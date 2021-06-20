«Душа гуляла, душа летела»: В Москве погиб сын Александра Башлачёва

Рок-музыкант Александр Башлачев также ушел из жизни добровольно. Фото: Кадр видео

Когда легендарный рок-музыкант, гениальный поэт и автор-исполнитель собственных песен Александр Башлачёв покончил с собой (это произошло в феврале 1988 года в Ленинграде), его сын ещё не родился. Он появился на свет спустя полгода после смерти отца. Мать ребёнка - Анастасия Рахлина (ныне также покойная) - назвала мальчика Егором.

(Ранее у Башлачёва был ещё один сын - Иван, но тот умер в младенчестве - в память о нём музыкант написал свою знаменитую балладу «Ванюша»).

В воскресенье, 20 июня, стало известно, что Егор Александрович Башлачев на 32 году жизни покончил с собой. Как сообщил Телеграм-канал 112, это произошло на улице Чаплыгина. Никакой предсмертной записки он не оставил.

По данным СМИ, молодой мужчина имел 2 группу инвалидности и состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Все те, кто был знаком в своё время с Александром Башлачёвым, кто любит и помнит его творчество, а также те, кто знал самого Егора, глубоко скорбят из-за случившегося.

Известный музыкальный продюсер Артемий Троицкий сообщил «КП» следующее:

- Эту кошмарную новость я узнал от вас. Но лукавить не буду - не удивлён. У Егора действительно были проблемы со здоровьем, ментальные проблемы. В последний раз мы виделись лет десять назад и уже тогда состояние его оставляло желать лучшего. А два года назад он потерял ещё и маму. Там никакого суицида не было - она ушла из-за болезни (от рака, - прим. ред). Из родных у него бабушка осталась и тетя в Череповце. Насколько я знаю, он жил у них некоторое время. О его переезде в Москву я ничего и не слышал. Что тут сказать... Грустно всё и загадочно. Я до сих пор не знаю (спустя столько лет), почему Саша решил уйти. Хотя мы с ним дружили и были близки.

Александр Башлачёв (или СашБаш, как его называли) был одной из ключевых фигур советского акустического рока. Его песня «Время колокольчиков» стала гимном целого поколения. Другие Сашины стихи высоко ценили не только гости квартирников и коллеги по цеху, но и культовые поэты того времени. Например, Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский. Несмотря на широкий круг знакомств (однажды Башлачев пел дома у самой Пугачевой, и та оставила в его паспорте автограф в виде сердечка и капли крови), музыкант вёл, можно сказать, кочевую жизнь. Собственного угла не имел. Капитала не нажил. Зато бессмертные строчки своих песен всегда носил с собой (которые были написаны всего за два года). В дальнейшей вдохновение ушло. Александр мучился. Лишь бы что-то делать, правил уже готовые куплеты. А потом не выдержал. И оборвал свою жизнь, покинув этот мир как его любимый музыкант Джим Мориссон - в 27 лет.