человеку или семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, но и выводит его из этой ситуации - из бедности в средний класс, - подчеркнул первый заместитель руководителя фракции «Единой России».

Для повышения благосостояния населения единороссы добились того, чтобы минимальный размер оплаты труда приравняли к прожиточному минимуму трудоспособного человека. В 2021 году этот показатель впервые его превысил.

Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для всей страны, потребовав от ее руководства принятия оперативных и взвешенных решений. Вместе с Правительством РФ «Единая Россия» разработала законодательный пакет мер поддержки населения и бизнеса. На выплаты гражданам и пострадавшим от пандемии отраслям было направлено 4,5 миллиардов рублей.

Важным шагом стало принятие закона о дистанционной работе: он защитил права миллионов людей, перешедших во время пандемии на удаленную работу из дома.

- С середины 2020 года число людей, работающих дистанционно, увеличилось с 60 тысяч до 6 миллионов человек, - отметил Андрей Исаев. - Было необходимо оперативно принять поправки в трудовое законодательство. Мы провели совещания, встречи, консультации с профсоюзами, работодателями, экспертами в области труда и приняли их.

В итоге был принят целый комплекс поправок, сделавший трудовое законодательство более гибким и современным. Например, по инициативе единороссов в закон о занятости были внесены коррективы, закрепляющие электронное взаимодействие с профильными службами. Большим плюсом стало упрощение порядка начисления социальных выплат. Теперь людям, чтобы оформить пособие или пенсию по инвалидности, не нужно собирать кипу документов и ходить с ними по инстанциям – все происходит автоматически.

- Цифровизация коснулась и здравоохранения. Благодаря тем решениям, которые сегодня приняты, человек имеет возможность получить консультацию врача онлайн — в том числе находясь за тысячи километров от специалиста. Он может оформить электронный больничный лист, заказать на дом лекарства через интернет, - рассказал Андрей Исаев.

По его мнению, необходимо и дальше переводить госуслуги в формат онлайн, добиваясь того, чтобы они стали максимально комфортными для людей.

- Работа, чтобы поставить современные технологии на службу человека, сделать государство максимально удобным для жизни людей, будет продолжена и в следующем созыве, - пообещал Исаев. - С использованием таких ресурсов, как социальное казначейство, режима «одного окна».

Еще одним важным итогом работы Госдумы VII созыва стало создание финансовых гарантий для исполнения социальных поручений Президента РФ. «Единая Россия» усовершенствовала налоговое и бюджетное законодательство, и многие меры поддержки самозанятых и налоговые льготы для малого бизнеса будут работать и после пандемии. Еще одним хорошо зарекомендовавшим себя механизмом финансирования стало «народное бюджетирование».

- Создание народного бюджетирования, когда серьезные средства выделяются на местные инициативы, которые рождаются в обсуждении муниципалитетов с гражданами, того, что необходимо в данный момент, дает совершенно новый импульс для развития бюджетной системы, - убежден председатель комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам, член «Единой России» Андрей Макаров. Он также отметил положительный эффект закона о самозанятых: сегодня более 2,3 миллиона россиян работают в этом статусе.

- В нынешнем созыве Госдумы заложен серьезный фундамент для дальнейшей работы. Мы смогли аккумулировать средства, создать очень эффективный механизм для работы, который сегодня позволяет стране решать еще более амбициозные задачи по повышению качества жизни людей и конкурентоспособности страны, - подчеркнул Андрей Макаров.

В новом созыве Госдумы единороссы продолжат работу над поручениями Президента РФ. Андрей Исаев рассказал о главных задачах, которые предстоит решить в ближайшие годы. В первую очередь единороссы собираются уделить внимание выравниванию бюджетных возможностей регионов.

- Это значит предоставление всем гражданам - независимо от того, в какой территории они проживают - равных возможностей по доступу к социальным благам и услугам, достойной работе и достижениям культуры, - уточнил Исаев.

Продолжится работа над программами «Комплексного развития сельских территорий» и комплексного благоустройства городов, подразумевающих развитие современной транспортной и социальной инфраструктуры. Еще одна важная задача – борьба с бедностью.

- Эту задачу поставил Президент — к 2030 году вдвое сократить бедность в России. А значит, необходимо развитие системы адресной социальной помощи и работа в том числе экономики на повышение доходов наших граждан, - заключил Андрей Исаев.

Напомним, 9 июня об итогах работы партии за пять лет рассказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Глава единороссов дал старт масштабной отчетной кампании, объявив, что до 15 июля депутаты всех уровней и секретари региональных отделений «Единой России» встретятся с избирателями и расскажут о пятилетних итогах своей работы.