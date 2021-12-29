Юнна Мориц: Не будь, Россия, страной-тарелкой, разбитой вдребезги подлой сделкой

Поэтесса Юнна Мориц. Фото: Личный архив

-... «Не будь, Россия, ничьей добычей...» Юнна Петровна! Хоть это ваше стихотворение и не сегодня родилось, но оно же - о нашем времени. И - настолько точно отражает настроение здравомыслящих россиян.

- Саша, ты прав, стихотворение не сегодня написано, но звучит очень свежо.

- Не так давно же оно появилось...

- Да - как предупреждение. И - как раз тогда, когда Россия могла стать добычей, и становилась добычей - весьма быстро.

И, естественно, я это обнаружила, понимаешь, Саша?Вот мы слышим - летальное оружие доставили туда-то для борьбы с Россией, летальное оружие доставили туда... «Летальное» в переводе с иностранного на русский - «смертельное» оружие.

Но, лично я считаю, что самое летальное и самое смертельное оружие - это ненависть к своей стране, к её истории, к её трагедиям и победам, к её народу, к её культуре... Вот оно - самое летальное и самое смертельное.

Всё остальное оружие можно разбивать, а это - очень страшное.

Это оружие - ментальное, мозговое, обучающее, воспитывающее мозги - путём внедрения ненависти к своей стране.

Этим и занимаются менторы-воспитатели мозгов, чьё оружие я и истребляю в своём поэтстве.

Вот такой вот я лётчик-истребитель.

Кстати, слово «лётчик» сотворил великий русский поэт Велимир Хлебников. И - его же и строка: «Русь, ты вся - поцелуй на морозе...»

- Да... А у нас хватит сил - для того, чтобы укрыться от оружия этого и поставить ему заслон? Вот эту нашу верность стране, вот того, о чём вы сейчас сказали - хватит у нас всего этого?

- Я думаю, Саша, что истребить ненависть к своей стране - в тех, в ком она может проснуться или поселиться - будет не так просто. Но, когда люди избавятся от этого недуга - сами или им помогут... Тогда уже и о верности стране больше не придётся говорить.

Потому что это будет естественно - как, к примеру, мыть руки перед едой, как мыть руки, приходя с улицы. Это станет нормой, это будет так же естественно, как ночью спать, а днём идти на работу.

- Понятно...

- Не надо прилагать каких то усилий, потому что это будет естественно.

Это вот вы очень хорошо сказали, это звучит, как эпиграф к вашему стихотворению.

- В стихотворении перечислены все виды этого летального оружия.

Сделать Россию добычей, продиктовать ей, как себя вести, чтобы её сожрали... Как Россию разбить...

- А теперь - стихи-предупреждение...

* * *

Не будь, Россия, ничьей добычей!

Не следуй правилам тех приличий,

Какие хищник диктует жертвам, –

Не будь съедобной!.. Не верь экспертам,

Чей опыт славен словесным блудом, –

Тогда не будешь дежурным блюдом,

Закуской, жертвой звериной страсти –

Порвать с восторгом тебя на части!

Не будь безгрешной!.. Из тех, кто живы,

Никто не ангел, – упрёки лживы.

Не будь пушистой, а будь зубастой!

Чисты фашисты, как тюбик с пастой,

Чисты фашисты, как зубик с пломбой,

Как в небесах санитары с бомбой.

Не говори, что бывает хуже!..

Не жди пощады в глобальной луже.

Не будь, Россия, страной-тарелкой,

Разбитой вдребезги подлой сделкой, –

Страной осколков, отдельно взятых

В разъединённых российских штатах.

Не будь разъёмной!.. Не верь экспертам,

Не следуй правилам тех приличий,

Какие хищник диктует жертвам…

Не будь, Россия, ничьей добычей!

Юнна Мориц.