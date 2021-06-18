Черепах и варанов мы забрали домой, а крокодилов пришлось оставить: Как спасали рептилий во время потопа в Ялте

Часть рептилий забрали сотрудники к себе домой. Других отвезли в Алуштинский аквариум, который находится в 35 километрах от Ялты

Во время потопа в Ялте пострадали не только люди, но и животные. Ялтинский крокодиляриум, в котором обитают несколько сотен крокодилов, черепах, варанов и других рептилий, 18 июля полностью затопило. Вода поднималась настолько стремительно, что в какой-то момент дошла почти до потолка. Обитателей крокодиловой фермы экстренно пришлось эвакуировать.

По словам директора крокодиляриума, часть рептилий забрали сотрудники к себе домой. Других отвезли в Алуштинский аквариум, который находится в 35 километрах от Ялты. Но некоторых обитателей – самых крупных крокодилов, пришлось оставить на ферме в надежде, что они не погибнут. Перевозить их некуда. В Ялтинском корокодиляриуме обитают редкие особи, максимальная длина которых может достигать шести и даже девяти метров. Дома такого питомца не приютишь.

- Слава Богу, что у нас есть помещения в Алуштинском аквариуме. Часть крокодилов вывезли туда, но больших не смогли. Для них требуется специальный вольер. Никому в ванную их посадить не сможем, это опасно, - говорит директор Ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко. – Что касается других обитателей, своих любимцев сотрудники домой позабирали, взяли редких гигантских варанов и больших черепах.

На видео, опубликованном на страничке крокодиляриума в соцсетях, видно, как вода в помещении стремительно поднимается. Слышны крики: «Спасай черепах!» Кто-то из сотрудников подхватывает черепаху и помогает ей плыть быстрее.

- Сложность была вынести 100-килограмовых черепах. Но оказалось, они хорошо плавают и помогли нам в эвакуации. По суши их тяжелее было нести, чем по воде, - рассказал Виктор Жиленко.

По его словам, до последнего он и сотрудники крокодиловой фермы надеялись, что из помещений они смогут откачать воду и переселять рептилий не придется.

- Изначально новость о том, что нас подтапливает, я не воспринял всерьез, ведь такое и раньше случалось. Но, когда приехал в Ялту, воды было уже по колено. Мы уставили восемь дренажных насосов, у нас они были для обслуживания крокодилятников, и начали откачивать воду. Буквально через час-два воды по Графскому проезду неслось столько, что потоки переступили через ступеньку (здания – Ред.), и вода начала поступать к нам со всех сторон, - вспоминает директор. - Мы забаррикадировали центральную дверь, заложили ее до середины мешками с песком. Вода поступала медленнее, успевали ее откачивать. Когда поняли, что дело пахнет керосином, решили эвакуировать всех животных до того, как уровень воды станет критичным. Вызвали МЧС, они приехали быстро, помогают откачивать воду. Мы тоже не остаемся в стороне. Купили дополнительное мотопомпы, чтобы дело шло быстрее.

Напомним, на Крым обрушились сильные ливни. В Керчи 17 июня выпала двухмесячная норма осадков, а в Ялте 18 июня - трехмесячная. Реки вышли из берегов, оба города оказались затоплены. Потоки воды сносили машины, затапливали дома и детские садики. Местных жителей и туристов пришлось эвакуировать. Введен режим ЧС.

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