Вирусолог Анча Баранова: в России ситуация с Covid-19 развивается по индийскому сценарию

Заболеваемость растет, люди, у которых иммунитет развился неуспешно, заболевают снова, а локдауны продлеваются Фото: Артем КИЛЬКИН

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» вирусолог, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, сколько продлиться летний рост заболеваемости в России и дала личный рейтинг эффективности существующих в мире вакцин, направленных на профилактику ковида.

Что будет с коронавирусом в России этим летом?

Довольно сильный подъем заболеваемости будет в течение ближайших 2 недель , считает эксперт. Дальше последует плато (стабилизация ситуации), длинной в 3 – 4 недели, после чего заболеваемость коронавирусом в Москве и России в целом пойдет на спад. По прогнозам Анчи Барановой, к концу лета ситуация с коронавирусом «будет полностью нормальная».

- Сколько времени будет продолжаться подъем и плато, зависит от поведения населения и мер, принятых властями. Я надеюсь, что меры будут умные и, соответственно, приведут к снижению, - говорит вирусолог.

Почему массовая вакцинация в России идет медленно?

Анча Баранова считает, что, когда люди устали, они просто перестают соблюдать правила, а административным образом оказывать давление можно только до определенного предела.

Что нужно делать в масштабах страны?

1. Вакцинироваться. «Я надеюсь, что люди сейчас немного напугались и как раз побегут вакцинироваться», - сказала профессор Анча Баранова. Если подъем вакцинации будет достигнут за ближайшие 1,5 месяца, то как раз к августу ситуация с коронавирусом стабилизируется.

2. В 2020-м году врачи нашли, чем лечить ковид. Это препараты, направленные на организм самого пациента – глюкокортикостероиды и антикоагулянты, их применение в лечении стоит продолжать.

3. Ограничительные меры должны применяться с учетом ситуации в конкретном регионе.

4. Носить маски в помещении при массовом скоплении людей и проветривать комнаты.

Если ревакцинироваться, то чем?

У людей, которые прививались в России препаратом «Спутник V» сейчас уровень антител снижается, и мы сталкиваемся еще и с вопросом необходимости повторной вакцинации.

1. «Спутник V» вполне подходит для того, чтобы повысить уровень антител у тех, кто уже получал этот препарат ранее, уверена Анча Баранова..

ВАЖНО

Если есть ограничения на повторную вакцинацию там, где вы получали первые дозы, то всегда есть вариант перепривиться в другом регионе страны. Такая ревакцинация одним и тем же препаратом сейчас работает для довольно большого количества людей, однако, это не будет действовать бесконечно. Иммунный ответ будет снижаться при каждой повторной вакцинации.

2. Ревакцинироваться другой отечественной вакциной - «КовиВак», если первый раз вы получили «Спутник V».

3. «ЭпиВакКорона», по мнению эксперта, требует существенной оптимизации.

Чем прививаться в первый раз?

Рейтинг мировых вакцин от коронавируса, составленный Анчой Барановой:

1. Pfizer, Moderna, «Спутник V» (выбор равнозначный, можно брать любую из доступных).

2. Astrazeneca, «КовиВак».

3. Johnson & Johnson и «Спутник Лайт» (третий выбор, потому что это, скорее, средства для того, чтобы защититься от тяжелой формы заболевания, а не для того, чтобы не заболеть в принципе).

Люди сейчас немного напугались и как раз побегут вакцинироваться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВАЖНО

Ни одна вакцина не дает 100 % защиты от инфекции! Тем не менее, прививаться стоит всем (при отсутствии фатальных противопоказаний). Брать нужно тот препарат, который есть в ближайшем доступе, ведь вероятность заболевания после прививки СУЩЕСТВЕННО НИЖЕ, чем если не прививаться вообще. Кроме того, постковидный синдром (последствия от перенесенной болезни даже в легкой форме) настолько неприятный, что это тот опыт, который эксперт «не советует получать никому».

Какие перспективы у вакцинации на ближайшие годы?

Коронавирус уже плотно вошел в число инфекционных заболеваний, которые будут с нами и дальше, считает Анча Баранова, и мы движемся в сторону того, что вакцинация против ковида станет сезонной.

Что происходит с коронавирусом в России и в мире?

По мнению Анчи Барановой, ситуацию в России сейчас можно сравнить с индийским вариантом развития событий. В Индии новый вариант коронавируса появился 6 октября. Он сразу был назван опасным, но в то время в Индии еще был локдаун, то есть действовали серьезные ограничительные меры.

Потом в январе – феврале в Индии объявили победу над коронавирусом, люди сняли маски и стали посещать массовые мероприятия. Плюс, в Индии существует культура больших свадеб, которые и стали справлять по всей стране.

Это привело к тому, что сразу заболело много людей. Где-то в апреле в Индии циркулировали все четыре варианта коронавируса: британский, бразильский, южноафриканский, индийский, но уже к маю «доморощенный индийский вытеснил все».

Похожая ситуация сейчас и в России, и в Великобритании. Плюс в Великобритании слабо отлажен контроль за уровнем антител к «короне», образовавшихся как у переболевших, так и у привитых. Соответственно, заболеваемость растет, люди, у которых иммунитет развился неуспешно, заболевают снова, а локдауны продлеваются.

США медленнее, но тоже движутся примерно по этому сценарию, хотя успешная компания по вакцинации в Штатах очень сильно тормозит распространение коронавируса. Тем не менее, в Нью-Йорке сейчас 3,5% от общего числа зараженных – получили индийский вариант вируса, и их число удваивается каждую неделю.

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