Пять полезных привычек благополучных людей, которые стоит завести в новом году

На самом деле, откладывать жизнь на потом не стоит, а лучше начинать жить так, как хочется, прямо сегодня.
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Праздничные дни – время, когда возможно многое, особенно то, что нам давно хотелось для себя сделать, но мы все думали – завтра. На самом деле, откладывать жизнь на потом не стоит, а лучше начинать жить так, как хочется, прямо сегодня. «Комсомолка» вместе с практикующим психологом, доктором психологических наук, профессором кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ Мариной Розеновой предлагает вам пять полезных привычек, которые точно стоит завести в новом году. Не откладывайте – начинайте уже сегодня и тогда новый год пройдет и здорово, и счастливо.
Сразу после пробуждения для бодрости духа и активации тела проделайте эти простые упражнения:
- Растяжка тела или потягушечки – мягкие и плавные подтягивания в стороны с движением «к себе – от себя» стоп. Можно делать, не вылезая из кровати.
- Сделайте легкий и плавный массаж мочки уха с переходом на всю ушную раковину.
- Затем - небольшой массаж лица кулаками (той стороной, где сходятся большой и указательный палец, не костяшками). Делайте так, чтобы вам было приятно.
- Перед тем, как вставать с кровати, – улыбнитесь, и после подготовки к новому дню и перед выходом из дома, – вновь улыбнитесь себе в зеркале и насладитесь тем, как вы себе нравитесь.
За день постараться сделать несколько танцевальных движений. В своем ритме, под любимую мелодию или можете напеть себе мотивчик самостоятельно. Танцуйте! Это и хорошая физическая нагрузка, и залог прекрасного настроения.
Это то правило, которое действительно стоит выполнять каждый день без исключений. Гуляйте каждый день на свежем воздухе, пусть в какие-то дни это будет просто 20-минутный выход, а в другие – часовой променад или даже более долгий поход. Но не пропускайте ни одного дня.
Найдите для себя удобный способ контролировать качество воды, которую вы пьете. Будут ли это системы фильтров и очистки, покупка воды, или что-то другое – решать вам, но здоровье и благополучие на долгие годы во многом зависит от состава воды, которую вы пьете каждый день.
В течение дня составляйте план на следующий день. Это можно делать в телефоне, в ежедневнике, а кому-то удобно набрасывать последовательность дел и развлечений на завтра в уме. Планирование создает ощущение контроля и дает видеть свои достижения, а значит - помогает держать позитивный эмоциональный тонус, быть радостным и довольным собой.
Если ваша жизнь наполнена многочисленными мелкими делами и необходимостями – обязательно их запишите, так вы освободите свой ум для более важных дел, принятия решений и творчества. Планирование важно делать в течение дня, а не на ночь. Составляя планы перед сном, можно перевозбудиться и потом будет сложно уснуть.
- Хорошая практика для крепкого сна (а сон – основа для здоровья и иммунной системы, и всего организма) – вспомнить, засыпая, приятный момент прошедшего дня. Не нашли ничего за день? Подумайте о том, как вам было приятно раньше, о том, что вас вдохновляет, вспомните любимую картину, или просто – момент абсолютного счастья без горестей и тревог.
- Развивайте интеллект. Читайте сложные тексты и хорошую литературу, аналитику, выучите красивое стихотворение или понравившийся абзац прозы. И укрепляйте социальные отношения. Проявляйте заботу о близких, поддерживайте друзей, помогите незнакомым людям в их нуждах, когда это в ваших силах. Мир вокруг такой, каким его делаем мы сами.