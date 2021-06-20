«Одно лицо»: Иван Ургант опубликовал редкий снимок с дочкой, оказавшейся его копией

Иван Ургант. Фото: Инстаграм.

У 43-летнего ведущего Первого канала Ивана Урганта – три красавицы дочки. Страшая, 20-летняя Эрика, появились в первом браке жены шоумена Натальи Кикнадзе. У супругов также подрастают две общие дочки - 13-летняя Нина и пятилетняя Валерия. В Инстаграме Иван поделился редким снимком средней дочки. Ургант сделал селфи вместе с Ниной и рассказал, что они отправились в его родной город – Санкт-Петербург.

На фото шоумен запечатлен в белой футболке и синей кепке, а его дочка одета в черную футболку и светлую джинсовую куртку.

- Мы поехали на родину! – объявил телеведущий.

Ургант сделал селфи вместе с Ниной и рассказал, что они с дочкой отправились в его родной город – Санкт-Петербург. Фото: Инстаграм.

Подписчики отметили потрясающее сходство отца и дочери. Нина действительно выросла точной копией своего звездного папы. «Одно лицо», «Дочь похожа на Ивана больше, чем он сам на себя», «Красавчики», «Как она выросла», «Идентичность вошла в кадр», «Удачной поездки», –пишут фолловеры в комментариях.

Нина растет очень креативной девочкой. Она обожает экспериментировать со своей внешностью. В 12 лет наследница телеведущего сделала мелирование, покрасив пряди волос в блонд, а затем изменила цвет локонов на розовый. Потом она перекрасила волосы в синий цвет. И вот теперь поклонники телеведущего убедились, что Нина вновь вернулась к своему натуральному оттенку.

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе женаты с 2007 года. Свою младшую дочь Ургант назвал в честь мамы, актрисы Валерии Киселевой, которой уже нет в живых. А вот старшая дочь Нина получила имя в честь знаменитой бабушки, звезды фильма "Белорусский вокзал" советской актрисы Нины Ургант.

Старшая дочь Натальи Эрика уехала на учебу в Америку в 2018 году. Девушка поступила в престижный американский университет. Эрика изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке. Несмотря на пандемию коронавируса и разлуку с семьей Эрика, похоже, не стремится возвращаться в Россию. Девушка намерена закончить образование за океаном.

Parsons School of Design, в которой учится Эрике, - частная школа искусств и дизайна, расположенная в районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене. Обучение в ней стоит недешево - около 50 тысяч долларов в год, а если учесть расходы на проживание, то и все 100 тысяч. Школа Parsons считается самым выдающимся учебным заведением США в области моды и дизайна. В свое время ее закончили известные кутюрье Донна Каран, Марк Джейкобс, Том Форд, Джейсон Ву, Нарсисо Родригес и многие другие. Эту школу часто выбирают для своих детей западные знаменитости. Например, в нее поступил старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин.