Обнаружено тайное послание, зашифрованное в глобусе на встрече Путина и Байдена

Владимир Путин и Джо Байден перед началом переговоров в Женеве. Фото: REUTERS

Когда прежний президент США Дональд Трамп встречался со своим российским коллегой Владимиром Путиным, американские журналисты кричали: «Покажите нам стенограмму — вдруг магнат сговорился с русскими». Позиции Трампа в Вашингтоне были слабее, чем у его нынешнего сменщика Джо Байдена — но никаких подробностей о переговорах не публиковали даже тогда. На встрече лидеров такого уровня закладываются основы миропорядка на ближайшие 10-15 лет, и их лучше обсуждать в тиши.

Но всегда есть детали, которые скажут о повестке саммита больше, чем формальные «заявления по итогам». Не нужно даже присматриваться — главная тайна покоится на самом видном месте. Безмолвным свидетелем недавней встречи Путина и Байдена в Женеве 16 июня был огромный глобус. Антикварный красавец располагался точно между двумя президентами, в центре фото с исторических переговоров.

ЗАГАДКА 1: МИР УШЕЛ НЕ ТУДА

И сразу бросается в глаза: глобус какой-то странный. Как известно, земная ось наклонена относительно плоскости Солнечной системы примерно на 66,5 градусов. Поэтому для стороннего наблюдателя наш голубой шарик слегка завален вбок: Арктика вверху — чуть правее, Антарктика внизу — чуть левее. Именно так и выполнены большинство глобусов.

Но не этот. Там все наоборот — шар наклонен не вправо, а влево. К Байдену, который сидит с соответствующей стороны. Этакий реверанс: мол, Америка — по-прежнему главная сверхдержава, вот только мир под ее главенством катится не туда.

Безмолвным свидетелем недавней встречи Путина и Байдена в Женеве 16 июня был огромный глобус. Фото: REUTERS

Кстати, рассадка президентов тоже символична. Мы привыкли, что на карте Восток — справа, Запад — слева. Именно так и сидят Байден с Путиным по обе стороны от глобуса. Рассвет — на Востоке, и закат — на Западе. То есть Россия — это светлая, солнечная энергия; а США — темная, лунная. Но друг без друга, как Инь и Янь, они существовать не могут.

ЗАГАДКА 2: ПРОБЛЕМЫ КЛИМАТА

Разматываем нить дальше. «Неправильный» наклон глобуса — еще один символ глобальных (слово того же корня!) потрясений. И этого тоже от нас никто не скрывает. Полтора года назад, перед самой пандемией, на главном слете глобалистов — форуме в Давосе-2020 — публично объявили: мир должен срочно готовиться к «миллионам климатических беженцев».

Климатические пояса Земли как раз и порождены наклоном ее оси. В разные зоны падает разное количество солнечного света, поэтому на экваторе тепло, а в Арктике холодно. Однако у «женевского глобуса» — наклон другой. Делайте выводы. Зато с катаклизмами глобального уровня ни одна страна не справится в одиночку — вот Москве и Вашингтону опять-таки приходится договариваться.

ЗАГАДКА 3: АФРИКА

Вновь смотрим на фото перед началом встречи. Западное полушарие развернуто к Байдену, восточное — к Путину. Что логично. А ровно между ними — Ближний Восток и Африка. Самые горячие во всех смыслах регионы суши. Они и будут местом главной драки мировых держав за ресурсы и новые рынки сбыта в XXI веке. С США и их союзниками мы уже сейчас конфликтуем в Сирии и Ливии, российские военные советники присутствуют в ЦАР и других африканских странах, вытесняя Запад. А под шумок на континент заходят и другие игроки — прежде всего, Китай. В общем, предмет для разговора есть.

А вот Украина в таком масштабе даже не просматривается. И действительно — после саммита Путин отметил: о ней говорил, но совсем немного, «мазком».

ЗАГАДКА 4: «ПРОЙДЕТ ПОЛГОДА…»

Чуть ли не единственная реплика Байдена по итогам встречи хоть с какой-то конкретикой — «Результаты можно ждать через полгода». Случайность? Саммит проводился незадолго до летнего солнцестояния — 21 июня, когда Северное полушарие (из-за все того же наклона земной оси) получает максимум света.

Но ровно через шесть месяцев все поменяется, и в день зимнего солнцестояния планета повернется к светилу уже другим, южным полушарием. А теперь смотрим на фото. Правая сторона (Путин, Восток), как мы помним, символизирует солнце. И… глобус развернут к нему именно южным полушарием. Намекая на астрономическую позицию 21 декабря.

Что же все это значит? Очень скоро узнаем.

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