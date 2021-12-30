Вирусолог, вернувшийся из ЮАР: через четыре месяца «омикрон» будет доминирующим на всей планете

Александр Семенов не только ученый, но и вирусолог-практик

Доктор биологических наук, руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов не только ученый, но и вирусолог-практик. Он помогал бороться со вспышкой лихорадки Эбола в Западной Африке. После появления коронавируса SARS-CoV-2 несколько раз ездил в охваченный эпидемией Китай. Недавно исследователь вернулся из ЮАР, где в начале ноября был обнаружен новый вариант возбудителя ковида «омикрон». Продолжая находиться на 14-дневном карантине (эта мера введена для всех, прибывающих в РФ из стран Африки), эксперт принял участие в программе «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда».

КТО ЗАПОЛНЯЕТ РЕАНИМАЦИОННЫЕ ПАЛАТЫ

- Александр Владимирович, главный вопрос, на который все ждут ответа: при заражении «омикроном» болезнь протекает легче, чем при «дельте»? Что вы узнали, изучая обстановку на месте вспышки в ЮАР?

- Во-первых, сейчас с уверенностью можно сказать, что «омикрон» позаразнее, чем «дельта». Но не в разы.

Во-вторых, надежда на то, что это будет живая вакцина, мы все легко переболеем и нам за это ничего не будет – судя по всему, не оправдывается.

Вакцинная защита у привитых людей, к сожалению, вариантом «омикрон» пробивается ощутимо чаще, чем «дельтой». Мы это видели на примере вакцин, которые применяются за рубежом: Пфайзер, Модерна, АстраЗенека, Синовак (все эти прививки прошли регистрацию ВОЗ. - Ред.).

Вакцинированные болеют при заражении «омикроном» в основном легко. Переболевшие другими вариантами коронавируса тоже переносят новую инфекцию зачастую как ОРВИ (похоже на обычную простуду. - Ред.).

А вот у не привитых и не болевших с коморбидностями, то есть с сопутствующими заболеваниями, все очень плохо. В ЮАР мы своими глазами видели реанимационные палаты, заполненные не вакцинированными пациентами с диабетом, с хронической почечной недостаточностью, с различными патологиями сердечно-легочной системы. То есть это люди, которые представляют группу риска по коронавирусу. У них болезнь при «омикроне» протекает так же тяжело, как и при «дельте». И создает угрозу жизни.

Поэтому из того, что мы наблюдали, первый и самый главный вывод - в любом случае вакцинация спасает от тяжелого и жизнеугрожающего течения при варианте «омикрон».

КАК БОЛЕЮТ ДЕТИ

- Что известно о том, как «омикрон» влияет на детей?

- Они заражаются и болеют активно. По статистике крупных госпиталей в Южной Африке приблизительно половина несовершеннолетних пациентов, которые попадают в больницы с различными патологиями, с жалобами на самочувствие – это дети с коронавирусом. Коронавирусная инфекция активно пошла по возрастной шкале вниз, к подрастающему поколению. Поэтому очень важно начать своевременную вакцинацию и подростков, и детей более младшего возраста.

- Расскажите про симптомы «омикрона» - есть какие-то отличительные признаки? Ученые из Великобритании, например, заявили, что часто болит голова и бывает слабость. (https://covid.joinzoe.com/post/omicron-and-cold-like-symptoms-rapidly-taking-over-in-london) А высокая температура пореже встречается.

- При «дельте» голова тоже болела неслабо - я это испытал на себе, к сожалению. В целом набор симптомов у всех вариантов коронавируса примерно одинаковый.

При «омикроне» реже встречается потеря либо искажение обоняния и вкуса. Чаще характерна ринорея, то есть обильное течение из носа. Головная боль тоже бывает чуть чаще. И чуть меньше случаев дебюта с высокой температурой. Но какие из этих признаков проявятся и каких не будет - зависит от конкретного пациента. Поэтому при любом недомогании я советую сразу думать о худшем (коронавирусе), самоизолироваться и вызвать врача.

В ТЕМУ

Для мозга «омикрон» безопаснее?

- Многие думают: если при заражении болит голова, значит, вирус «бьет по мозгу», сильнее вредит центральной нервной системе. Выходит, «омикрон» в этом плане опаснее?

- Голова не может болеть, там же кость (смеется). Если мы вспомним анатомию человека, то наши обонятельные нервы – это фактически единственная часть головного мозга, которая выходит наружу через нос и улавливает запахи. Так вот, когда при ковиде у людей пропадает обоняние - не за счет обильных соплей, которые перекрывают доступ, а на фоне отсутствия заложенности носа исчезают запахи - это значит, что коронавирус интенсивно взаимодействует с нервной тканью. В таких случаях для восстановления обоняния нужно долгое время. Мне, например, 8 месяцев потребовалось.

«Омикрон» же, наоборот, аносмию вызывает реже. Он распространяется в организме, как правило, более ограниченно, чем «дельта». Ему уютнее, приятнее размножаться именно в верхних дыхательных путях. Глубоко вниз, в легкие, он не так быстро уходит, как предыдущие варианты коронавируса.

- А инкубационный период у «омикрона» сократился? Симптомы после заражения быстрее проявляются?

- В целом коронавирус эволюционирует в сторону гриппоподобности. То есть, так же, как у гриппа, в среднем симптомы появляются через 3-4 дня. Но есть пациенты, у которых заболевание дебютирует и на 5-й день, и на 7-й, и так далее. Поэтому, кстати, я и сижу 14 дней в карантине.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Докрутить вакцины, чтобы не было пробоин

- Коронавирус в ходе своей эволюции все больше приобретает черты ОРВИ. Это неплохо, - рассказывает Александр Семенов. - Есть надежда, что в 2022 году сформируется доминирующий вариант вируса, и к нему уже можно будет окончательно докрутить вакцины - сделать такие, которые будут нас защищать без всяких «пробоин».

- Когда «омикрон» может надеть корону доминирующего штамма?

- Думаю, это произойдет через 4 месяца. К тому времени как раз закончится холодный период, и должно стать полегче.

В следующем году, с моей точки зрения, коронавирус окончательно перейдет в сезонную заболеваемость. Скорее всего, сформируется уже реальная иммунная прослойка. Пора этому случиться. 2020-2021-2022 - три года достаточно, чтобы респираторная инфекция прокатилась по миру и «проэпидемичила» население. В итоге серьезная волнообразная заболеваемость должна перейти в спорадическую, то есть в обычную сезонную. Плюс вакцинация, чтобы защитить уязвимые контингенты, прервать передачу. Я очень надеюсь, что мы перестанем умирать от коронавирусной инфекции, просто будем ею болеть.