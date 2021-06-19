Певица МакSим в коме: вся правда о состоянии артистки

Певица МакSим заболела COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

Певица МакSим находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Артистку ввели в кому и подключили к ИВЛ, так как звезда не может самостоятельно дышать.

Неделю назад певица МакSим почувствовала себя плохо. Однако не стала отменять запланированный концерт в Казани. Красавица не могла подвести любимых поклонников. Однако во время выступления ей стало настолько тяжело, что со сцены ее уводили под руки охранники.

А через день вокалистка оказалась в больнице. Ей диагностировали пневмонию и 40% поражение легких. Звезда сама рассказала что сдала анализ на коронавирус, но тот оказался отрицательным. "Мое самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику. Подтвержденного теста на ковид у меня нет, врачи говорят - пневмония", - писала она в блоге.

И вот 19 июня стало известно, что звезде совсем плохо. Она начала задыхаться. Врачи приняли решение подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких, но существенных изменений в ее состоянии это не принесло. "В какой-то момент у пациентки возникли проблемы с самостоятельным дыханием, так как выросло поражение легких. Сначала врачи попробовали не инвазивную вентиляцию, но она плохо помогла", - поведал "СтарХиту" источник в больнице, где находится звезда.

Позже было принято решение ввести 38-летнюю знаменитость в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы. "Находится в искусственной коме, ввели в медикаментозный сон. Тесты на коронавирус показывают отрицательный результат, диагностировали пневмонию. Но доктор подозревает, конечно, коронавирус», - рассказала представитель певицы МакSим.

На постоянной связи с больницей и докторами находятся близкие артистки. А поклонники оставляют в блоге кумира слова поддержки и сообщают, что молятся за свою любимицу.

Стоит отметить, что ситуацию осложняет ряд проблем со здоровьем у звезды. Ее организм до сих пор ослаблен после жуткой аварии в 2019 году. Певица также признавалась, что пристрастилась к спиртному. Она заявляла, что была буквально между жизнью и смертью из-за своей пагубной привычки. "Да, я пила. Я не сразу объявила о своем уходе, рвалась в бой, но последствия аварии давали о себе знать. Я уже не могла встать с кровати. Пила много, и мой организм не был готов к таким испытаниями", - шокировала она признанием Бориса Корчевникова.