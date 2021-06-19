«Как молодожёны!»: Ивлеева показала страстный поцелуй Пугачевой и Галкина

Дегустация праздничного торта под шуточный конферанс Николая Баскова закончилась страстным поцелуем

С Аллой Пугачевой Максим Галкин встретился в 2001 году на фестивале «Славянский базар». По иронии судьбы артистов познакомил тогдашний муж Примадонны Филипп Киркоров.

Кто знал, что эта встреча закончится для Киркорова разводом, а для Пугачевой и Галкина свадьбой и рождением двойняшек от суррогатной матери.

45-летие Галкина пара отмечала в узком кругу друзей.

-Я тебе говорю это каждый день. И ещё раз скажу: «Люблю тебя!»,-обратилась к мужу 72-летняя Алла Пугачева.

Как молодожёны!

Дегустация праздничного торта под шуточный конферанс Николая Баскова закончилась страстным поцелуем.

Видео поцелуя Пугачевой и Галкина выложила в своём Инстаграме блогер Настя Ивлеева.

«Как молодожёны!»,-удивились пользователи соцсетей.

Мол, при такой приличной разнице в возрасте сохранили романтический флёр в отношениях.

- Я сейчас живу той жизнью, которой я не знала. У меня маленькие дети. С Кристиной (Орбакайте) в основном мама моя возилась, - призналась в недавнем интервью Олегу Меньшикову Алла Пугачева. - И муж у меня не пьет, не курит, верный, талантливый, красивый, с юмором, домовитый. Все, что есть в нем - потрясающе. Смотришь на него и думаешь: «Как же мне повезло!». Сколько ж надо было перепробовать всего, чтобы найти свое счастье.