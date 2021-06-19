Группа «Руки вверх!» выпустила ностальгический клип с Клавой Кокой

Одна из самых популярных блогерш среди молодежи тоже считает себя певицей,

Неунывающий Сергей Жуков, солист группы «Руки вверх!» продолжает идти в ногу со временем и привлекает в клипы модных артистов. В 2018 году вышел совместный трек с группой Little Big, а теперь — с блогером Клавой Кокой (Клавдией Высоковой).

Одна из самых популярных блогерш среди молодежи (6,7 миллионов подписчиков) тоже считает себя певицей, поэтому с радостью поучаствовала в записи клипа «Нокаут» со звездами девяностых. В клипе она играет молодую девушку, которая с кассетным плеером приезжает в Москву из Свердловска, чтобы поступить в Гнесинское музыкальное училище в 1993 году. Девушка с выбеленной голливудской улыбкой ищет на карте улицу Ордынка, и ей на помощь приходит парень, похожий на Родиона Газманова — это и есть молодой Сергей Жуков, которого сыграл Сергей Голубков. Вместе они сдают экзамены, гуляют, едят мороженое из стаканчиков и слушают музыку в плеере.

Группа «Руки вверх!» выпустила ностальгический клип

Клава, которая недавно снялась для обложки Playboy, призналась, что съемки в клипе Жукова были для нее очень ответственным и волнительным моментом.

- Мы сняли для вас мини-фильм с погружением в прошлое, в 90-е, - написала молодая звезда в инстаграме. - Это, наверное, самый душевный, чувственный, непредсказуемый и атмосферный мой клип? Готовьте платочки.

Клава призналась, что съемки в клипе Жукова были для нее очень ответственным и волнительным моментом

А платочки и правда понадобятся, потому что, согласно незамысловатой драматургии проекта, счастливая пара в определенный момент ругается и расходится, Клава плачет глицериновыми слезами. Но через несколько десятков лет они случайно встречают друг друга в баре — и смотрят, практически как Штирлиц на жену в кафе «Элефант». В роли повзрослевшего и располневшего Сережи Жукова выступил сам Сергей Жуков.

За один день клип "Нокаут" набрал почти 1 миллион просмотров.