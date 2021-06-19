На Украине продолжают перемогать Россию. По-маленькому

Разорвана еще одна зависимость «Незалежной от Московии». И вагоны теперь не из России, как и газ. Фото: Андрей Ратмиров/ТАСС

Как известно, не имея серьезных военных кораблей, руководство ВМСУ решило развивать «москитный флот», чтобы применить тактику «волчьей стаи», когда группы маленьких катеров будут окружать и атаковать корабли врага. Какого врага? Конечно, речь о флоте «страны-агрессора». Первая попытка прорыва «волчьей стаи» в Керченском проливе превратилась, скорее, в атаку мух. С тех пор «москиты» ВМСУ как-то попритихли, да и погода не способствует: волнение на море позволяет немногочисленным украинским речным катерам лишь стоять у причалов, чтобы не утонуть. Зато тактика «комариных укусов» стала с успехом применяться Украиной для того, чтобы одерживать «перемоги» над клятыми москалями на суше.

Так, например, в гостиничном комплексе под Житомиром украинские патриоты обнаружили трансляцию российских телеканалов и тут же донесли куда надо. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины отреагировал не просто оперативно, а молниеносно.

- В Житомирской области прекращена ретрансляция каналов, показ которых ограничен в Украине. Пятнадцатого июня была обнаружена в одном из гостинично-ресторанных комплексов ретрансляция телеканалов "Россия 24", "Первый канал. Всемирная сеть", "НТВ Мир", "ТНТ", "РТР-Планета" и других… По состоянию на 18 июня иностранные программы, распространение которых противоречит украинскому законодательству, были изъяты из перечня доступных для просмотра, - говорится в сообщении Нацсовета. Естественно, «с руководством комплекса была проведена разъяснительная работа». Гуманно, в общем-то. Могли ведь подвести под статью об измене Родине и посадить.

Еще более замечательная перемога была одержана в метрополитене города Киева. Вагонный парк киевского метрополитена оставляет желать лучшего, на маршруты выходят поезда 80-х и еще более «лохматых» годов выпуска. Но буквально на днях руководство метрополитена приняло кардинальное решение. Нет, речь не о заказе новых составов и не об их закупке. На стене каждого вагона в определенном месте закреплена «зрадная» табличка: «Сделано в России». Именно эти таблички начали спешно демонтировать. Правда, вместо них не стали вешать таблички «Зроблено в Україні». То ли остатки совести не позволяют, то ли денег на новые таблички нет. Самосознание свидомых поднялось на новый уровень. Разорвана еще одна зависимость «Незалежной от Московии». И вагоны теперь не из России, как и газ.

Що, москалики, з'їли? По «стране-агрессору» нанесен новый мощный комариный укус. И не проблема Украины, что в России это почему-то не заметили. Перемога по-маленькому.

Все, как у Высоцкого: «Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был».