Дельцы в сутанах

В центре скандала - Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в Москве Фото: ТАСС

Это только в головах прихожан церковь – это «дом божий» и место особого присутствия Христа на земле. Для служащих и работников этой самой церкви «дом божий» - это, в первую очередь, – организационно-хозяйственный комплекс, живущий и работающий как любая коммерческая компания. При этом, подобный подход – это еще далеко не худший из возможных вариантов. Такой взгляд на церковь конечно может показаться прагматичным и даже циничным. Но, увы, церковь и ее служители сами немало сделали для формирования подобного отношения.

Очередная «драматическая» история вполне в духе бизнес-разборок 90-х набирает обороты в Москве. В центре скандала - Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в Москве, возглавляемая Архиепископом, членом Папского совета CorUnum–Паоло Пецци.

Но прежде чем перейти к персоне господина Пеции и его роли в крайне неприятной для репутации римской-католической церкви ситуации, необходимо рассказать небольшую предысторию вопроса. До назначения Паоло Пецци руководителем Архиепархии в Москве в 2007 году, российское «отделение» римско-католической церкви возглавлял известный католический иерарх и проповедник католической веры на постсоветском пространстве Тадеуш Кондрусевич. В бытность Кондрусевича ординарием, архиепископом-митрополитом Архиепархии Матери Божией с центром в Москве, церковь взяла в аренду разрушенное здание больницы на Северо-Востоке Москвы. Архиепархия не только полностью восстановила разрушенное здание, но и увеличила его площадь в два с половиной раза. Причем, и реставрация, и увеличение площади проходили по согласованному с городом проекту. Но через какое-то время московские чиновники по каким-то только им ведомым причинам изменили свое решение, и под надуманным предлогом расторгли договор аренды, который был заключен на 25 лет, и забрали здание под свои нужды. Возникшая проблема оказалась весьма неприятным сюрпризом для католической Архиепархии. Оспаривание этого решения в судах заняло бы очень много времени и потребовало бы немалых затрат. А представители католической церкви и без того уже понесли немалые расходы, вложившись в реставрацию и капитальный ремонт здания, в его обустройство под свои нужды. Чтобы избежать трат собственных средств, Архиепархия обратилась к руководству ЗАО МПХ «Мосинвест-Сибирь», имевшему большой опыт в решении имущественных и хозяйственных вопросов, в том числе связанны со спорной коммерческой недвижимостью. Было заключено агентское соглашение, дававшее ЗАО МПХ «Мосинвест-Сибирь» полномочия вести переговоры, привлекать юристов, адвокатов и других специалистов, а также представлять интересы Архиепархии Римско-католической церкви в Москве в судах и других органах государственной власти. В результате судебных заседаний арбитражных судов трех инстанций в 2008-2010 годах иск Архиепархии был полностью удовлетворен. Церковь получила полную денежную компенсацию всех своих вложений в ремонт, оборудование, благоустройство, а также компенсацию сопутствующих издержек. По результатам работы ЗАО МПХ «Мосинвест-Сибирь» получила соответствующее предусмотренное Соглашением агентское вознаграждение. При этом работа, проделанная ЗАО МПХ «Мосинвест-Сибирь» была высоко оценена руководством католической церкви, и компании было предложено продолжить сотрудничества.

Таким образом, после весьма успешного опыта сотрудничества, в январе 2013 года по инициативе Архиепархии в лице Канцлера Ковалевского был заключен договор между Архиепархией и ЗАО МПХ «Мосинвест-Сибирь» о сотрудничестве для решения проблемы передачи Архиепархии в ее собственность четырех строений в самом центре Москвы, по адресу Милютинский переулок, 18, входящих в исторический ансамбль храмового комплекса «Римско-католической церкви Св. апостолов Петра и Павла, что на Лубянке».

Согласно договору, на плечи ЗАО МПХ «Мосинвест-Сибирь» ложились все расходы и затраты, необходимые для реализации целей договора за счет собственных средств компании. Кроме того компания «Мосинвест-Сибирь» должна была выполнить всю работу по получению выписок из ЕГРН, формированию комплекта архивных правоустанавливающих документов на нежилые строения комплекса в Милютинском переулке, по подготовке всего комплекта документов, прилагаемых в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.04.2011 к Заявлению о передаче в собственность Архиепархии указанного недвижимого имущества, а также выполнить условия Протокола соглашения о проведении взаимных расчетов, компенсаций и платежей. Здесь нужно также сделать одну существенную ремарку. Все здания и помещения, на которые претендовала Архиепархия Римской католической церкви в Москве, на тот момент занимали различные городские и государственные структуры и учреждения. Например, против передачи в собственность Архиепархии четырех строений, принадлежащих на тот момент городу, выступили сразу четыре департамента Правительства Москвы. Для всех было ясно, что существовал огромный риск проигрыша данного дела в суде, а это означало, что многолетняя работа ЗАО МПХ «Мосинвест-Сибирь» и огромные затраты на адвокатов, архивные изыскания, сбор и подготовку документов, проведение экспертиз, ведение переговоров в федеральных и городских органах власти могут оказаться напрасными и никогда не будут возмещены.

Тем не менее 1 июня 2017 года Арбитражный суд города Москвы вынес решение в пользу Архиепархии, передав в ее собственность 4 строения исторического ансамбля церкви Святых апостолов Петра и Павла. Соответствующее распоряжение о передаче в собственность нежилых зданий было принято Департаментом городского хозяйства города Москвы в январе 2018 года. Однако, потребовалось выиграть еще десятки судов , направить массу писем и заявлений в различные инстанции, в том числе в Администрацию Президента РФ, чтобы в августе 2019 года третье строение, находившееся в хозяйственном ведении «Моссельхоза», перешло в ведение Архиепархии. Еще два года судов и препирательств с Департаментом спорта ушли на то, чтобы полностью освободить и передать католической церкви последнее, 4-е строение. Таким образом, в результате многолетней работы ЗАО МПХ «Мосинвест-Сибирь» Архиепархии Римско-католической церкви в Москве удалось получить в собственность исторический комплекс зданий в самом центре Москвы, полностью удовлетворяющей всем потребностям и нуждам Архиепархии для целей церковного служения, проповеди и ведения хозяйственно-экономической деятельности. Рыночная стоимость полученной недвижимости по самым минимальным оценкам составляла на тот момент более 2,5 миллиардов рублей. Прямо скажем, неплохое приобретение, с учетом того, что римско-католическая церковь не потратила ни копейки на тяжбы в судах и все другие работы по возвращению исторических зданий в Милютинском переулке, общая площадь которых составляет более 6 тысяч квадратных метров.

И вот тут, как часто бывает в России, началось «самое интересное». В соответствии с Соглашением между Архиепархией и ЗАО МПХ «Мосинвест-Сибирь», последнее должно было получить от Архиепархии соответствующее единовременное вознаграждение по результатам выполнения своих обязательств по договору о сотрудничестве от 21 января 2016 года. Напомним, это как раз тот самый договор о проведении всех необходимых действий по возврату Архиепархии исторических зданий католической церкви. В 2019 году было подписано приложение к договору от 21.08.2016 г., согласно которому стороны констатировали, что ЗАО МПХ «Мосинвест-Сибирь» свои обязательства по договору полностью выполнило. Но католическая Архиепархия выполнять свои обязательства в части возмещения расходов и вознаграждения исполнителя по договору … отказалась. Причем без объяснения причин. Руководство Архиепархии в лице господина Пецци просто затворилось за массивными дверями полученных исторических зданий и перестало выходить на контакт.

Руководство ЗАО МПХ «Мосинвест-Сибиль», которое за годы судебной и административной борьбы за исторические здания, потратило десятки миллионов рублей только на услуги адвокатов, заключило договор с ООО «Доступное жилье» о переуступке требования долга по договору. Таким образом «Доступное жилье» получило право требования всех обязательств, которые Архиепархия обязана была выполнить в отношении ЗАО «МПХ «Мосинвест-Сибирь».

За почти два года, прошедшие с момента получением Архиепархией в собственность комплекса зданий, Архиепархия никаких шагов к исполнению своих обязательств не предприняла. Зато в 2020 году выяснилось, что руководитель Архиепархии Паоло Пецци направил в Конгрегации по делам духовенства Ватикана запрос на получение разрешения о продаже строений в Милютинском переулке, с приложенной оценкой зданий. Причем в своем запросе господин Пецци прямо указал, что собирается продать эту недвижимость по более высокой цене. То есть, по сути, руководство российской Архиепархии затеяло всю работу по «возвращению» католической церкви исторических зданий с целью осуществить спекулятивную сделку. При этом «кинув» компанию ЗАО МПХ «Мосинвест-Сибирь», которая за счет своих собственных сил и средств помогла Архиепархии получить исторические здания в самом центре Москвы. Никаких гарантий того, что Архиепархия в лице господина Пецци намеревалась таким образом закрыть долги перед ООО «Доступное жилье» также нет, и это подтвердили последующие события.

Реакция Ватикана на «художества» господина Пецци оказалась не совсем такой, на которую рассчитывали все участники процесса, в том числе и господин Пецци, вероятно, преследовавший собственные коммерческие интересы. Ватикан дал разрешение на продажу зданий. Предполагалось, что средства, полученные от продажи зданий, пойдут в частности на постройку новой католической церкви в Москве, на поддержку фонда помощи священникам, а также на возмещение значительных судебных издержек, понесенных за несколько лет ЗАО МПХ «Мосинвест-Сибирь» и выплату агентского вознаграждения данной компании. Но господин Пецци решение руководство Ватикана намеренно проигнорировал. И в результате Генеральный викарий Архиепархии, по указанию господина Пецци, уведомил ООО «Доступное жилье», что епархия не заинтересована в продаже зданий и не намерена их продавать. Таким образом генеральный викарий отказался и от исполнения Агентского договора с ООО «Доступное жилье», что, по сути, также означает, что католическая церковь устранилась от исполнения своих долговых обязательств. С точки зрения права, ситуация получается мягко скажем, сомнительная. Руководство Римско-католической церкви в России, не вложив ни копейки, получило в собственность недвижимость общей площадью более шести тысяч квадратных метров и стоимостью около трех миллиардов рублей, но при этом не хочет рассчитываться ни с организацией, которая помогла эту недвижимость получить, ни с ООО «Доступное жилье», которому было передано право требования долга. Согласно подписанным руководством католической церкви в России договорам, они могли бы погасить свои обязательства, передав часть полученных помещений. Но и это возможное решение проблемы функционеры католической архиепархии в России обходят молчанием, игнорируя существующие договорные обязательства и требования российского законодательства.

История с получением за чужой счет дорогостоящей недвижимости в Москве римско-католической церковью уже заинтересовала итальянских и французских журналистов, которые считают, что в Ватикане не достаточно осведомлены об обстоятельствах этого дела. Вероятно, что в ближайшее время оно получит продолжение, поскольку сразу несколько авторитетных европейских изданий, заинтересовавшихся ситуацией в Москве, обратились за разъяснениями к Папе Франциску и другим видным представителям курии. По мнению экспертов, эта история может «потянуть» за собой и другие малосимпатичные факты.