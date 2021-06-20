Европейцы отказываются летать и массово пересаживаются на поезда

Теперь из Вены на ночном поезде можно отправиться в Швейцарию, Германию, Италию, а с мая прошлого года - в Нидерланды Фото: REUTERS

Жители большинства европейских стран стали отказываться от авиаперелетов. Взамен они стали отдавать предпочтение ночным путешествиям на поездах. Наиболее заметно эта тенденция проявляется в Австрии, Италии и Швеции.

Кстати, именно в Швеции зародилось движение флайгскамов – экоактивистов, обвиняющих гражданскую авиацию в ее неэкологичности. Из-за них в Скандинавии количество пассажиров в аэропортах упало, а на железнодорожных вокзалах увеличилось.

Австрийские железные дороги еще в 2016 году, когда в Европе считалось убыточным запускать новые ночные маршруты, купили несколько поездов у своих немецких коллег. И теперь из Вены на ночном поезде можно отправиться в Швейцарию, Германию, Италию, а с мая прошлого года - в Нидерланды. Цены варьируются в зависимости от выбранного варианта: от 30 евро за кресло до 140 евро за одноместное купе.

- Из 36 миллионов пассажиров на наших основных направлениях 1,5 миллиона пользуются именно ночными поездами, - рассказал сотрудник Австрийских железных дорог Бернхард Ридер. – Мы сделали эти маршруты прибыльными.

В столице Швеции тоже планируют увеличить количество ночных рейсов на железнодорожном транспорте. Город Мальме находится более чем в 600 км к юго-западу от Стокгольма, а города Лапландии - более чем в 1000 км к северу. Можно хорошо выспаться в поезде, сев в него вечером, и прибыть на следующее утро к месту назначения.

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