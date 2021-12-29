Лучший салат - это колбаса: Россияне рассказали о любимых ингредиентах для оливье

Россияне рассказали о любимых ингредиентах для оливье Фото: Иван ПРОХОРОВ

У вас уже наверняка куплено все, что нужно для оливье. А если ещё нет - сегодня светит поход в супермаркет со списком продуктов.

Кстати, а что именно нарежете в «тазик оливье», традиционно главное блюдо новогоднего стола? Столь серьёзным вопросом задались аналитики AliExpress Россия и ResearchMe. И провели опрос о том, какие ингредиенты для оливье популярнее всего к россиян.

Речь не о том, какой оливье «настоящий», а какой нет. Тем более что от оригинального рецепта французского повара Люсьена Оливье все современные варианты далеки.

КОЛБАСА ЛУЧШЕ КУРИЦЫ

Первый вопрос: что берём за основу оливье?

60% участников опроса будут строгать в салат вареную колбасу

19% курицу

10% говядину

1% сделают вегетарианский аналог оливье

ЧТО ЕЩЁ ПОЛОЖИМ

87% любителей оливье не представляют его без зелёного горошка

64% считают обязательным ингредиентом вареную морковь

ЧЕМ ЗАПРАВИМ?

85% едоков предпочтут оливье с майонезом. У майонеза позиции ещё прочнее, чем у варёной колбасы! Но до зелёного горошка он все же не дотягивает

14% заправят салат сметаной

1% выберут необычные для оливье заправки - масло, простоквашу

НЕСТАНДАРТНЫЕ ВАРИАНТЫ

Впрочем, мы люди творческие, и традиции хоть и блюдём, но ищем новые вариант. В том числе и для оливье. Среди тех, кто решил не ограничиваться колбасой, курицей и и горошком, популярные такие оригинальные ингредиенты:

33% готовят оливье с крабовым мясом или креветками (треть - не от всех участников исследования, а именно среди тех, кто делает небанальные варианты салата)

27% кладут оливки

22% добавляют каперсы. И это, кстати, привет оливье XIX века - каперсы и тогда входили в состав!

ДИЕТА? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ

Сколько оливье намерены съесть празднующие граждане нашей страны?

40% клянутся, что не больше 300 граммов

34% до 500 граммов

12% готовы умять больше килограмма питательного блюда.