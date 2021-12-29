В Театре на Таганке - новый главный режиссер

Теперь Муравицкий обязан придумать концепцию творческого развития довольно значительной труппы. Фото ТАСС/ Александра Краснова

В театре, где долгое время было единоначалие директора, наконец появился новый художественный лидер.

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова назначила Юрия Муравицкого главным режиссером. Он не случайный в этом театре человек. Поставил два спектакля – «Lё Тартюф. Комедия» и «Вишневый сад. Комедия», в котором Раневскую сыграла Ирина Апексимова. Теперь их творческий тандем укрепился административным решением.

- "Таганка" - уникальный театр с великой и непростой историей. Вместе с Ириной Апексимовой продолжим работать, чтобы величие Таганки не осталось в прошлом.

Мы давно сотрудничаем и, надеюсь, работа на постоянной основе позволит нам добиться хороших результатов,- заявил Муравицкий.

Он лауреат премии «Золотая маска» и еще ряда престижных театральный премий. Актер, режиссер, драматург, педагог. Немало. Теперь Муравицкий обязан придумать концепцию творческого развития довольно значительной труппы. Напомним, ровно год назад Театр на Таганке объединили с «Содружеством актеров Таганки». Раскол, продолжавшийся почти 30 лет, закончился.

Разделение прежде единого театра на два произошло в апреле 1993 года из-за конфликта актеров с режиссером Юрием Любимовым, который предложил перевести коллектив на срочные контракты. Часть труппы отделилась и организовала новый театр – «Содружество актеров Таганки», который возглавил народный артист Николай Губенко.

Актриса Ирина Апексимова была назначена директором Театра на Таганке в 2015-м, в декабре 2020 стала директором объединенного театра.