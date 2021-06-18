Зачем Эрдогану военная база в Азербайджане

Возможное появление турецкой военной базы в Азербайджане Россией не может восприниматься иначе, как расширение блока НАТО. Фото: REUTERS

Оптимизма Реджепу Эрдогану не занимать. Экономика страны трещит по швам, но президент страны, чтоб ее взбодрить, делает ставку не на внутреннюю финансовую стабильность, а на внешнюю военную, идеологическую и культурную экспансию. И потому не устает расширять присутствие Турции в тех странах, которые до сих пор считаются вообще то сферой влияния и интересов России.

Например, на днях Эрдоган съездил в Карабах (где еще полгода назад гремела война) и вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подписал «Шушинскую декларацию». А фактически - оформил новый военно-экономический союз (некоторые эксперты даже назвали это прологом к созданию «Великого Турана» - союза тюркоязычных стран и территорий, которые вообще-то простираются от Кавказа до Средней Азии и от Крыма с Татарией до Якутии). И как витиевато заметил Эрдоган, «тема создания турецкой военной базы в Азербайджане не находится вне пунктов Шушинского соглашения».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления с речью в парламенте Азербайджана, Баку. Фото: REUTERS

- Возможно дальнейшее развитие этого вопроса. Сейчас главное – обеспечить безопасность границ. Переговоры, которые будут проводить между собой Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также которые проведем мы, могут развить эту тему, - сделал он восточный реверанс в сторону Москвы.

Однако можно не сомневаться, что если Эрдоган сочтет что-то отвечающим интересам его государства, оборачиваться на окрики за спиной он точно не будет. Президент Турции это очень красноречиво продемонстрировал в истории с поставками С-400, против которых категорически выступали США.

Реджеп Эрдоган не скрывает своих геополитических амбиций, которые уже прозвали «неоосманскими». Отсюда – создание имиджа защитника всех обиженных тюрков и мусульман, проекты по созданию «армии Великого Турана», заигрывание со странами Средней Азии… Возвращение в Закавказье он вполне может воспринимать, как исторический реванш, вместе с которым он приобретает и новые экономические возможности. В том числе – продвижение продукции своей военной промышленности. Азербайджану, к примеру, уже обещаны линии по производству ударных беспилотников «Байрактар». Турция займется и восстановлением Карабаха, обеспечив свои компании заказами и рабочими местами.

Однако появление турецкой военной базы в Азербайджане Россией не может восприниматься иначе, как расширение блока НАТО. Ведь Турция — натовская страна. С соответствующими военно-политическими последствиями. «Красная линия» может проходить не только по Харькову, но и по Баку.

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