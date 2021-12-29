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Политика29 декабря 2021 14:15

Записки киевлянки: Ну сколько можно ждать вторжения России? Как принца, всю жизнь?

Зачем США захватили Украину, а теперь отсюда бегут? Мы им не для этого сдавались, пусть содержат
Марина РЕБРОВА
Марина РЕБРОВА
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Президент Украины уйдёт на новогодние каникулы, но ещё задолго до праздников, он проговорился, что устал, не видит сына и не может тому уделить родительского внимания.

Президент Украины уйдёт на новогодние каникулы, но ещё задолго до праздников, он проговорился, что устал, не видит сына и не может тому уделить родительского внимания.

Фото: REUTERS

Жительница Киева, уехавшая на зиму в провинциальный город России, продолжает сравнивать людей и новости обеих стран.

ВОЕНКОМАТЫ ЖДУТ ДАЖЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН. А БРИТЬ НАЛЫСО ТОЖЕ БУДУТ?

Президент Украины уйдёт на новогодние каникулы, но ещё задолго до праздников, он проговорился, что устал, не видит сына и не может тому уделить родительского внимания. Чета Зеленских планирует семейный отдых, по слухам, в Эмиратах и это при том, что женщин обяжут встать на воинский учёт, а в случае отказа им грозит штраф 850 - 1500 гривен (около 2-4 тысяч рублей). В военкоматах Украины зарегистрируют даже беременных и женщин с маленькими детьми.

«Украинский язык - это наш иврит,» – не без гордости сообщила политолог с Украины, обсуждая как-то в эфире российского ток-шоу украинизацию. «Пусть и женщины будут на воинском учёте. В конце концов - это хорошо и пусть будет у нас как Израиле», - теперь такое можно услышать в Киеве. Только подобные аналогии из разряда: «Опять врете!» Израиль выстрадал свое государство тысячелетним притеснением, унижением, рассеянием народа и 6 миллионами жертв во время Холокоста. Евреи не убивают евреев в своей стране. Украина получила и территории, и независимость бесплатно, с барского плеча России, без толики страданий. И не воспользовалась лучшими шансами и преимуществом, которые получила от СССР в отличие от других советских республик, став за 30 лет самой бедной в Европе. Да, не так представляли себе украинцы европейскую жизнь...

А тем временем военный угар в Киеве перед Новым годом пошел на спад, потому как обещанного «вторжения России» не состоялось ни 24 января, ни 25-го как было заявлено в анонсе «вторжений».

Ну, сколько можно ждать? Как принца, всю жизнь?

ПРИЕХАВШИХ С УКРАИНЫ ЖАЛЕЮТ

На днях, ночью возле нашего дома в Киеве произошло чудовищное убийство. Мужик «воспитывал» свою жену тумаками, крыл матом, бил ногами. За женщину вступился мужчина, после чего получил ножом в бок и скончался до приезда Скорой. Интересно, убийца был героем «войны с Россией»? Об этом страшном инцидент написали все новостные ленты и сообщили, что тот был рецидивистом. Как ни страшно признать, но именно таким теперь дают звания героев Украины, многие уголовники и им подобные персонажи воюют на Донбассе.

А тем временем военный угар в Киеве перед Новым годом пошел на спад, потому как обещанного «вторжения России» не состоялось ни 24 января, ни 25-го как было заявлено в анонсе «вторжений».

А тем временем военный угар в Киеве перед Новым годом пошел на спад, потому как обещанного «вторжения России» не состоялось ни 24 января, ни 25-го как было заявлено в анонсе «вторжений».

Фото: ТАСС

Не прошло и восьми лет как когда–то благополучный Киев, попавший под контроль США, теперь самими американцами рассматривается как город, куда поездки их граждан нежелательны из- за высокой преступности и ковида.

Вот и в России, если я сообщаю в разговоре, что приехала с Украины, многие меня начинают жалеть, а пожилые мужики стразу предлагают по Украине долбануть.

- Вы из Донецка? – тоже часто спрашивают, и когда я отвечаю, что нет, то интерес пропадает.

В России тем не менее не принято противопоставлять русских и украинцев, и здесь это никто не делает. По радио довольно часто звучит украинская музыка, россияне любят украинские песни и борщ.

Очень много живет в российской провинции тех украинцев, которые выехали из Донецка еще в 2014-м, но уже прочно вписались в российскую жизнь. Среди них, к большому сожалению, много разделённых семей: к примеру, часть родни обосновалась в России, а другие - никуда не поехали и остались в Донбассе. Жители Донецка и Луганска с российскими паспортами теперь могут находиться в России без регистрации, а вот гражданам Украины сложнее легализоваться в РФ.

«МЫ ТОЖЕ В 90-Е СТРАНУ РАСПРОДАВАЛИ».

25 декабря, ровно пять лет назад разбился самолёт с хором Александрова и доктором Лизой. Это была страшная трагедия, которой многие радовались в Киеве. Сейчас вспоминаю об этом с содроганием. Россия такая страна, что её надо принимать целиком: и радость её, и её боль, и потери. Сейчас, от киевлян можно часто услышать, что Россия хочет возродить СССР , у нее – имперские амбиции. Ну разве плохо жили украинцы в СССР? Лучше всех жили! А теперь вот хотят переименовать Россию в Московию и даже голосуют за это безумие, словно других дел нет.

30 лет назад не стало такой огромной страны, о которой сейчас многие вспоминают не без ностальгии и горечи:

- Мы же в 90-е все отдавали, страну вообще распродавали ни за грош. Вот с твоим отцом сидели на работе, а там нашим начальством были - американцы, англичане, а мы ведь элитой инженерной были. Те нам лапшу на уши вешали, а сами завод к рукам прибирали и «ножками Буша» платили - курятиной их с антибиотиками.

И вообще страшно вспомнить как мы, русские люди, готовы были с себя трусы снять и все американцам отдать. Страшные годы пережили и больше не хотим так. А Украина ваша? Мы же вместе всегда были. У меня вот родня украинская на Чукотку уехала из Умани по комсомольской путевке. Еще до пандемии они в Умань прилетали к родственникам на свадьбу, а потом Украина авиасообщение закрыла, и никто уже 8 лет никуда не летает. Разве это нормально? И теперь что делать с бандеровцами то вашими? – рассуждает пожилой человек, коллега покойного отца.

- Не знаю, Николай Николаевич, отвечаю с сожалением.

И все-таки россияне в разы меньше жалуются на жизнь по сравнению с гражданами Украины. Они меньше ноют, меньше критикуют власть даже в сугубо приватных беседах, мышление и жизненные установки граждан России - более позитивные.

А многие россияне просто дружески и искренне посмеиваются над Украиной, которая все еще ждёт вторжения Путина.

- Ох, кто же лечить то потом всех вас будет, - иронизирует знакомая..

- А вы точно не нападёте?

- Да сдались вы нам!.. Живите там сами.

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