Медотводы от прививки против коронавируса: 7 самых частых ситуаций, когда вакцинация на самом деле не противопоказана

Безусловно, у прививок от коронавируса, как и любых лекарственных препаратов, есть противопоказания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заболеваемость ковидом в нашей стране стремительно растет. В таких условиях скорейшая вакцинация максимального количества людей законна и медицински оправдана, в один голос подчеркивают юристы и врачи. Безусловно, у прививок от коронавируса, как и любых лекарственных препаратов, есть противопоказания. При этом на практике распространены случаи, когда пациенты и даже сами врачи первичного звена (районных поликлиник) сомневаются или заблуждаются в наличии медицинских «преград» для вакцинации. Вместе с экспертами мы собрали примеры наиболее частых ситуаций такого рода.

1. Букет хронических болезней.

- У меня был инфаркт, постоянная форма мерцательной аритмии, ишемия, гипертония, тромбоз глубоких вен и проблемы с суставами - можно ли с таким набором прививаться от коронавируса? - спрашивает читательница сайта kp.ru Нина Новикова.

Подобных вопросов море. «Людям с букетом хронических заболеваний вакцинироваться можно и нужно, поскольку они находятся в группе высокого риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции», - пояснила kp.ru заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

! Важно: перед прививкой таким пациентам обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы выбрать оптимальное время для вакцинации, подчеркивает эксперт. «К моменту вакцинации ваше состояние должно быть стабильным и компенсированным (то есть без обострений хронических заболеваний)», - уточняет профессор Пшеничная. Кроме того, с учетом имеющихся болезней и инструкций к прививкам врач сможет подобрать наиболее подходящую из доступных вакцин.

2. Преклонный возраст.

«Мне 90 лет. Возможна и целесообразна ли вакцинация против Сovid-19?», - передает свой вопрос Ростислав. О прививках в очень преклонном возрасте нередко спрашивают дети и внуки пожилых россиян.

- Возраст – не помеха для прививки! Главное, чтобы состояние пациента на момент вакцинации было компенсировано (то есть стабильно, без обострений), - поясняет доктор Пшеничная.

От редакции: наблюдения уже четко показали, что у людей старше 60 лет вакцинация «Спутником V» в подавляющем большинстве случаев проходит абсолютно безболезненно. Постпрививочные реакции - жар, головая боль или боль в мышцах и т. п. редки, минимальны или вовсе отсутствуют.

3. Аллергическая реакция на первую дозу прививки.

То, что аллергикам вакцинация от коронавируса не противопоказана (кроме случаев обострений), знают уже многие. А вот как быть, если аллергическая реакция появилась именно после первой дозы прививки?

«Я сделал первую прививку «Спутником», началась очень сильная аллергия на коже, и врачи сказали, что вторую прививку делать ни в коем случае нельзя. При этом тест на антитела показал отсутствие иммунитета», - пишет посетитель сайта kp.ru Владимир. Он находится в группе высокого риска тяжелых осложнений ковида. Как быть?

«Если возникла сильная аллергическая реакция на введение первой дозы вакцины, это значит, что данный препарат вам не подходит», - подтверждает профессор Пшеничная. Однако это вовсе не значит, что любая вакцинация в принципе противопоказана, и вы останетесь без защиты от коронавируса.

- В таком случае нужно рассмотреть вопрос о прохождении полного курса вакцинации с применением прививки другого типа. В частности, для Владимира это может быть «ЭпиВакКорона» или «КовиВак», - подсказывает эксперт.

Важные моменты:

- повторная вакцинация другим препаратом возможна не ранее, чем через 3 месяца после введения дозы предыдущей вакцины, на которую возникла аллергическая реакция, поясняет Наталья Пшеничная;

- наиболее подходящую вакцину должен подобрать врач, выяснив, на какие именно компоненты был аллергический ответ;

- тяжелые аллергические реакции - анфилактический шок и отек Квинке - являются противопоказанием к любой вакцинации.

4. Положительная проба Манту

«Мне противопоказана прививка БЦЖ из-за положительной реакции Манту. Значит, и от ковида прививаться нельзя?», - спрашивает читательница «КП» Зарина.

Положительная реакция на туберкулин (проба Манту) является противопоказанием к иммунопрофилактике конкретной вакциной БЦЖ, уточняет наш эксперт. В такой ситуации вам нужно проконсультироваться с врачом-фтизиатром, чтобы убедиться: нет ли первичного инфицирования микобактериями туберкулеза.

Если этой инфекции нет, отсутствует обострение каких-либо хронических болезней и не было тяжелых аллергических реакций на другие прививки, то врач может решить вопрос о выборе наиболее подходящей вакцины от коронавируса.

5. Повышение простатспецифического антигена (ПСА) у мужчин.

Поясним: выход за пределы нормы этого показателя (она разная для разных возрастов) может сигналить о развитии рака предстательной железы. Но - отнюдь не всегда, требуются еще другие обследования.

- Если ПСА превышает возрастную норму (она указывается на бланке с результатами анализа. - Ред.), нужно проконсультироваться у врача-уролога, - советует профессор Пшеничная.

Если нет текущего обострения по профилю урологии или других противопоказаний, то сам по себе повышенный показатель ПСА не является преградой для вакцинации от коронавируса.

6. Синдром Жильбера (повышенный уровень билирубина в крови)

Это довольно распространенная особенность организма, которую современная медицина заболеванием не считает. «Синдром Жильбера – наследственная конституционная особенность, которая сама по себе не является противопоказанием для вакцинации», - поясняет Наталья Пшеничная.

В то же время, если у вас диагностирован этот синдром, стоит получше подготовиться к прививке. «Перед вакцинацией не следует перегружать организм чрезмерной физической нагрузкой (в фитнесе, в огороде на даче. - Ред.) и нарушать режим дня. Желательно хорошо выспаться», - советует наш эксперт.

7. Склонность к образованию тромбов.

- Хочу сделать прививку от коронавируса, но у меня тромбофлебит, - пишет читательница «Комсомолки» Евгения из Мурманска.

Если у человека на момент вакцинации нет обострения хронического заболевания (того же тромбофлебита), то ощутимого повышения риска образования тромбов после прививки не будет, подчеркивают специалисты. А вот при заражении коронавирусом угроза тромбоза с критичными последствиями резко подскакивает. Поэтому таким пациентам вакцинация нужна в первую очередь.

- В мире известны редкие случаи осложнений, связанных с образованием тромбов после вакцинации. Но ни в российских, ни в европейских, ни в американских рекомендациях по применению антиковидных вакцин склонность к тромбообразованию не входит в число противопоказаний для прививки против COVID-19. Угроза здоровью в случае заражения коронавирусом несопоставимо опаснее редких осложнений, - рассказал kp.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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