Лучший салат - это колбаса: Россияне рассказали о любимых ингредиентах для оливье

Россияне рассказали о любимых ингредиентах для оливье
Фото: Иван ПРОХОРОВ
У вас уже наверняка куплено все, что нужно для оливье. А если ещё нет - сегодня светит поход в супермаркет со списком продуктов.
Кстати, а что именно нарежете в «тазик оливье», традиционно главное блюдо новогоднего стола? Столь серьёзным вопросом задались аналитики AliExpress Россия и ResearchMe. И провели опрос о том, какие ингредиенты для оливье популярнее всего к россиян.
Речь не о том, какой оливье «настоящий», а какой нет. Тем более что от оригинального рецепта французского повара Люсьена Оливье все современные варианты далеки.
КОЛБАСА ЛУЧШЕ КУРИЦЫ
Первый вопрос: что берём за основу оливье?
60% участников опроса будут строгать в салат вареную колбасу
19% курицу
10% говядину
1% сделают вегетарианский аналог оливье
ЧТО ЕЩЁ ПОЛОЖИМ
87% любителей оливье не представляют его без зелёного горошка
64% считают обязательным ингредиентом вареную морковь
ЧЕМ ЗАПРАВИМ?
85% едоков предпочтут оливье с майонезом. У майонеза позиции ещё прочнее, чем у варёной колбасы! Но до зелёного горошка он все же не дотягивает
14% заправят салат сметаной
1% выберут необычные для оливье заправки - масло, простоквашу
НЕСТАНДАРТНЫЕ ВАРИАНТЫ
Впрочем, мы люди творческие, и традиции хоть и блюдём, но ищем новые вариант. В том числе и для оливье. Среди тех, кто решил не ограничиваться колбасой, курицей и и горошком, популярные такие оригинальные ингредиенты:
33% готовят оливье с крабовым мясом или креветками (треть - не от всех участников исследования, а именно среди тех, кто делает небанальные варианты салата)
27% кладут оливки
22% добавляют каперсы. И это, кстати, привет оливье XIX века - каперсы и тогда входили в состав!
ДИЕТА? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ
Сколько оливье намерены съесть празднующие граждане нашей страны?
40% клянутся, что не больше 300 граммов
34% до 500 граммов
12% готовы умять больше килограмма питательного блюда.