Избирательная гонка будет жесткой?

Президент страны подписал Указ о назначении выборов в Госдуму РФ на 19 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

На площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» прошел круглый стол на тему: "Накануне съездов. Начало избирательной кампании". В обсуждении приняли участие президент консалтингового агентства "Bakster-group", глава Центрального аппарата партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев и руководитель Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, директора Центра регионального развития Константин Комков и Института новейших государств Алексей Мартынов, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова и Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицина, а также глава научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Модерировал встречу управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев.

Президент страны подписал Указ о назначении выборов в Госдуму РФ на 19 сентября.

Избирательная кампания стартовала. Первыми, уже 19 июня, предвыборный съезд проведет "Единой России". В ближайшие дни ожидаются съезды КПРФ и партии "Справедливая Россия – За правду".

Эксперты ждут политических сенсаций…

ОБНОВИ НАС, ОБНОВИ!

Екатерина Соколова представила основные тенденции предстоящей выборной компании:

- Мы подготовили наш третий прогноз – накануне съездов: обновление или стагнация. Именно тема обновления стала основным драйвером этого года. Мы оценивали такие факторы, как сила лидерства, программные предложения, которые партия выдвигает, способность принести результат. А также открытость и качество региональной сети.

Каков спрос на предлагаемые идеи – мы тоже оцениваем. Мы предложили подумать, что может привести к динамике рейтинга? Ключевые выводы: динамика возможна у партий с успешными стратегиями обновления. Так «Единая Россия» провела праймериз с серьезным уровнем обновления – лишь около 190 нынешних депутатов прошли праймериз, появилось много волонтеров и общественников. «Справедливая Россия – За жизнь» – привлекли ярких кандидатов. Зеленые провели съезд и обновили руководство, появилась широкая палитра свежих кандидатов. Бывшая КПСС (РПСС) приобрела несколько интересных лиц. Константин Рыков - яркий медийщик и Максим Шевченко – значимое лицо для левых. Интересен ребрендинг, который они провели, и смена акцентов – свобода и справедливость.

Пошли вниз акции у партий, которые предложили неудачные стратегии обновления. «Яблоко» стало лидером в антирейтинге 14 партий, которые имеют право выдвигаться в Думу без сбора подписей. Их реформа оказалась более мягкой, они стараются шагнуть в ту же сторону, что и ЕР – развивать базу сторонников. Но позитивные новости не компенсируют скандалы. Партия Роста потеряла заметных людей. КПРФ переизбрала руководителем Зюганова. Он не склонен к обновленным предложениям и теряет знаковых персон.

Кто эти новые лица? Волонтеры, общественники, авторы интересных местных проектов.

Есть тренд на усиление политической экспертизы, привлечение профессиональных консультантов.

Продолжается движение внутри четверки парламентских партий. «СР – За Жизнь» выходят на второе место. ЛДПР поддержала свои позиции за счет нескольких броских инициатив. У КПРФ есть некоторое понижение – ярких заявлений в компании не сделано.

Претенденты, способные пройти в Госдуму? Это «Новые люди» - они хорошо работают на местах. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и «Яблоко», продолжает удерживать позиции «Родина». Коммунисты России, Зеленая альтернатива и Зеленые – внизу списка. Абсолютный аутсайдер – Гражданская платформа.

В ЧЕМ ДРАМАТУРГИЯ?

Алексей Чеснаков полагает, что драматургию выборов определят ближайшие съезды крупнейших партий:

- Съезды партий открывают новый период. Многое будет зависеть от того, как сконфигурируют лидерскую часть списка ЕР. Не исключаю до последнего момента самых интересных вариантов. Не исключал бы и то, что Путин может возглавить список правящей партии - он же очно будет присутствовать на съезде, это о многом говорит. И во многом решения съезда ЕР сформируют драматургию избирательной компании.

Новые люди заметны своей рекламой, как и ЛДПР. Надо смотреть, как партии отреагируют на новый вызов – развитие рисков пандемии по новому сценарию. Но уже по-другому построены сценарные ходы. До сих пор мы поверхностно фиксировали ходы, связанные с рекламными технологиями, с невозможностью прямого контакта с избирателями. Я до сих пор получаю конверты с газетами от «Яблока» в почтовый ящик. Насколько такие старые технологические ходы эффективны? Обсуждение в ЦИКе завершилось принятием решения о трехдневном голосования. Я вообще за семидневное. Чтобы выбрать спокойно, и безопасно, и комфортно. Будущее за этой формой голосования. Чем раньше приучим людей к голосованию по электронному формату – тем лучше для них.

Мы будем еженедельно следить за изменениями, связанными с текущим раскладом и прогнозами. Основываемся на рейтингах Фонда общественное мнение.

ЕР по федеральным округам может получить до 120 голосов. ПО рейтингам у ЕР – 32%. У всех остальных парламентских партий - 28%. Это и показывает разницу в позициях партий. Многое будет зависеть не только от самих партий, но и от их конкурентов. По одномандатникам - на180-190 мест может претендовать ЕР. Справедливороссы обновляются, не всегда удачно, но есть интересные и яркие молодые кадры, которые украсят будущий состав Госдумы и российской политики.

Что касается новичков. Пока там динамики мало. Мой предварительный прогноз – если с их стороны не будет радикальных шагов – они и 3% барьер не преодолеют. Одна максимум две партии.

НОВЫЙ ЛАНДШАФТ

Дмитрий Гусев пообещал обновление политического ландшафта:

- У ЕР ситуация не так хороша как они хотят представить. Получат ли они конституционное большинство – это главная интрига выборов. Если наши избиратели узнают, что ЕР уже сейчас напророчили большинство – они отреагируют соответствующим образом. Так обычно бывает, когда завышены оценки партии власти. Возможен сценарий, когда ЕР не получит конституционного большинства, а СР-За жизнь получит больше процентов. Есть два запроса общества - 64% жителей страны считают главным запрос на справедливость. 67% сталкиваются с несправедливостью не реже одного раза в неделю. 70% считают, что политические лидеры должны обновляться.

Вот мы провели объединение и рейтинги партии выросли в два раза после этого. Назову несколько фамилий, которые окажутся в федеральном списке 26 июня, когда пройдет съезд. Есть один из победителей конкурса Лидеров России. Есть Владимир Ментьшов, Аскольд Запашный, Марина Ким, Сергей Михеев, Армен Гаспарян. У нас в списке – пять чемпионов мира. Каждый имеет свою огромную аудиторию которая присоединится к тем, кто голосую за СР.

У нас 4 основных темы избирательной компании. Первая– возврат к прежним срокам выхода на пенсию. Второй пункт – справедливый базовый доход. 10 тысяч возможно платить по праву рождения. Третья тема – справедливая оплата ЖКХ. Четвертая тема – тема справедливого наблюдателя. Мы хотим, чтобы результаты, которые у нас будут высокими не были отняты никем.

ЧТО ТАМ СЛЕВА?

Павел Данилин высказался о перспективах КПРФ:

- Деятельность КПРФ по обновлению совершенно не видна- но она не отсутствует. В рамках КПРФ идет разработка новой партийной программы. Я ее критиковал - она была написана в 1995-м, там есть серьезные анахронизмы. КПРФ понимает эту проблему. В итоге мы видим метания Зюганова. В начале июня он выходит с обращение к президенту России, которое не заметил никто, кроме специалистов. А на днях он пишет статью в газету «Правда». Это значимо для коммунистов – но для каких? Главное там – не идеологические изыскания, а главное – это исполнение своего долга перед спонсорами. Это потрясающе. Он говорит о Грудинин и Казанкове, которым якобы ставят палки в колеса. Говорит о давлении на их хозяйства. В статье он пишет, что не учтены поправки КПРФ в конституцию – но 10 поправок были учтены! Говорит о поднятии минималки до прожиточного уровня – так МРОТ уже подняли. Не принимаются законы о защите прав молодых семей? А о чем было послание Путина?

Очевидно, что КПРФ разрабатывает новую идеологию – там нет места противостояния с Путиным, но есть место жесткому противостоянию с правительством и с ЕР. Там много передергиваний и скупой информации. Это будет подвергнуто жесткой критики со стороны всех интересующихся политикой людей.

Результаты КПРФ могут оказаться ниже, чем прогнозировали. Ниже 15%, может быть даже около 10%. Если внутри КПРФ вспыхнет серьезный скандал, связанный с распределением мандатов, мы увидим, чьи интересы Зюганов жестко отстаивает.

Для коммунистов это будет тяжелая компания

Также важно, что это будет онлайн компания. А коммунисты в этом режиме работают из рук вон плохо,

Коммунисты России получат свои 3-3,5 процента. У партии Рыкова и Шевченко есть шанс при агрессивной компании добраться до планки в 3%. Это будет катастрофой для КП РФ.

Сенсаций на их съезде не жду.

А борьба за вторую, третью и четвертую позиции будет жесточайшая.

РЕГИОНЫ НА МАРШЕ

Константин Комков представил картину в регионах:

Что мы ждем от съездов в регионах? Губернаторы возглавят, скорее всего, и региональный списки ЕР. Второй ключевой вывод – это будет барометр, насколько партии изменились по сравнению с прошлыми выборами.

Третий момент – будет большое приземление повестки. Большое изменение по работе с цифровыми технологиями. Региональные игроки не вполне владеют этим инструментарием. Это неумение отразится.

Важно формирование региональных групп. Будут ли волонтеры участвовать в списках других партий или только в списке ЕР? Единороссы и справедливороссы заметно обновились в регионах.

В 39 регионах надо будет адаптировать общепартийные программы под местную повестку. Есть интрига в ожидании итогов по округам одномандатным. Это процесс живой, динамичный. Около 62% населения задействовано в двойном процессе – в выборах в Госдуму и в местные заксобрания. Но в этом году не так много губернаторских выборов.

Кадровый голод в регионах-миллионниках есть.

После съездов и конференция посмотрим, какие будут предложены решения.

Алексей Мартынов :

- Согласен с тезисом о том, что предстоящая компания будет отличаться от предыдущих.

Мы внимательно изучали все пять лет депутатов Госдумы пятого созыва. Мы предлагали экспертам ответить на простой вопрос – если выборы состоятся в ближайшие выходные, то какой шанс у нынешнего депутата быть избранным.

Из 443 действующих депутатов менее 200 человек не переизбираются. И в итоге все рано если человек вообще не участвовал в праймериз, но съезд решил, что он должен быть в списке- так и будет.

В зеленой зоне тех, кто наверняка попадет в Думу нового созыва - чуть больше ста действующих депутатов. И это не все депутаты ЕР. Там 65% - депутаты ЕР, остальные из других партий. Среди коммунистов – почти половина в красной зоне, не попадающих в ГД уже никак. Не знаю, насколько они будут готовы подтянуть новые лица.

В целом, по нашим наблюдениям, больше, чем наполовину состав Госдумы обновится.

Это необычная компания и прогнозировать, что будет вот так или эдак– никому бы не советовал. Это штука с непредсказуемым результатом.

Общество требует надпартийной интерактивной работы с конкретным человеком. И здесь непринципиально, каковы партийные бренды. Принципиально, что будет потом…