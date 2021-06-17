«Спутник Лайт» предназначен для тех, кто переболел или хочет поднять иммунитет после вакцинации

В первую очередь, вакцина «Спутник Лайт» показана для тех, кто уже вакцинировался или переболел ковидом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ситуации, когда число заражений коронавирусом растет, а в Москве и Подмосковье для 60 % людей, работающих в сфере обслуживания, вакцинация объявлена обязательной, вопрос, чем прививаться, очень важен. «Комсомолка» поговорила с вирусологом, профессором, старшим научным сотрудником Центра имени Гамалеи Анатолием Альтштейном о том, кому подходит прививка «Спутником Лайт».

- В первую очередь, вакцина «Спутник Лайт» показана для тех, кто уже вакцинировался или переболел ковидом, для того, чтобы усилить иммунную реакцию, - говорит Анатолий Альтштейн. – В таком случае однократная инъекция препарата даст хороший эффект. Если «Спутник Лайт» применять как единственную вакцину, то эффект тоже будет, но меньший, чем в случае полной двухфазной вакцинации.

Возраст вакцинируемых «Спутником Лайт» большого значения не имеет, отмечает наш эксперт.

- Однако у меня такое впечатление, что пожилые люди легче переносят именно вакцинацию «Спутником Лайт», побочные эффекты для людей старшего возраста в этом случае слабее, - считает Анатолий Альтштейн. - Особенность всех вакцин заключается в том, что, используя их, мы влияем на вероятность развития болезни и ее тяжести, но никакая вакцина не исключает вероятность заражения и болезни полностью. Это не 100 процентная гарантия.

Что такое «Спутник Лайт»?

«Спутник Лайт», по сути, это первый компонент от полной двухфазной вакцины «Спутник V», разработанной в Центре имени Гамалеи.

Оба компонента вакцины «Спутник V» устроены схожим образом. В основе первого компонента вакцины «Спутник V» (читай, «Спутника Лайт»), - вектор аденовируса 26-го типа. Он использован в качестве транспорта для того, чтобы доставить в клетки S-белок коронавируса SARS-CoV-2. Именно на этот белок и вырабатываются антитела, активные против коронавируса.

Почему побочных реакций на «Спутник Лайт» меньше, чем на «Спутник V», а защита слабее?

Дело в том, что второй компонент «Спутника V» основан на векторе аденовируса 5-го типа, а с ним люди в своей жизни встречаются не так часто, как с 26-м (тем, что в «Спутнике Лайт»). Соответственно, иммунный ответ на вторую фазу вакцинации «Спутник V» сильнее, чем на первый, но и побочные реакции (боли в месте укола, повышенная температура, ломота в мышцах, головная боль) замечены чаще. Зато и антител вырабатывается больше, чем при использовании только первой фазы, или «Спутника Лайт».

Именно это и обеспечивает общую эффективность «Спутника V» выше 90%. Два разных вектора как раз друг друга дополняют и, если первый дает низкий уровень антител, то второй компонент его усиливает. При этом эффективность «Спутника Лайт» оценивается экспертами примерно в 70 %, что совсем неплохо.

Как можно еще усилить свою безопасность?

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вакцинация не исключает применение других способов защиты от коронавирусной инфекции:

- использования масок в местах массового скопления людей;

- мытья рук и применение кожных антисептиков;

- физического дистанцирования.