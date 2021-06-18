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Политика18 июня 2021 20:03

Владислав Сурков: «Людям нужно разнообразие, но его надо контролировать»

Бывший помощник президента ответил на политические вопросы журналистов Financial Times
Валентин АЛФИМОВВалентин АЛФИМОВ
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Мы оставили для вас главное из этой беседы

Мы оставили для вас главное из этой беседы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший помощник президента России дал большое интервью американскому изданию Financial Times. Он рассказал о роли Путина в России, может ли Навальный участвовать в выборах и что будет с Украиной. Мы оставили для вас главное из этой беседы.

ЧТО НУЖНО ЛЮДЯМ

«Передозировка свободы смертельна для государства. Все, что является лекарством, может быть ядом. Все дело в дозировке. В Советском Союзе было много однородности. И эта однородность разрушила Советский Союз, потому что людям нужно разнообразие. Но в 90-е годы у нас было разнообразие. И это разнообразие губило Россию еще быстрее. Мы должны были дать людям разнообразие. Но это разнообразие нужно было контролировать. И тогда все будут довольны. Это хороший компромисс между хаосом и порядком».

ПУТИН СОЗДАЛ ГОСУДАРСТВО НОВОГО ТИПА

«Октавиан создал государство другого типа. Это больше не была республика… он сохранил формальные институты республики, но все отчитывались перед одним человеком и подчинялись ему. Таким образом, он совместил волю республиканцев, убивших Цезаря, и простых людей, которые хотели прямой диктатуры.

Путин сделал то же самое с демократией. Он не отменял её, он сочетал её с российским монархическим архетипом. И это работает. В нем достаточно и свободы и порядка».

ПОЧЕМУ РАЗГОНЯЮТ НЕЗАКОННЫЕ МИТИНГИ

«Любое государство защищает себя. Я говорю простые вещи, как кремлевский пропагандист, но это очевидно. Во всех странах незаконные митинги подавляются силой. Почему мы должны поступать по-другому?»

ПРО НАВАЛЬНОГО И ЕГО ВЫБОРЫ

«Навальный неприемлем. Он не должен быть частью российской политики. Немцы его любят, пусть избирается в Бундестаг. Они могут дать ему немецкий паспорт».

«Я ДАВНО ПРЕДЛАГАЛ ВЕРНУТЬ КРЫМ В РОССИЮ»

Владислав Сурков рассказал, что еще в 90-х годах работая на Ходорковского, он написал записку одному из высокопоставленных чиновников. В ней он доказал, что Россия должна вернуть себе Крым. Но в то же время признавал, тогда стране не хватало ни ресурсов, ни организации.

«УКРАИНЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ»

«Сами украинцы прекрасно понимают, что сейчас их страны, на самом деле, не существует. В будущем — возможно. Но её границы должны стать предметом международного обсуждения. Страна может быть преобразована в конфедерацию с большей свободой для регионов.

Между двумя костями нужна мягкая ткань. А Украина находится четко между Россией и Западом, и геополитическая гравитация обоих разделит её. Пока мы не договоримся, борьба за Украину не прекратится. Она может угаснуть, может вспыхнуть заново, но неизбежно будет продолжаться».

А минские соглашения Владислав Сурков назвал актом, который «узаконил первый раздел Украины».

КРЫМ СТАЛ ОТВЕТОМ ЗАПАДУ

«Я горжусь тем, что участвовал в воссоединении Крыма с Россией. Это была первая открытая и столь решительная геополитическая контратака России против Запада. Для меня это было честью.

Можно ли было сделать лучше? Конечно, можно. Но у нас есть то, что есть».

ПРОПАГАНДА НУЖНА ЛЮДЯМ

«Большинству нужно, чтобы их голова была наполнена мыслями. И надо их кормить каким-то высокоинтеллектуальным дискурсом. Большинство едят простую пищу, а не то, что в дорогих ресторанах. Точно так же большинство придерживаются очень простых убеждений. И это нормально. Есть высокая кухня и есть Макдональдс.

Все пользуются такими людьми во всем мире».

РОССИЮ ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ

«Давайте подождем и посмотрим. Впереди нас ждут интересные вещи. Будет много новых драматических преобразований»

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