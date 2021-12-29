Двойник или диабет: В Интернете обсуждают новые фото похудевшего Ким Чен Ына

29 декабря по Интернету разошлись фотографии с пленарного заседания Центрального комитета Рабочей партии Северной Кореи Фото: REUTERS

Очередной выход в свет северокорейского лидера Ким Чен Ына произвел настоящий фурор. Глава одной из самых закрытых стран мира не произносил устрашающих речей и не грозил войной. Просто Ким Чем Ын заметно постройнел. Теперь его новый облик обсуждают по всей планете, особенно в Южной Корее.

29 декабря по Интернету разошлись фотографии с пленарного заседания Центрального комитета Рабочей партии Северной Кореи. Конечно, за трибуну вышел и Ким Чен Ын. Северокорейский лидер красовался в черном пиджаке в тонкую полоску, белой рубашке и серебристом галстуке. Впрочем, больше всего обращало на себя внимание подтянутое лицо 37-летнего Кима, которого народ привык видеть более пухлым. Теперь же линия подбородка оказалась четче очерчена, а воротник рубашки уже не так сильно сдавливал шею.

В октябре корейские СМИ писали, что Ким Чен Ын похудел на 20 килограмм, но, похоже, на этом он решил не останавливаться.

В 2019 году разведка Южной Кореи оценивала вес лидера соседнего государства в 140 кило — да, южнокорейские разведчики внимательно следят за здоровьем хозяина Пхеньяна. А вот приверженцев идеи чучхе, похоже, все устраивало. По крайней мере, если верить официальным источникам. Наоборот, когда Ким скинул 20 кило пару месяцев назад, правительственные и партийные (а других там и нет) СМИ написали буквально, что «сердца людей по всей стране болели, когда они видели своего любимого товарища генерального секретаря таким изможденным».

К югу от демилитаризованной зоны к новому облику Ким Чен Ына отнеслись настороженно. Видимо, привыкли ждать от соседей неприятностей. Многие в соцсетях предполагают, что Ким не изводил себя диетами и тренировками, а просто завел более стройного двойника. Другой популярный вариант «чудесного преображения» - сахарный диабет, которым якобы страдает северокорейский лидер. Официальный Пхеньян, разумеется, ни первое, ни второе не подтверждает.