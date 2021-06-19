Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ, ее директор тоже госпитализирована

Вакцинироваться МакSим не успела Фото: Евгения ГУСЕВА

На фоне троекратного увеличения числа заболевающих коронавирусом приходят данные и о росте смертности в России — на 14%. Поэтому неудивительно, что каждый день приходят печальные новости о все большем и большем числе заболевших.

Привитых вакциной в России катастрофически мало.

11 июня плохое самочувствие ощутила певица МакSим (Марина Абросимова). Вскоре она опубликовала фото из инстаграма, где призналась, что при двух отрицательных тестах на ковид все же была госпитализирована в больницу, где выявили поражение легких на 40%.

— Приношу извинения всем, кто приобрел билеты на концерт, но чтобы не подвергать вас и себя большой опасности, вынуждена отменить концерт 19 июня, — извинилась певица. — Надеюсь, что очень скоро я приду в себя и мы снова увидимся с вами.

Чуть позже худшие подозрения подтвердила Маргарита Соколова, директор артистки.

—У Марины пневмония, это вирусное и, соответственно, — это ковид, — заявила она. — Хотя на тесте отрицательный показатель. Марина сейчас проходит лечение. Вирус тяжелый, но она лежит, терпит. Вакцинироваться Марина не успела, а мне нельзя, потому что у меня аутоиммунное заболевание (никаких противопоказаний к вакцине у пациентов с аутоимунными заболеваниями не существует — Авт.).

Динамика течения болезни оказалась неутешительной. 19 июня МакSим ввели в искусственную кому, то есть подключили к аппарату ИВЛ для улучшения циркуляции воздуха в легких. Неинвазивная вентиляция легких не помогла.

Мы попытались уточнить текущее состояние МакSим, но телефон пиарщицы певицы Яны Богушевской попросту отключен. А вот директор артистки Маргарита Соколова ответила на звонок «КП» таким голосом, что поначалу даже стало страшно — вдруг, мы опоздали.

- Маргарита, простите, это «Комсомольская правда» вас беспокоит. Хотели узнать о состоянии Марины...

- Я сама лежу в больнице, мы уже все сказали.

- То есть сейчас она находится в реанимации на искусственной вентиляции легких? А что за больница?

- Вы что, плохо понимаете, что я говорю? Вы знаете, что такое болеть? (кашляет).

- Извините. Здоровья.