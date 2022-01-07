Как испечь любимый пирог Гарри Поттера: пошаговый рецепт

В «Гарри Поттере и Тайной комнате» на 500-й день смерти призрака Почти Безголового Ника в Хогвартсе подавался хаггис с личинками. Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», 2002 г.

В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» вышла «Кулинарная книга Хогвартса», позволяющая узнать, чем на протяжении семи лет питались герои эпопеи Дж. К. Роулинг.

Последний роман о Гарри Поттере вышел 14 с половиной лет назад, но популярность книг Дж. К. Роулинг не уменьшается. В интернете по-прежнему процветают сайты, посвященные поттериане, выходят видеоигры по ее мотивам и книги, в которых анализируется волшебный мир. Вот, например, эта «Кулинарная книга Хогвартса», написанная американкой Ритой Мок-Пайк. Она позволяет понять, что ели и пили студенты Хогвартса в перерывах между уроками зельеварения и трансфигурации. Приведем оттуда несколько рецептов.

Рагу со вкусом хаггиса

Хаггис. Фото: Shutterstock

Хаггис - традиционное шотландское блюдо. В «Гарри Поттере и Тайной комнате» на 500-й день смерти призрака Почти Безголового Ника подавался хаггис с личинками (вкус гнилой пищи призраки почти способны чувствовать). Но готовить такое дома - перебор. Более того, и рецепт обычного хаггиса некоторых сверхчувствительных натур отпугнет: для начинки там используются потроха, например, бараньи легкие и сердце. Вот сильно упрощенный вариант без личинок и без потрохов.

Нарежьте кусочками 700 граммов говядины для тушения.

В маленькой миске смешайте 1/4 стакана пшеничной муки, 1 1/2 ч. л. соли и 1 1/2 ч. л. перца, обваляйте в этой смеси каждый кусочек.

Положите в кастрюлю, добавьте 1 мелко нарубленную луковицу, 3 нарезанных кубиками картофелины, 1 нарезанный кубиками стебель сельдерея, 4 нарезанные кружочками небольшие морковки, а также пряности: 1 ст. л. сухого измельченного чеснока, 2 ч. л. паприки, 2 лавровых листа и 2 чайные ложки вустерского соуса.

Перемешайте, залейте 1 1/2 стакана крепкого говяжьего бульона и 1 стаканом воды, снова перемешайте.

Оптимально готовить это рагу в мультиварке в течение 6 часов, но можно и в обычной кастрюле (после закипания убавить огонь до минимального и тушить 2 - 3 часа).

Теплый мясной пирог

Мясной пирог. Фото: Shutterstock

В романе «Гарри Поттер и Кубок огня» мать Рона Уизли присылает ему сову с большим ассортиментом мясных пирогов.

Тесто: 2,5 стакана муки, 2 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соли, 10 ст. л. холодного сливочного масла и 6 ст. л. холодного маргарина.

Мелко нарубите масло с маргарином. Добавьте 8 ст. л. ледяной воды и лопаткой замесите тесто.

Разделите его на два шарика, заверните в пищевую пленку и на час отправьте в холодильник.

Разогрейте духовку.

Растопите 1 ст. л. слив. масла.

Добавьте 4 стебля нарубленного зеленого лука и тушите 2 мин.

Уменьшите огонь и добавьте 1/2 стакана муки, помешивайте 3 минуты.

Влейте 1 стакан куриного бульона, добавьте 2 измельченных стебля сельдерея и 4 измельченных зубчика чеснока, 1 стакан нарезанной ветчины и 1 стакан нарезанного отварного куриного мяса.

Влейте 1/2 стакана жирных сливок и всыпьте нарезанную зелень кинзы, посолите и поперчите.

Снимите с огня и дайте постоять две минуты.

В форму для выпечки положите один кружок теста, на него - начинку, и накройте вторым кружком, проделав наверху дырочки для выхода пара. Смажьте поверхность желтками.

Выпекайте в духовке 40 минут.