Скончался знаменитый советский генерал, благодаря которому на вооружение был принят танк Т-72

Вертелко доверили решить судьбу нового танка Т-72. После его одобрения, машина была принята на вооружение, и стал самым массовым боевым танком второго поколения

Вертелко Иван Петрович скончался несколько дней назад в частном пансионате "Академия долголетия" в подмосковном Сколково. Ему было 94 года.

Ивану Петровичу выпала удивительная судьба, достойная целой книги, её написанием он занялся в 90-х, когда вышел в отставку. Вертелко родился в селе Стригово в Брянской области. Ему было 14 лет, когда началась Великая Отечественная война, пару месяцев мальчик вместе со взрослыми строил оборонительные сооружения, потом началась оккупация. Ивану удалось сбежать из лагеря, чтобы его вместе с остальными не угнали в Германию. В 17 лет началась его военная карьера, парня призвали в армию. Он прошёл огромный путь от рядового мотоциклетного разведывательного батальона до начальника разведки в штабе полка, а затем сменил специализацию и возглавил танковый полк 120-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Менять профиль Ивану Вертелко приходилось несколько раз, но на каждом своём посту он добивался блестящих результатов. Его мнению доверяли высокопоставленные чиновники и главнокомандующий. В 1969 году полковник Вертелко командовал 3-й гвардейской танковой дивизией в Белорусском военном округе, благодаря ему она отлично показала себя на крупных учениях «Двина». После этого к Ивану Петровичу обратился за помощью Маршал Якубовский, Вертелко доверили решить судьбу нового танка Т-72. После его одобрения, машина была принята на вооружение, и стал самым массовым боевым танком второго поколения.

В том же 1969 произошёл советско-китайский пограничный конфликт на острове Даманский. СССР ощутил недостаток сил на этой границе. Тогда Андропов предложил Вертелко возглавить погранвойска, через несколько лет он наградил генерала орденом Красного Знамени за отличную службу.

В 1982-м жизнь забросит Ивана Петровича в Афганистан, в качестве замначальника Погранвойск КГБ СССР он взял на себя руководство операцией в северных провинциях. Всего в Афганистане Вертелко служил почти 9 лет, это сильно отразилось на его здоровье.

За свою службу Вертелко получил 54 различных медали, 8 отечественных и 4 иностранных ордена. Последние годы Иван Петрович проживал в Москве.