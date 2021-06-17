Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок

Будут поддержаны проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Они создают вместе с детьми мультфильмы по мотивам народных сказок, чтобы современные мальчишки и девчонки их не забыли, возрождают древние ремесла, открывают сельские музеи, с помощью виртуальных технологий сохраняют исчезающие языки, проводят классные фестивали, создают творческие лаборатории, театральные студии, инклюзивные мастерские, которые помогают творить без границ талантливым мастерам – сотни НКО, учреждений культуры, различных творческих объединений по всей стране воплощают в жизнь крутые и невероятно важные проекты.

Чтобы поддержать подобные инициативы, по указу Владимира Путина в конце мая был создан Президентский фонд культурных инициатив. На конкурсной основе он поддержит проекты некоммерческих организаций в сфере культуры, искусства и творческих индустрий (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний и политических партий), а также муниципальные учреждения культуры, коммерческие организации, индивидуальных предпринимателей, реализующих подобные проекты, ведь творческие коллективы существуют в разных организационно-правовых формах. Это главное отличие нового конкурса от конкурсов Фонда президентских грантов.

Прием заявок на конкурс стартовал 15 июня и продлится до 30 июля 2021 года, пишет сайт Открытые НКО. Как сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который курирует новый фонд, итоги конкурса будут подведены не позднее 15 сентября. Экспертный совет состоит из 28 человек во главе с композитором и продюсером Игорем Матвиенко.

Еще одна особенность конкурса — возможность запросить грант на проект, стартовавший до подведения итогов конкурса (но не ранее 1 июля 2021 года), – в случае победы можно будет компенсировать уже произведенные в июле-сентябре расходы (или их часть).

Типы проектов для участия в конкурсе:

Проекты в области культуры и академического (классического) искусства.

Межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты.

Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусств.

Фестивали, премии и форумы в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Проекты в области современной популярной культуры.

Стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Проекты креативных индустрий.

Образовательные и наставнические проекты.

Проекты принимаются по восьми тематическим направлениям:

Нация созидателей. Российские первооткрыватели, изобретатели, ученые, проекты в креативных индустриях. Лучшие креативные достижения страны.

Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей.

Молодые лидеры. Выявление и поддержка молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.

Место силы. Малая родина. Региональная история. Локальная идентичность.

Великое русское слово. Литературные, театральные и иные проекты, основывающиеся на русской литературе и драматургии.

Я горжусь. Проекты, направленные на освещение ярких и славных страниц отечественной истории.

История страны / Вехи. Проекты, посвященные выдающимся деятелям и событиям в жизни российской культуры.

Многонациональный народ. Этнокультурное многообразие России — ее конкурентное глобальное преимущество (193 народа, 270 языков и диалектов).

Генеральный директор фонда Роман Карманов сообщил, что общая сумма грантовой поддержки составит 3,5 миллиарда рублей.

— Сегодня на пресс-конференции в ТАСС начал с того, что я абсолютно счастлив. И не столько от того, что мы смогли за очень короткое время запустить сайт и начать прием заявок, а от осознания, что очень скоро эти средства получит огромное количество творческих команд со всей страны, и мы с вами увидим, как пробиваются яркие таланты, появляются новые имена, расцветают креативные проекты, развиваются современные профессии, — написал Роман Карманов в Фейсбук о страте конкурса. — Рекомендую не тянуть и не откладывать до последнего, а зайти на сайт прямо сегодня, скачать наш главный документ — Положение о конкурсе — и внимательное его изучить.

Он пожелал всем участникам конкурса успехов и напомнил важные критерии оценки — актуальность и общественная значимость проекта, уникальность творческой концепции, реалистичность бюджета, соответствие опыта и компетенций команды масштабу проекта (прочие критерии доступны в Положении).

Узнать подробнее об условиях конкурса и ознакомиться с его положением можно на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив.