Пять полезных привычек благополучных людей, которые стоит завести в новом году

На самом деле, откладывать жизнь на потом не стоит, а лучше начинать жить так, как хочется, прямо сегодня. Фото: Shutterstock

Праздничные дни – время, когда возможно многое, особенно то, что нам давно хотелось для себя сделать, но мы все думали – завтра. На самом деле, откладывать жизнь на потом не стоит, а лучше начинать жить так, как хочется, прямо сегодня. «Комсомолка» вместе с практикующим психологом, доктором психологических наук, профессором кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ Мариной Розеновой предлагает вам пять полезных привычек, которые точно стоит завести в новом году. Не откладывайте – начинайте уже сегодня и тогда новый год пройдет и здорово, и счастливо.

1. ПРОБУЖДЕНИЕ: ЛЕГКАЯ РАСТЯЖКА, МАССАЖ И УЛЫБКА

Сразу после пробуждения для бодрости духа и активации тела проделайте эти простые упражнения:

- Растяжка тела или потягушечки – мягкие и плавные подтягивания в стороны с движением «к себе – от себя» стоп. Можно делать, не вылезая из кровати.

- Сделайте легкий и плавный массаж мочки уха с переходом на всю ушную раковину.

- Затем - небольшой массаж лица кулаками (той стороной, где сходятся большой и указательный палец, не костяшками). Делайте так, чтобы вам было приятно.

- Перед тем, как вставать с кровати, – улыбнитесь, и после подготовки к новому дню и перед выходом из дома, – вновь улыбнитесь себе в зеркале и насладитесь тем, как вы себе нравитесь.

2. НИ ДНЯ БЕЗ ТАНЦА

За день постараться сделать несколько танцевальных движений. В своем ритме, под любимую мелодию или можете напеть себе мотивчик самостоятельно. Танцуйте! Это и хорошая физическая нагрузка, и залог прекрасного настроения.

3. ПРОГУЛКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Это то правило, которое действительно стоит выполнять каждый день без исключений. Гуляйте каждый день на свежем воздухе, пусть в какие-то дни это будет просто 20-минутный выход, а в другие – часовой променад или даже более долгий поход. Но не пропускайте ни одного дня.

4. ПЬЕМ ТОЛЬКО ЧИСТУЮ ВОДУ

Найдите для себя удобный способ контролировать качество воды, которую вы пьете. Будут ли это системы фильтров и очистки, покупка воды, или что-то другое – решать вам, но здоровье и благополучие на долгие годы во многом зависит от состава воды, которую вы пьете каждый день.

5. ПОЛЮБИТЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

В течение дня составляйте план на следующий день. Это можно делать в телефоне, в ежедневнике, а кому-то удобно набрасывать последовательность дел и развлечений на завтра в уме. Планирование создает ощущение контроля и дает видеть свои достижения, а значит - помогает держать позитивный эмоциональный тонус, быть радостным и довольным собой.

Если ваша жизнь наполнена многочисленными мелкими делами и необходимостями – обязательно их запишите, так вы освободите свой ум для более важных дел, принятия решений и творчества. Планирование важно делать в течение дня, а не на ночь. Составляя планы перед сном, можно перевозбудиться и потом будет сложно уснуть.

СЕГОДНЯ – И ВСЕГДА!

- Хорошая практика для крепкого сна (а сон – основа для здоровья и иммунной системы, и всего организма) – вспомнить, засыпая, приятный момент прошедшего дня. Не нашли ничего за день? Подумайте о том, как вам было приятно раньше, о том, что вас вдохновляет, вспомните любимую картину, или просто – момент абсолютного счастья без горестей и тревог.

- Развивайте интеллект. Читайте сложные тексты и хорошую литературу, аналитику, выучите красивое стихотворение или понравившийся абзац прозы. И укрепляйте социальные отношения. Проявляйте заботу о близких, поддерживайте друзей, помогите незнакомым людям в их нуждах, когда это в ваших силах. Мир вокруг такой, каким его делаем мы сами.