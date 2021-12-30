Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика30 декабря 2021 2:00

Дед Мороз прокатил российских сирот на пусковой установке комлпекса "Ярс"

Одной такой ракетой можно уничтожить сразу несколько американских городов
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Исполнение мечты не заставило себя долго ждать и стало подарком не только для Ярослава, но и для его друзей и одноклассников

Исполнение мечты не заставило себя долго ждать и стало подарком не только для Ярослава, но и для его друзей и одноклассников

Главное, чтобы это не стало очередной причиной паники в Пентагоне, который так любит пугать Европу "возросшим передвижении российских войск". Предупреждаем, на днях в России, в кабинах боевых подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК «Ярс») были замечены Деды Морозы, снегурочки и даже маленькие дети...

- Это командование Ракетных войск стратегического назначения приняло участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний, - сообщили в Минобороны России.

А все началось с того, что Ярослав Тюляев из села Чернцы оставил на новогодней елке конверт, где написал самое сокровенное желание: "Хочу посмотреть и прокатиться, если можно, на большой ракете Ярс, которая участвовала в Параде Победы и (видел по телевизору) ездит по дорогам нашей Ивановской области."

Конверт с пожеланием снял с новогодней елки начальник штаба — первый заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов.

Исполнение мечты не заставило себя долго ждать и стало подарком не только для Ярослава, но и для его друзей и одноклассников из Лежневской школы-интерната для детей-сирот Ивановской области.

Детей на позиции одного из ракетных полков Тейковского ракетного соединения будущего ракетчика встретили офицеры соединения. Они дали мальчикам подержаться за рычаги на месте механика-водителя, показали, что же находится внутри машины обеспечения боевого дежурства и рассказали о том, какими кнопками можно решить задачи РВСН.

После незабываемого тест-драйва учебной пусковой установки ПГРК "Ярс" Ярослава и его друзей познакомили с другой современной техникой, среди которых боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М" с беспилотным летательным аппаратом для охраны ракетного комплекса "Ярс".

Экскурсия по ракетному соединению завершилась обедом и праздничным тортом в солдатской столовой с командованием Тейковского ракетного соединения и Дедом Морозом.

СПРАВКА "КП"

Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК «Ярс») является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М". Из Москвы ПГРК "Ярс" может без труда уничтожить Майами или Сан-Франциско. Не промажет: при дальности применения в 12 тысяч километров отклонение ракеты от цели не превышает… 150 метров. Мощность заряда боеголовки ракеты может достигать 500 килотонн. Напомним, что 6 августа 1945 года американский бомбардировщик В-29 сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу "Малыш" мощностью всего в 13-18 килотонн тротила.

Недавно на встрече с иностранными атташе начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что «ядерная триада России обеспечивает решение задач сдерживания потенциального противника, в готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил».

По мнению ряда российских ученых Россия может уже сейчас гарантированно уничтожить несколько раз территорию США имеющимися у нее на вооружении новейшими видами вооружений. Хоть через Северный, так и через Южный полюс.

Армия и безопасностьКАРТИНА ДНЯ