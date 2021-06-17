Владимир Путин пожелал Михаилу Дегтяреву успехов на предстоящих выборах

Это уже вторая беседа лидера страны с руководителем этого сложного дальневосточного региона в этом году. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

В четверг, 17 июня Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался с исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

Это уже вторая беседа лидера страны с руководителем этого сложного дальневосточного региона в этом году.

- Прогноз у нас неблагоприятный, - вздохнул Дегтярев, который принял непростое хабаровское хозяйство почти год назад, - Ожидаются сбросы на двух ГЭС - Бурейской и Зейской. Это, конечно может серьезно осложнить ситуацию.

Как доложил губернатор, чтобы предотвратить возможных неприятные последствия приняты меры, чтобы развернуть в подверженных паводкам районах около полторы тысячи единиц техники. К борьбе с поднимающейся водой готовы пять тысяч человек.

Президента интересовала не только паводковая ситуация, но и общее социально-экономическое положение края. Поднимался и вопрос готовности к предстоящим в сентябре выборам.

«Знаю, что у вас впереди ещё и предвыборная кампания, которой вы ещё напрямую, что называется, не занимались, но думаю, что люди должны будут судить не по предвыборным речам, а по реальным делам, а вы напрямую сегодня имеете к этому отношение. И исхожу из того, что вы прямо результатами своей работы и будете проводить агитационную кампанию в ходе подготовки к выборам», – сказал Владимир Путин и добавил, что желает ему успехов.

Прокомментировать итоги встречи мы попросили президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко:

- Большая вода, социально-экономическое положение, предстоящие выборы — Дегтяреву не позавидуешь?

- Почему не позавидуешь? Он получил поддержку Путина. Разговоры о том, что Дегтярев - это временный глава, а Москва ищет еще кого-то - они не подтверждаются. Президент поддержал, выделил дополнительные средства на благоустройство. До этого были выделены достаточно серьезные федеральные средства на дорожное строительство, на медицину. По тарифам на электроэнергию было принято решение по выравниванию. Пока все делается для того, чтобы продемонстрировать высокий лоббистский потенциал Дегтярева.

- Хабаровский губернатор за довольно короткий срок второй раз общается с президентом — это знак кому?

- Частота встреч объяснима - это наиболее проблемный регион. Там были масштабные протестные акции. Это сигнал местному населению, в первую очередь. Недвусмысленный намек, кого логичнее поддерживать в предстоящем сентябре.

- Дегтярев приехал в прошлом июле как кризисный менеджер на смену популярному Фургалу. Он справился?

- Понятно, что была очень высокая поддержка федерального центра — и справиться было необходимо. Там были определенные проблемы с коммуникацией с населением. С этим вроде бы вопрос решили. В целом он продемонстрировал, что его лоббистский потенциал выше, чем он был у его предшественника Фургала.