Сергей Лукьяненко: В 2022-м коронавирус не победим, но возможны новости с Марса и Юпитера

Художественная реконструкция реального события: 14 мая 2021 года китайский межпланетный корабль «Тяньвэнь-1» совершил посадку на поверхность Марса. Фото: CNSA/GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитый автор «Дозоров», «Лабиринта отражений» и других блокбастеров отечественной фантастики накануне наступления года Блестящего Тигра представил «КП» свое видение 2022-го.

И вспомнил ощущения от 2021-го.

Война и мир

- Осенью вы сказали про состояние «легкого апокалипсиса». Будет ли война на Украине? Станет ли спокойнее в иных горячих точках? Хлынет ли новый вал беженцев с Востока на Запад?

- Совершенно не хочется выступать в роли дурного предвестника. Но логика событий похожа на то, что тот или иной конфликт на Украине все-таки произойдет. И нет никакого ощущения, что на Ближнем Востоке и в Южной Азии наступит примирение, пауза в действиях. Мир не наигрался в локальные войны. Те, кто это разжигает и этим руководит, своих целей еще не достигли. Боюсь, конфликты возможны.

Беженцы пойдут, но будут они не нашей заботой. Это снова станет головной болью Европы. Европу, конечно, жалко. Но она приложила массу усилий, чтобы произошла дестабилизация Ближнего Востока. Их же предупреждали. И наш президент им говорил: «Вы хоть понимаете, что натворили?» Понимание у них приходит только теперь. И в 2022-м будет еще подтверждение.

В своих романах Сергей Лукьяненко представляет фантастический мир, но светлые и темные силы действуют и в реальной жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вирус и выход

- Предощущение апокалипсиса связано не только с предчувствием войны. Придет ли в 2022-м за «омикроном» новый штамм? Какая страна первой выйдет из пандемийного пике? Появится ли новая супервакцина, которая убьет ковид?

- Тут ситуация простая. Вирус ковида пластичен. Он претерпевает мутации. Они могут оказаться крайне неприятными. После «дельты» и «омикрона» могут появиться «сигма» и другие. Но общая тенденция всех вирусов - ослаблять свою поражающую силу. Ковиду не надо, чтобы мы, его носители, погибали. Мы ему нужны живыми. Он превратится в нечто сезонное. Неприятное, но не роковое. Вроде гриппа. И люди, оглядываясь, будут говорить: а что все так испугались этого ковида? На этом пути вероятны волны, которые еще принесут немало бед. Но меньшие, чем в 2020-м и 2021-м.

В 2022-м ковид не кончится. Да, мир от него устал. Людям станет проще делать вид, что ничего особенного не происходит. И смириться. Начнут вести почти привычную жизнь. Универсальной прививки пока не будет. А спасать будет жесткая дисциплина - как в Японии, Южной Корее, Китае. Они пандемию остановили, но полностью из нее не вышли. И вряд ли окончательно выйдут в 2022-м.

России такой выход, увы, не грозит. Слишком большое число людей вакцинации не понимают и не принимают. Ожидаю признания основных вакцин у нас, которые признала ВОЗ. Возможности ими вакцинироваться - пускай платно. Хочешь «Пфайзер» или «Модерну» - пожалуйста. И въезд туристам, вакцинированным иностранными вакцинами, разрешат тоже. Это положительно скажется на экономике и на психологическом климате.

Ни одна из развитых стран не заявит о том, что на ее территории ковида нет. Это пока невозможно. Даже в маленьком Сингапуре при жесткой системе власти и дисциплинированном обществе - даже они сейчас объявили вынужденно, что те, кто не прививается, лечатся за свой счет. Но облегчение в 2022-м будет, международные контакты частично восстановятся.

Космос и Земля

- Земляне продолжают стремиться в космос. Найдут ли аппараты США, Китая и ОАЭ жизнь на Марсе? Что увидит на спутниках Сатурна и Юпитера новый супертелескоп «Джеймс Уэбб»? И чем удивит Илон Маск?

- Маск в 2022-м удивит не раз. Он прекрасный шоумен. Илон делает замечательно интересные заявления. Пусть он популяризирует космос, но на Марс его экспедиция не полетит в ближайшие лет 10 - 15.

Удастся ли найти жизнь на Марсе тем аппаратам, которые сейчас находятся или скоро будут на его поверхности?

В 2022-м могут появиться данные о существовании неких микроорганизмов. Бактерий, например. Но они будут подвергнуты сомнению.

Экспедиция станции «Викинг» подобный эффект уже производила. Сначала заявили как раз о том, что нашли бактерии. Потом это дезавуировали. Но точку в этом вопросе может поставить лишь экспедиция на Марс с участием людей. Это перспектива не ближе середины 2030-х.

Подо льдом спутников Юпитера и Сатурна обнаружится вода, и с помощью нового космического телескопа поверхность этих океанов лучше изучат. Но космотелескоп не даст ответа на вопрос о том, есть ли хоть какие то формы жизни в этих водах. Самый лучший телескоп не увидит «китов» подо льдами Европы или Энцелада.

У меня больше надежды на наш космический буксир «Зевс», который позволит провести действительно интересные исследования Марса, а потом и Юпитера. Но это не свершение следующего года, а следующего десятилетия. Вот это станет прорывом.

В 2022 году не жду, но в XXI веке, вероятно, мы сможем убедиться, что жизнь существует за пределами Земли.

Технологии и мифы

- ХХI век штампует технологические прорывы. Откроются криоцентры? Человеку пересадят сердце свиньи? Поедут машины на водороде? Синтетическая еда станет массовой?

- Криоцентры по заморозке уже умерших существуют. Ничто не мешает замораживать живых, если они согласны. Но пока это из области религии, трансгуманизма. Научных оснований быть уверенными, что мозг человека в криокамере через много лет можно будет восстановить, пока нет. И в 2022-м вряд ли появятся. Бессмертия сознания мы пока не получим.

Сердце свиньи гомо сапиенсу пересадить можно, но более правильный путь - выращивание искусственных органов человека из его же клеток. Нет проблем отторжения. Эксперименты в этой сфере пойдут, их перестанут бояться.

- Наступил новый год, будет с нами QR-код! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автомобили на водороде не поедут ни в грядущем году, ни через год. Водородные энергоэлементы - это прекрасно. Но они не могут генерировать энергию сами по себе. Это всего лишь очень продвинутая форма аккумулятора. И все упрется в то, где получать энергию. Все равно понадобится какой-то тип из уже существующих видов топлива.

А разговоры про зеленую энергетику - это все в пользу Греты Тунберг. Это максимум 5 - 10% от мировой энергетики. Прототипы с водородными элементами поедут, но решающим фактором в смене машин на ископаемом топливе они не станут. Электромобили «Теслы» вносят вклад в то, что меньше загрязняется воздух больших городов, но они наносят ущерб другим точкам планеты, где производят и утилизируют эти аккумуляторы. Эти «чистые» авто грязнее бензиновых.

Синтетическая еда массовой не станет. Говядину в чанах выращивать будут, но не в 2022-м, а когда это окажется экономически выгодным. В лучшем случае в следующем десятилетии.

Просто фантастика

- Появится последний «Дозор»? Голливуд снимет фильм «по Лукьяненко»? Писатель-фантаст получит Нобелевскую премию?

- У меня три новых романа. «Семь дней до Мигиддо». «Три дня Индиго». И точный прогноз на 2022-й - в феврале выйдет третья книга нового цикла «Измененные» - «Месяц за Рубиконом». Это про постапокалиптический мир. Там случилось много неприятностей вроде ядерной войны и пришельцев, но люди выжили и живут не так чтобы совсем плохо. Такой апокалипсис-лайт. И в мае 2022-го выходит последняя книга «Дозоров». В конце года, надеюсь, выйдет третья книга цикла «Порог-Предел».

О киноделах подробно говорить не могу. У немцев есть интерес к экранизации «Квази», работа идет. Есть несколько проектов в высокой стадии готовности. И у нас, и за рубежом. Но рассказать смогу, когда разрешат. Уже скоро.

На Нобелевскую премию давно пора номинировать кого-то из фантастов. Есть знаковые авторы. За пробуждение интереса к чтению надо выдвинуть Джоан Роулинг. Но ей не дадут - она неполиткорректна. Притом популярность фантастики не снижается.

РЕЗУЛЬТАТЫ-2021

Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Кино и сериалы

- «Матрица» и «Дюна» - события года?

- «Дюна» близка к событию. Фильм очень неплох, но не идеален. Ожидаю продолжения с надеждой, что уровень будет не ниже. С «Матрицей» все сложно. Вернуться на много лет назад - это тяжело. «Аватар» - большое ожидание этого года, которое свершится в 2022-м. Вот это легенда.

Netflix и Amazon в 2021-м выпустили немало интересного. Сериал по «Основанию» Айзека Азимова вызвал споры. Но в мировой фантастике это ключевой цикл.

В 2022-м выйдет 4-й сезон «Очень странных дел», в этом же году я пересмотрел 3-й сезон, и было очень смешно видеть построенную под американским городом советскую базу. Яркое отражение американских страхов. Хотя сам сериал сделан качественно.

Газ и нефть

- Сумасшествие, творившееся с нефтью и газом, в числе основных итогов?

- Резкий скачок цен на углеводороды - достаточно локальная история. Коснувшаяся нас и части Европы. В первую очередь тех стран, которые бурно занялись «зеленой политикой». Их благие намерения оказались не подкреплены возможностями науки и техники. Отказ от ядерной энергетики и ископаемых видов топлива, попытки помешать доведению до конца газопровода из России в Германию - так они сами себе наступили в прошлом году на наиболее чувствительные части тела.

Для кого-то же «Северный поток-2» уже окупился только за счет роста цен - вот это итог года. А страх перед лютой зимой в Европе только нагнетается. И поскольку базис всегда побеждает надстройку, то и «СП-2» в следующем году заработает. Люди не могут существовать среди зеленых ветряков и скачущих и поющих розовых пони. Цинично, но ситуация для нас благоприятна, и под Новый год в штаб-квартирах сырьевых гигантов открыли большие бутылки шампанского.

Разные президенты

- Встречи лидеров России и США - важнейшее событие в политике в 2021-м?

- Это важное, но для нас уже не главное. Контакты с мировой супердержавой, конечно, значимы. Но в реальности Америка перестала править миром. Для нас важнее отношения с Китаем и Индией - с их лидерами переговоры были серьезными. Для нас существенны постоянные контакты с руководством Белоруссии. И с тем рядом стран, которые близки к нашим границам, с которыми у нас тесные многолетние связи. Вопросы взаимодействия с ними, а в некоторых случаях поддержание их независимости - это гораздо важнее, чем выслушивать поучения от американцев. Которые свято уверены в своем праве раздавать эти поучения всем, в том числе нам. Вызывает лишь удивление, что там до сих пор не поняли: роль мирового жандарма они играть просто не в состоянии, это показал 2021-й, в частности Афганистан.

Пандемия и вакцинация

- Словом 2021 года стала «вакцинация» - 33 млн упоминаний в русскоязычных СМИ...

- Для меня большим и печальным событием этого года стало то, какое огромное количество людей в стране не верят в науку. А верят во всякий вздор. Люди готовы потреблять шарлатанские средства, какие-то странные гомеопатические лекарства, непонятно где и кем собранные травы. Но притом боятся уже отработанной и хорошо себя показавшей технологии. Среди них есть люди просвещенные, что грустно вдвойне.

Подросли дети и внуки заряжавших через экран воду, но дело Чумака живет! Фото: YouTube

Мы в этом году потеряли шанс свести к минимуму коронавирусную проблему. Это один из самых огорчительных итогов 2021-го.

Я понял, что та черта, которая заставляла вроде бы образованных советских людей сидеть перед телевизором и заряжать банки с водой, она жива в народе. И живы те люди, что заряжали воду. И их дети и внуки с удовольствием снова «заряжаются». Дело Чумака и Кашпировского живет и побеждает у нас в XXI веке.