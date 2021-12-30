Дед Мороз прокатил российских сирот на пусковой установке комлпекса "Ярс"

Исполнение мечты не заставило себя долго ждать и стало подарком не только для Ярослава, но и для его друзей и одноклассников

Главное, чтобы это не стало очередной причиной паники в Пентагоне, который так любит пугать Европу "возросшим передвижении российских войск". Предупреждаем, на днях в России, в кабинах боевых подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК «Ярс») были замечены Деды Морозы, снегурочки и даже маленькие дети...

- Это командование Ракетных войск стратегического назначения приняло участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний, - сообщили в Минобороны России.

А все началось с того, что Ярослав Тюляев из села Чернцы оставил на новогодней елке конверт, где написал самое сокровенное желание: "Хочу посмотреть и прокатиться, если можно, на большой ракете Ярс, которая участвовала в Параде Победы и (видел по телевизору) ездит по дорогам нашей Ивановской области."

Конверт с пожеланием снял с новогодней елки начальник штаба — первый заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов.

Исполнение мечты не заставило себя долго ждать и стало подарком не только для Ярослава, но и для его друзей и одноклассников из Лежневской школы-интерната для детей-сирот Ивановской области.

Детей на позиции одного из ракетных полков Тейковского ракетного соединения будущего ракетчика встретили офицеры соединения. Они дали мальчикам подержаться за рычаги на месте механика-водителя, показали, что же находится внутри машины обеспечения боевого дежурства и рассказали о том, какими кнопками можно решить задачи РВСН.

После незабываемого тест-драйва учебной пусковой установки ПГРК "Ярс" Ярослава и его друзей познакомили с другой современной техникой, среди которых боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М" с беспилотным летательным аппаратом для охраны ракетного комплекса "Ярс".

Экскурсия по ракетному соединению завершилась обедом и праздничным тортом в солдатской столовой с командованием Тейковского ракетного соединения и Дедом Морозом.

СПРАВКА "КП"

Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК «Ярс») является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М". Из Москвы ПГРК "Ярс" может без труда уничтожить Майами или Сан-Франциско. Не промажет: при дальности применения в 12 тысяч километров отклонение ракеты от цели не превышает… 150 метров. Мощность заряда боеголовки ракеты может достигать 500 килотонн. Напомним, что 6 августа 1945 года американский бомбардировщик В-29 сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу "Малыш" мощностью всего в 13-18 килотонн тротила.

Недавно на встрече с иностранными атташе начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что «ядерная триада России обеспечивает решение задач сдерживания потенциального противника, в готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил».

По мнению ряда российских ученых Россия может уже сейчас гарантированно уничтожить несколько раз территорию США имеющимися у нее на вооружении новейшими видами вооружений. Хоть через Северный, так и через Южный полюс.