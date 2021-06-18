Индийский штамм коронавируса: все, что нужно знать о самом агрессивном варианте SARS-CoV-2

Эта мутация коронавируса случилась в Индии, но это могло произойти в любой другой стране
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Дельта-коронавирус быстро и агрессивно вытесняет в мире все предыдущие варианты, включая британский и южноафриканский, «Комсомолка» собрала данные, которые позволяют подробно познакомиться с виновником роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
- 6 октября в Индии, западный штат Махараштра.
Первая статья, в которой упоминается индийский штамм коронавируса (он же – вариант-дельта) была опубликована 6 октября 2021 года. Уже тогда этот вариант был назван of concern, то есть, требующий особого внимания.
- Февраль – март Великобритания, потом США, дальше 80 стран в мире.
Стартовав в октябре, уже к маю дельта-вариант стал доминирующим в Индии. В Великобританию был завезен в феврале и быстро распространился там. Затем отправился в США (хотя в Штатах успешная кампания по массовой вакцинации марш индийского штамма существенно притормозила). На сегодня по данным ВОЗ этот вариант обнаружен уже в 80-ти странах мира.
- 21 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что индийский штамм обнаружен и в России. По последним данным, почти у 90% заболевших коронавирусом в Москве обнаружен именно вариант-дельта из Индии, а антител, чтобы его подавить, теперь нужно почти в 2 раза больше.
Эта мутация коронавируса случилась в Индии, но это могло произойти в любой другой стране. Однако эксперты предполагают, что причиной могла стать многочисленность и плотность населения Индии в целом и отдельных штатов страны в частности. Это вызвало колоссальные масштабы эпидемии коронавирусной инфекции. После длительного локдауна (ограничительных мер) население Индии расслабилось, многие отказались от масок в общественных местах, а число массовых мероприятий (свадьбы, религиозные праздники) увеличилось.
Вирус SARS-CoV-2 в Индии изменил свои ключевые показатели: цепи нуклеотидов, аминокислот и, что очень важно, белков. По сути, у вируса две цели – заражать как можно больше людей и размножаться.
24 марта министерство здравоохранения Индии сообщило, что 15-20% коронавирусов, секвенированных в западном штате Махараштра – раннем очаге второй волны в стране, – несли две необычные мутации в S-белке, которые вызывают особую озабоченность. Мутации в S-белке способствует более активному проникновению вируса в клетки человека.
- Более короткий инкубационный период 4 – 5 дней.
- Ускоренное распространение среди популяции страны и по миру.
- Вытесняет другие варианты вируса и становится доминирующим.
- Способен вызывать более тяжелые формы течения болезни (в том числе у молодых людей).
- Устойчив к выработанным ранее формам лечения.
- Может заражать переболевших повторно (примерно 5-10 процентов тех, кто переносил коронавирусную инфекцию более 3-х месяцев назад, заболевают снова).
- головная боль,
- боль в горле,
- насморк,
- лихорадка,
- кашель.
Из двух ключевых мутаций в индийском варианте, одна может помочь вирусу избежать некоторых антител, выработанных через вакцинацию, в то время как еще одна мутация имеет сходство с той, что есть в южноафриканском штамме и делает его частично устойчивым к вакцинам. То есть, индийский вариант выработал сразу две мутации, чтобы обходить антитела. Тем не менее, это не делает вакцины неэффективными, потому что прививки вызывают широкую иммунную защиту.
В России вакцина «Спутник V» прошла испытания относительно индийского штамма и показала примерно схожую эффективность, что и против предыдущих вариантов коронавируса.
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