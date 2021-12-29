Мария Порошина сделала признание о Ярославе Бойко: "История о любви двух одиноких людей"

Мария Порошина сделала признание о Ярославе Бойко Фото: СОЦСЕТИ

Более десяти лет Марии Порошиной и Ярославу Бойко приписывают отношения. Помимо съемок в культовом сериале "Всегда говори «Всегда»" артисты вместе играют в антрепризных спектаклях. Когда актриса забеременела в пятый раз, то сплетники называли Бойко отцом долгожданного сына Марии. На днях мама пятерых детей дала очень личное интервью, в котором рассказала и о Ярославе.

Мария Порошина впервые рассказала о том, как ласково называет Ярослава Бойко. Актриса не скрывает, что очень близка с коллегой.

"С Ярославом Бойко мы выпустили лирическую комедию «Снежный вальс». У нас со Славой был спектакль «Неоконченный роман», с которым мы объездили всю Россию. И вот теперь - новая история о любви двух одиноких людей", - цитирует ее 7 Дней.

В окружении Порошиной и Бойко так комментировали их связь: "Приезжают они в очередной город, заселяются в отель (разумеется, в разные номера, чтобы не провоцировать слухи), гуляют, сидят в ресторанах, покупают подарки близким. Ну и на любовь время, конечно, находится".

Сам Ярослав однажды поделился сокровенным. "С Машей я знаком уже 27 лет. Мы учились вместе в Школе-студии МХАТ. Потом Маша ушла в Щуку, окончила ее. В 2003 году мы вновь пересеклись. С этого времени мы стали сниматься в телесериале «Всегда говори "Всегда"». Скажу вам по секрету, что очень везет тому, у кого такие партнерши. Нам приписывали роман..." - отмечал он.

По его словам, однажды Порошина пошла на рынок, а тогда как раз транслировали третий сезон сериала. "Я в нем изменял героине Порошиной. И вот Маша подходит к прилавку, а продавщица ей говорит: «Вот же ты дура! Он тебе на глазах у всей страны изменял. Иди отсюда, ничего тебе не продам». Потом спустя какое-то время мы снимали новые серии уже в Питере. Прогуливались с Машей по рынку, пока на площадке подготавливали свет. И тут я слышу люди перешептываются между прилавками, говорят: «Ну, наконец-то они вместе»", - рассказывал актер.